Газ в обмен на долг: «Нафтогаз» поставил Москве ультиматум

«Нафтогаз», долго отвергавший любые предложения «Газпрома» о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.

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Киев согласился, что контракт на поставку газа может быть продлен на один год. Однако при одном условии: украинский «Нафтогаз» предложил российскому «Газпрому» принять в качестве оплаты $2,6 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража.

В целом стороны «продолжат обсуждать продление транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии», написал исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в Facebook. По его словам,

условия договора должны соответствовать европейским правилам.

Действующий контракт между двумя газовыми компаниями был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. Он истекает 31 декабря 2019 года.

Во время двух раундов переговоров между российской и украинской стороной официальные лица компании «Нафтогаз» заявляли, что хотят обязать «Газпром» прокачивать через украинскую газотранспортную систему (ГТС) минимум 60 млрд куб. метров топлива в год в течение 10 лет.

Позднее Киев говорил, что Россия должна прокачивать еще на 30 млрд кубов больше. Таким образом, совокупно «Нафтогаз» планировал получать от «Газпрома» средства за транзит 90 млрд кубов газа в год.

Украинскую позицию по итогам переговоров огласил и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Он также говорил, что заключенный между «Нафтогазом» и «Газпромом» контракт должен быть новым документом, а не продлением старого, так как из-за разности понимания отдельных его положений Россия и Украина ведут судебные споры в международном арбитраже с 2014 года.

Москве невыгоден «длинный» контракт, так как после того как будут построены вторая ветка трубы газопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря и «Турецкий поток» по дну Черного моря наша страна вообще может прекратить транзит газа через Украину.

По оценке вице-премьера РФ Дмитрия Козака, трубопровод «Северный поток — 2» будет запущен в середине 2020 года.

Российская сторона всегда говорила, что готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но «Газпром» намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.

Одним из условий заключения контракта российская сторона называла отказ «Нафтогаза» от судебных претензий и штрафов, наложенных международным арбитражем.

Москва уже давно оспаривает решение Стокгольмского арбитражного суда. Согласно ему, «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.

Споры между компаниями возникли из-за якобы недопоставленных российской корпорацией объемов газа по транзитному договору. Украинские власти пытались арестовать через суд активы «Газпрома» в Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге и Великобритании. Однако пока эти попытки ни к чему не привели.

При этом в начале ноября Юрий Витренко сообщил, что направил в Стокгольмский арбитраж новый иск к «Газпрому» на $12 млрд. Он пояснял, что заявление подано в ответ на стремление «Газпрома» обжаловать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту между компаниями.

Годовой контракт снимет риск, что«Газпром» не сможет прокачать в Европу заявленный в контракте объем топлива зимой,

говорит старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Но встанет довольно острый вопрос — по какой цене будут осуществляться поставки.

1 июля 2015 года Украина отказалась от закупок газа из России, так как ее не устраивает цена $247 за тысячу кубов.

При этом Киев стал наращивать реверсные поставки из стран ЕС еще в 2014 году. Украина закупает газ по реверсу из Словакии, Польши и Венгрии, поясняя, что его цена ниже, чем цена на топливо, предлагаемое Россией.

«Газпром» объяснял, что это тот же российский газ, просто приобретенный у европейских трейдеров.

В июне 2019 года на Санкт-Петербургском экономическом форуме глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова продавать газ на Украину по цене на 20% ниже, чем та, по которой Киев закупает по реверсу газ из Европы.

Недавно президент России Владимир Путин сообщил, что Россия готова предоставить Украине скидку на газ до 25% при условии прямых поставок топлива.

Но в цифрах возможную стоимость газа для Киева никто не называет.