Топчемся на месте: почему не растут доходы

Президент России Владимир Путин призвал добиться роста реальных доходов населения. Об этом он заявил на заседании форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», который проходит в среду, 20 ноября, в Москве.

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«Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. Безусловно, нужно изменить эту ситуацию», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что доходы граждан — важнейшее направление работы правительства, однако «результаты пока скромные».

По его словам, в прошлом году прирост ВВП составил 2,3%.

«За три квартала текущего года он скромнее, мы все с вами это хорошо знаем, 1,1%», — отметил президент.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Они у россиян падают начиная с 2014 года. В 2018 году был зафиксирован небольшой рост, на 0,2%, после того, как Росстат сменил методику подсчета. В октября статистическое ведомство объявило, что в третьем квартале 2019 года реальные доходы населения выросли на 3% в годовом выражении.

При этом в этот период зарплаты увеличивались выше инфляции — на 9,2% в годовом выражении.

Эксперты по-разному отнеслись к такой статистике. Часть экономистов объяснили казалось бы позитивные данные низкой базой. Другие просто не поверили данным Росстата.

Цены на товары и услуги растут быстрее, чем доходы россиян, поэтому население беднеет, комментирует генеральный директор инвестиционной компании Bengala Investment Алексей Буянов.

Хотя чиновники и говорят, что инфляция по итогам года будет даже ниже 4%, в реальности россияне, заходя в магазины, ощущают рост цен несколько иначе.

Если ориентироваться на опросы общественного мнению, рост цен около 9%.

«Несмотря на такие казалось бы позитивные данные от Росстата за девять месяцев, по факту реальные доходы россиян выросли всего на 0,9%. То есть по сути это не такие большие изменения в жизни россиян. Это не означает улучшение благосостояния населения, поскольку, если учесть инфляцию, в действительности все эти доходы население было вынуждено направить не на накопление финансовых средств, а на удовлетворение естественных потребностей, стоимость которых росла в последнее время выше их доходов», — отмечал в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

О том, что россиянам не хватает денег на жизнь, красноречиво говорит спрос на кредиты.

У многих сейчас на руках по несколько кредитов. В общем сложности россияне должны банкам порядка 15 трлн рублей.

Всего в России 39,5 млн человек имеют кредиты, сообщила в конце октября директор департамента стабильности Центробанка Елена Данилова на конференции «Кредитование 2020».

«У человека может вырасти заработная плата, но одновременно с этим появится кредит или вырастет платеж по нему, повысится стоимость тех или иных услуг и товаров, по итогу он окажется или в нуле или даже в минусе — и, как показывает статистика последних лет, больше в минусе», — отмечает директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Даже если работодатель несколько раз в год повышает зарплату работникам, а правительство индексирует выплаты бюджетникам, цены все равно растут быстрее, соглашается с Абрамовым руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

При этом в частных компаниях менее охотно идут на повышение зарплат.

Для того чтобы серьезно повысить зарплаты, предприятие должно генерировать прибыль, отмечает Абрамов. Однако откуда она может появиться, если издержки высокие, а потребительский спрос не растет, задается вопросом эксперт.

Между тем власти в России ожидают, что в этом году ситуация с доходами россиян едва ли улучшится. По официальному прогнозу Минэкономразвития на 2019 год, они могут вырасти по итогам года всего на 0,1%, зарплаты — на 1,5%.

В базовом варианте макропрогноза на 2020 год рост реальных доходов россиян ожидается на уровне 1,5%. Но Счетная палата сомневается в реалистичности такой оценки, называя ее слишком оптимистичной.