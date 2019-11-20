Топчемся на месте: почему не растут доходы

Путин призвал правительство добиться реального роста доходов

Владимир Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян. Сейчас они «практически стоят на месте», заявил президент. Интересно, что это происходит при казалось бы росте зарплат. Доходы россиян «съедает» инфляция, объясняют опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Президент России Владимир Путин призвал добиться роста реальных доходов населения. Об этом он заявил на заседании форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», который проходит в среду, 20 ноября, в Москве.

«Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. Безусловно, нужно изменить эту ситуацию», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что доходы граждан — важнейшее направление работы правительства, однако «результаты пока скромные».

По его словам, в прошлом году прирост ВВП составил 2,3%.

«За три квартала текущего года он скромнее, мы все с вами это хорошо знаем, 1,1%», — отметил президент.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Они у россиян падают начиная с 2014 года. В 2018 году был зафиксирован небольшой рост, на 0,2%, после того, как Росстат сменил методику подсчета. В октября статистическое ведомство объявило, что в третьем квартале 2019 года реальные доходы населения выросли на 3% в годовом выражении.

При этом в этот период зарплаты увеличивались выше инфляции — на 9,2% в годовом выражении.

Эксперты по-разному отнеслись к такой статистике. Часть экономистов объяснили казалось бы позитивные данные низкой базой. Другие просто не поверили данным Росстата.

Цены на товары и услуги растут быстрее, чем доходы россиян, поэтому население беднеет, комментирует генеральный директор инвестиционной компании Bengala Investment Алексей Буянов.

Хотя чиновники и говорят, что инфляция по итогам года будет даже ниже 4%, в реальности россияне, заходя в магазины, ощущают рост цен несколько иначе.

Если ориентироваться на опросы общественного мнению, рост цен около 9%.

«Несмотря на такие казалось бы позитивные данные от Росстата за девять месяцев, по факту реальные доходы россиян выросли всего на 0,9%. То есть по сути это не такие большие изменения в жизни россиян. Это не означает улучшение благосостояния населения, поскольку, если учесть инфляцию, в действительности все эти доходы население было вынуждено направить не на накопление финансовых средств, а на удовлетворение естественных потребностей, стоимость которых росла в последнее время выше их доходов», — отмечал в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

О том, что россиянам не хватает денег на жизнь, красноречиво говорит спрос на кредиты.

У многих сейчас на руках по несколько кредитов. В общем сложности россияне должны банкам порядка 15 трлн рублей.

Всего в России 39,5 млн человек имеют кредиты, сообщила в конце октября директор департамента стабильности Центробанка Елена Данилова на конференции «Кредитование 2020».

«У человека может вырасти заработная плата, но одновременно с этим появится кредит или вырастет платеж по нему, повысится стоимость тех или иных услуг и товаров, по итогу он окажется или в нуле или даже в минусе — и, как показывает статистика последних лет, больше в минусе», — отмечает директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Даже если работодатель несколько раз в год повышает зарплату работникам, а правительство индексирует выплаты бюджетникам, цены все равно растут быстрее, соглашается с Абрамовым руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

При этом в частных компаниях менее охотно идут на повышение зарплат.

Для того чтобы серьезно повысить зарплаты, предприятие должно генерировать прибыль, отмечает Абрамов. Однако откуда она может появиться, если издержки высокие, а потребительский спрос не растет, задается вопросом эксперт.

Между тем власти в России ожидают, что в этом году ситуация с доходами россиян едва ли улучшится. По официальному прогнозу Минэкономразвития на 2019 год, они могут вырасти по итогам года всего на 0,1%, зарплаты — на 1,5%.

В базовом варианте макропрогноза на 2020 год рост реальных доходов россиян ожидается на уровне 1,5%. Но Счетная палата сомневается в реалистичности такой оценки, называя ее слишком оптимистичной.