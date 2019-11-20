Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и главы Минфина и Минэкономразвития снова разошлись во взглядах на траты российского бюджета. Это стало очевидно из их дискуссии на форуме ВТБ «Россия зовет!».

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Неисполнение расходов федерального бюджета по итогам 2019 года может составить 1 трлн руб., а за три года объем его вырос практически втрое, заявил Алексей Кудрин.

Так, по его словам, в 2017 году не потратили 250 млрд руб., в 2018 — порядка 770 млрд руб., а в 2019 году — уже 1 трлн руб.

«Правительство само сгенерировало уменьшение спроса на 1 трлн руб. Я вижу в этом слабое качество государственного управления», — отметил чиновник.

Глава Минфина Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Орешкин с этой оценкой не согласились.

Дело в том, что правительство стало жестче подходить к тратам федерального бюджета: если раньше было разрешено авансирование проектов, «выпулил деньги в капитал и забыл про них», то сейчас казначейство отслеживает каждый рубль, заявил Силуанов.

К тому же, по его словам, 1 трлн рублей, который на данный момент числится неизрасходованным, до конца 2019 года еще можно успеть потратить. Но только зачем это делать неэффективно?

«Да, действительно, есть проблема в управлении. Но можно их потратить? Можно. Но были бы это эффективные траты — нет», — задал вопрос и сам же ответил на него Силуанов.

«Эти деньги никуда не делись, они создадут спрос в следующем году», — успокоил Силуанов.

Максим Орешкин в свою очередь попросил Кудрина «не передергивать». Около 700 млрд руб. федеральных средств, не истраченных в 2018 году, были израсходованы в начале 2019 года, указал Орешкин.

«В итоге вся разница 200–300 млрд руб. всего на самом деле с точки зрения влияния на совокупный спрос, поэтому никого не надо пугать этим триллионом», — парировал министр.

Все дело в изменении техники бюджетного учета, пояснил Максим Орешкин.

«Насчет передернул. Я не знаю государства, где $16 млрд, заложенных в бюджете, определяется или объясняется какой-то проблемой, что мы тут изменили немного процесс, поэтому наши задачи и планы не будут выполнены», — настаивал Кудрин.

В спорах между ведомствами нужно искать золотую середину, комментирует «Газете.Ru» начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

По его словам, правы и сторонники бюджетной консолидации, и сторонники стимулирования экономики за счет бюджетных расходов.

Силуанов в целом прав: если сейчас поставить задачу перед чиновниками срочно расходовать оставшуюся сумму, то вряд ли получится сделать это эффективно, считает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. Политика министерства финансов в последние годы была направлена на увеличение фискальной нагрузки и изъятие денег из экономики в бюджет, напоминает он.

Силуанову подыгрывает в споре с Кудриным глава Минэкономразвития, на котором лежит основная вина за провал нацпроектов и крайне вялый рост экономики, отмечает Дадашев.

«Поэтому Кудрин лишь озвучивает очевидные истины, тогда как Орешкин и Силуанов пытаются оправдаться за неудачи.

Все максимально просто: если государство увеличивает налоговые поступления, то оно должно расходовать деньги более эффективно, чем это могли бы сделать предприниматели», — делает вывод эксперт.

Однако в России совсем не так. Экономика продолжает стагнировать на протяжении последних двух лет.

Так, по прогнозам правительства, в этом году экономический рост в России ставит 1,3%. Другие оценки также не слишком оптимистичны: почти все эксперты и международные организации сходятся во мнении, что в этом году ВВП увеличится в пределах 1%. И это при том, что президент России Владимир Путин поставил задачу перед чиновниками, чтобы Россия вошла в число пятерку крупнейших экономик мира. Для этого надо расти на 3% в год.

«Лучшим выходом из ситуации в данный момент будет признать текущую стратегию ошибочной, снизить налоги и предоставить фискальные льготы. Это приведет к увеличению потребительской активности и росту инвестиций в производство», — резюмирует Дадашев.