Против нищеты: за что дали Нобеля по экономике

В 2019 году награду памяти Нобеля по экономике за усилия по борьбе с бедностью получили Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Крамер. Размер Нобелевской премии в каждой номинации — 9 миллионов шведских крон. Это около $913 тысяч по текущему курсу. Они будут поделены поровну между лауреатами.

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Премия будет вручена только 10 декабря. Ученые приедут в столицу Швеции для того, чтобы лично получить из рук короля страны золотую медаль и денежный приз.

Лауреаты премии внедрили новый подход к проведению исследований, благодаря чему удалось получить «более достоверные ответы» и выявить наилучшие способы борьбы с бедностью, поясняет Нобелевский комитет.

В частности, разработанный экономистами подход состоит в том, чтобы исследования проводились по «более мелким, более упорядоченным вопросам». Для примера приводится исследование на тему «наиболее эффективных мер по улучшению здоровья детей».

В середине 1990-х годов Крамер и его коллеги продемонстрировали, «насколько мощным может быть экспериментальный подход — они использовали полевые эксперименты, чтобы протестировать меры, которые могли бы улучшить школьные результаты в западной Кении», отмечается в сообщении Нобелевского комитета.

«Результаты исследований лауреатов значительно улучшили наши способности бороться с нищетой на практике. В результате одного из их исследований более пяти миллионов индийских детей воспользовались программами коррекционного обучения в школах», — отмечает комитет

Банерджи и Дюфло, иногда в сотрудничестве с Крамером, провели схожие исследования по другим вопросам и в других странах. И их исследовательские методы сейчас полностью доминируют в экономике развития, отмечает комитет.

Согласно приведенной биографии, Абхиджит Банерджи родился в 1961 году в индийском городе Мумбаи, получил степень доктор философии в Гарвардском университете. Сейчас он профессор экономики в Массачусетском технологическом институте. Француженка Эстер Дюфло родилась в 1972 году в Париже и сейчас работает профессором в этом же институте.

Она стала самым молодым лауреатом премии и второй женщиной, которая получила ее. Так, в 2009 году Элинор Остром совместно с Оливером Уильямсоном была удостоена Нобелевской премии по экономике «за исследования в области экономической организации».

Майкл Кремер родился в 1964 году и является профессором в Гарвардском университете.

Проблема неравенства и справедливого распределения доходов сейчас очень актуальна, сказал «Газете.Ru» профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин. Этим и вызвано вручение Нобеля по экономике именно за труды в этой области.

Так, как отмечалось в докладе Всемирного банка в 2018 году, около 46% населения Земли, или 3,4 млрд человек, живут на менее чем $5,5 в день.

В России число людей с доходами ниже прожиточного минимума в годовом выражении выросло за первый квартал 2019 года на 0,5 млн человек до 20,9 млн, сообщал Росстат. Это 14,3% населения страны

При этом, как пояснил Олег Вьюгин, многие российские ученые не знакомы с трудами ученых, получивших престижную награжу, поскольку пока что нет достойных переводов.

Традиционно список претендентов на получение Нобелевской премии по экономике держался в тайне, и огласят его только через 50 лет.

Между тем эксперты ранее называли среди фаворитов на получение награды по экономике в этом году. В частности, среди них фигурировали уроженцы Турции Дарон Асемоглу и британец Джеймс Робинсон. Они занимались исследованием роли институтов в экономическом развитии.

Также считалось, что лауреатом также могла стать француженка Эстер Дюфло — за проверку с помощью экспериментальных методов базовых моделей экономической науки.

Кроме того, многие считали, что премии достоин израильтянин Ариэль Рубинштейн за исследование теории игр.

Напомним, Нобелевская премия — это достояние шведского ученого, изобретателя и предпринимателя Альфреда Нобеля (1833-1896 годы). Он завещал все свое состояние на создание фонда. Средства из фонда присуждаются тем, кто в течение прошлого года внес особый вклад в историю человечества. Нобель настаивал, чтобы эта награда вручалась выдающимся ученым, литераторам и общественным деятелям, независимо от страны их происхождения. Первая премия была вручена в 1901 году.

Изначально Нобелевская премия давалась по пяти номинациям: по физике, химии, физиологии и медицине, по литературе, а также за достижения в области миротворчества.

Премия по экономике возникла позже других номинаций — она появилась в 1969 году, по инициативе Шведского банка, в честь собственного трехсотлетия. После утверждения этой номинации правление Фонда Нобеля решило более не увеличивать количество областей знаний, в которых выбираются лауреаты.

Начиная с 1969 года Нобевская премия по экономике присуждалась 49 раз, и в этом году у нее юбилей — 50.

Единственным нашим соотечественником-лауреатом за все время существования премии по экономике стал Леонид Канторович, получивший ее в 1975 году. Ему дали награду за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов — совместно с американцем Тъяллингом Купмансом.

«Сегодня теория механизмов распределения ресурсов имеет определяющее значение во многих областях экономики и частично политологии», — было сказано в момент внесения решения о выборе лауреата в заявлении Нобелевского комитета. Исследования Канторовича затрагивают, в том числе, и проблемы формирования экономических институтов.

Правда, и в 2007 году экономическая «нобелевка» имела некоторое отношение и к России, поскольку один из лауреатов — Леонид Гурвиц — родился в 1917 году в Москве. Применить теорию игр к анализу рыночных решений Гурвиц придумал в 1960 годах прошлого века.

Почти всегда информация распределена между покупателем и продавцом неравномерно, и теория оптимальных механизмов помогает понять, насколько эффективно в этих условиях перераспределение ресурсов, говорилось в исследовании ученого Гурвица.

Впрочем, на момент присуждения премии он имел американское гражданство.

При этом интересно, что Махаммад Юнус, банкир из государства Бангладеш, приложивший много усилий по созданию экономического и социального развития путем «снизу», пионер создания микрофинансирования, получил Нобелевскую премию отнюдь не в области экономики. В 2006 году он был удостоен премии мира.