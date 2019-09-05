Не балласт: как вывести Дальний Восток из «красной зоны». LIVE

Утром в пятницу начались переговоры с премьером Японии Синдзо Абэ. «Двусторонние отношения стабильны и динамично развиваются», — сказал Владимир Путин, открывая встречу.
«Один из главных индикаторов – это численность населения, демографическая ситуация. Должен сказать, что пока этот индикатор находится в тревожной, в «красной» зоне. Практически во всех дальневосточных субъектах Федерации численность населения продолжает снижаться. И, к сожалению, тех, кто уезжает из региона Дальнего Востока, пока больше, чем тех, кто приезжает. Правда, приток растёт, это очевидный факт, это статистика. Приток растёт, но этот приток не покрывает то количество людей, которые из региона уезжают», - сказал президент.
На заседании президент посетовал на демографические показатели в большинстве регионов Дальнего Востока. И призвал срочно предпринять «кардинальные шаги».
Вчера Путин также успел провести заседание президиума Государственного совета РФ во вопросу развития Дальневосточного региона до 2025 года и на перспективу до 2035-го.
В ходе переговоров затрагивался вопрос поставок ЗРК С-400. А «День Индии» завершился общением за ужином тет-а-тет.
Путин также пригласил Моди на юбилей Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году. Премьер-министра Индии пригласил Путина посетить Индию в 2020 году.
Нарендра Моди в твиттере по-русски поблагодарил президента России за поездку на судостроительный комплекс. «Я глубоко тронут щедрым жестом со стороны Президента Путина посетить вместе со мной судостроительный комплекс «Звезда», который будет вносить огромный вклад в развитие судоходства в Арктике», — написал Моди. Он вообще щедро публикует твиты с фотографиями из этой поездки.
Кстати, Владимир Путин предложил индийским энергокомпаниям принять участие в реализации СПГ-проектов в России - Дальневосточный СПГ и «Арктик СПГ-2». Кроме того, президент отметил, что Россия готова развивать сотрудничество с Индией в сфере атомной энергетики, за 20 лет планируется построить не менее 12 энергоблоков АЭС.
Владимир Путин встретил Моди на причале. До «Звезды» добрались на катере «Ураган». А перед этим посетили «Улицу Дальнего Востока» на острове Русский, где представлены павильоны регионов этого федерального округа. В павильоне Бурятии артисты в национальных костюмах показали лидерам, как проводится традиционный бурятский ритуал для защиты от злых духов.
Путин и Моди также съездили на экскурсию – посетили судостроительный комплекс «Звезда». Здесь на новой верфи будут строить суда для доставки российской нефти и сжиженного природного газа на мировые рынки, в том числе и в Индию.
Моди встреча с российским президентом очень понравилась. Премьер-министр Индии заявил, что у них сложились особые отношения с Путиным. По мнению Моди, в них присутствует «особая химия». Он отметил, что много беседует с российским президентом, в том числе во время прогулок.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встречались в среду. Лидеры двух стран обсудили стратегическое партнерство, увеличение товарооборота, борьбу с терроризмом ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, обстановку в Афганистане, а также положение дел вокруг иранской ядерной программы.
Владимир Путин прибыл во Владивосток во вторник. Помимо участия в форуме, президент проводит во Владивостоке ряд международных встреч. А 4 сентября состоялся Госсовет, посвященный развитию Дальнего Востока.
Главным событием сегодняшнего дня станет пленарная сессия с участием президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди, президента Монголии Халтмаагийна Баттулги, премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада, а также премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Модератором пленарной сессии выступит телеведущий Сергей Брилев.
Доброе утро, уважаемые читатели. Начинаем нашу онлайн-трансляцию из Владивостока, с острова Русский. В эти дни здесь проходит Восточный экономический форум (ВЭФ).