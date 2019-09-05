Не балласт: как вывести Дальний Восток из «красной зоны». LIVE

close Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на острове... Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на острове Русский, 4 сентября 2019 года Михаил Климентьев/РИА «Новости»