Представление России: Япония выступила против рыбзавода на Шикотане

Открытие рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан вызвало возмущение у официального Токио. В связи с этим Япония планирует сделать России официальное дипломатическое представление, передает РИА «Новости».

«Мы работаем над дипломатическим ответом. <...> Для кардинального решения подобных проблем необходимо решить курильский вопрос и подписать с Москвой мирный договор», — заявил японский генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.

В торжественной церемонии открытия крупнейшего в России рыбзавода АО «Гидрострой» принял участие президент России Владимир Путин. Российский лидер прибыл на Дальний Восток для участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

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Кроме современнейших перерабатывающих мощностей, шикотанский рыбзавод может похвастаться морским портом, инфраструктурой добычи и флотом — добывающим и транспортным.

Накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что желает перевести переговоры с Россией по поводу Курильских островов и мирного договора «на новый, откровенный уровень».

При этом, как сообщает ФАН, на встрече Путина и Абэ во Владивостоке будет поднята тема мирного договора, который стороны не могут заключить с конца Второй мировой войны.

«Естественно, что будут обсуждаться и вопросы двухстороннего сотрудничества, и проблематика, которая связана с чувствительным вопросом, а именно вопрос о мирном договоре», — заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Новый уровень» переговоров, о котором говорил Абэ, вызвал вопросы у главы Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерия Кистанова, сообщает НСН.

«Этот вопрос надо задавать самому Абэ, что это за новый уровень такой. Встречаются два руководителя, России и Японии. Они встречались уже 26 раз, сейчас будет 27-й. Они держат бразды переговоров в своих руках. Тем более, что в конце прошлого года был создан специальный переговорный механизм, который возглавили замминистра обеих стран. Что это за новый уровень, я не знаю, куда еще выше поднимать», — заявил востоковед.

В конце июля японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что хотел бы «продвинуться» в вопросе заключения мирного договора с Россией до конца своего срока на посту главы правительства. Полномочия Абэ истекают в 2021 году и избираться снова он не намерен.

Диалог между Россией и Японией ведется о заключении мирного договора, так и не подписанного после Второй мировой войны. При этом переговоры не повлияли на позицию Москвы, настаивающей на российском суверенитете над островами Итуруп, Шикотан, Хабомаи и Кунашир, на которые претендует Токио.

По словам премьера Японии Синдзо Абэ, японская сторона отказалась от прав на архипелаг согласно заключенному в 1951 году в Сан-Франциско мирному договору.

Абэ уверен, что суверенитет Страны Восходящего Солнца распространяется на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва с этим решительно несогласна и требует уважать российский суверенитет над островами.

Абэ желает поднять вопрос заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Предложение Токио также будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в старой декларации не упоминается.

В конце декабря 2018 года японский премьер сообщил, что в переговорах с Россией по поводу мирного договора «существует ряд проблем». Японский лидер желает начать «конкретное обсуждение» на встрече с президентом России. Тем не менее, в нaчaле июня стaло известно, что прaвительство Японии решило откaзaться от идеи зaключения рaмочного соглaшения по мирному договору с Россией.

Кроме того, японские власти регулярно выражают протесты в связи с любой активностью российских Вооруженных сил на Курильских островах.