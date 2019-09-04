«Тема чувствительная»: когда Москва и Киев обменяются заключенными

В Кремле не стали называть дату обмена заключенными между Россией и Украиной.

«Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может. Факт станет известным», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ТАСС, отвечая на вопрос о возможности обмена до конца недели.

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2 сентября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что переговоры между Москвой и Киевом продолжаются.

В среду «Интерфакс» со ссылкой на сразу два дипломатических источника сообщил, что обмен может состояться 7 сентября.

«Пока достигнуты лишь рамочные договоренности. Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели», — сказал собеседник издания.

Процесс обмена действительно сопровождается высоким уровнем секретности. Переговоры могут сорваться в любой момент — стороны должны согласовать множество сложных вопросов, и любая утечка может повлиять на чувствительный переговорный процесс.

Российская сторона не так активно комментирует происходящее. Правда, помощник президента РФ Юрий Ушаков все же внушил некоторый оптимизм.

«Взаимодействие на эту тему [обмена задержанными] осуществляется в закрытом режиме, но определенный прогресс я, конечно, могу подтвердить, — сказал он. — Это вообще очень важно для всей атмосферы вокруг урегулирования украинского кризиса».

А вот на Украине случился небольшой казус. 30 августа генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка репостнул в своем фейсбуке запись сотрудницы Верховной рады, в которой сообщалось, что обмен уже состоялся и все освобожденные украинцы вылетели домой.

На Украине пост генпрокурора был воспринят как подтверждение информации от официального лица и уже вскоре в аэропорту Киева собрались журналисты и родственники украинских заключенных.

Вскоре поступило опровержение информации.

«Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, не надолго. Не распространяйте непроверенную информацию. Держим кулаки!» — написала в своем фейсбуке пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Как сообщает «Коммерсант», основная часть заключенных, которых планируется отправить на Украину — это украинские моряки, однако необходимое для их обмена помилование на данный момент невозможно, поскольку официально они еще не осуждены. Таким образом, дело моряков может быть прекращено или передано на Украину.

Другим фигурантам обмена приговор уже вынесен, что может упростить процедуру — их можно помиловать либо передать на Украину, где они будут отбывать наказание.

Среди них — украинцы Владимир Балух, осужденный за незаконное хранение оружия, приговоренный к шести годам лишения свободы за содействие терроризму Павел Гриб, а также фигурант «дела Сенцова» Александр Кольченко.

Также в связи с обменом фигурируют имена Николая Карпюка и Станислава Клыха, которые в 2016 году были осуждены на 22,5 и 20 лет за убийство российских военных в Чечне. Оба они сейчас находятся в СИЗО «Лефортово».

Всего в обмен с обеих сторон могут войти более 60 человек — по информации «Коммерсанта», итоговой формулой может стать не заявленное ранее соотношение «33 на 33», а «35 на 35».

В то же время в процедуре, вероятнее всего, не будет участвовать бывший главный редактор «РИА Новости — Украина» Кирилл Вышинский, ранее освобожденный украинским судом из-под стражи под домашний арест. В частности, адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский рассказал «Украинским новостям», что его клиент не участвует в обмене. На Украине Вышинский обвиняется в государственной измене, однако, как сообщают источники, журналист собирается самостоятельно доказать свою невиновность в суде.

«Обмен — это юридическая процедура, <...> она касается в первую очередь тех, кто уже осужден, кто признал свою вину. Но я не осужден, я свою вину не признаю. Самое главное, что в ходе этой процедуры непонятно будет дальше, какой у меня юридический статус, кто я», — заявил Вышинский в интервью телеканалу «Россия 24».