План «Б»: сможет ли Украина обойтись без транзита газа

В Берлине начались приготовления к встрече «норманской четверки». В понедельник, 2 сентября, помощники лидеров Франции, Германии, Украины и России начали подготовку первого за полтора года саммита «четверки». Сама встреча состоится в сентябре. Дата ее пока не известна.

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На встрече, скорее всего, лично встретятся два лидера, которые постоянно дают комментарии друг о друге, — президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин.

На повестке главными, скорее всего, будут вопросы обмена пленными и прекращения огня на Донбассе. По крайней мере, судя по высказываниям украинской стороны, Киев на это очень надеется.

Также на встрече, скорее всего, будет поднят и вопрос о транзите газа через Украину.

Косвенно подтверждение этому было получено во время телефонного разговора канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина. Он состоялся 29 августа.

«Участники разговора в контексте Украины согласились продолжить подготовку к саммиту в «нормандском формате» с тем, чтобы способствовать реализации минских договоренностей. Они подчеркнули необходимость ускорить переговоры о будущих договорах по транзиту газа»,

— отмечал тогда официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Как комментирует Ислам Назаралиев, генеральный директор «НафтаГаз», формат нормандской четверки изначально не предусматривал обсуждения иных вопросов помимо урегулирования ситуации на востоке Украины.

Поскольку судебные отношения «Нафтогаза» и «Газпрома» и остановка транзита газа через Украину не являются ни причиной, ни следствием конфликта, в официальной повестке дня он может и не появиться.

Разумеется, в кулуарах или в качестве одного из аргументов переговорщиков газовый контракт так или иначе скорее всего будет затронут.

Договор о транзите газа через газотранспортную систему Украины истекает в конце года, а новое соглашение далеко от подписания.

Между тем прекращение российского транзита грозит Киеву катастрофой, причем не только с экономической точки зрения, но и в свете потенциальных проблем в отопительный период.

Киев давно уже паникует из-за того, что транзит может прекратиться с нового года. Спектр предсказаний, что ждет Украину в связи с этим, весьма широк.

Например, по одному из сценариев в этом случае страну ждет техногенная катастрофа. Если транзита не будет, газотранспортная система страны не сможет поддерживать необходимое давление в газопроводах.

По различным оценкам Киев потеряет около 2-3% ВВП. Ранее глава «Нафтогаз» Андрей Коболев заявлял, что отказ «Газпрома» от прокачки поставляемого в страны Евросоюза газа через территорию Украины обойдется Киеву в $3 млрд в год.

Предыдущие попытки договориться с треском провалились.

Еврокомиссия, например, выступая посредником, предлагала Украине и России продлить истекающий в декабре десятилетний договор еще на 10 лет.

Однако Москву это не устраивает, поскольку в ближайщее время будет пущен проект «Северный поток --2» и в нынешнем объеме сохранять транзит газа России не выгодно.

Москва хочет другого — продление транзитного договора не на 10 лет, а на 1-2 года.

Вместе с тем если консультации по заключению и краткосрочной, и 10-летней договоренности потерпят фиаско, то у Киева, по утверждению секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка, есть план «Б». Каков этот план, впрочем, пока не известно.

Пока же, очевидно, что Украина готовится к худшему. Как отметил в конце июля представитель президента в кабинете министров Украины Андрей Герус, страна в настоящее время по максимуму заполняет подземные хранилища газом, готовясь пройти зиму без транзита российского топлива.

«Если ты готов к худшему сценарию, то он, скорее всего, не состоится. Поэтому готовимся, чтобы иметь максимально полные газохранилища и за счет этого ресурса пройти зиму без транзита»,

– заявлял Герус.

По его словам, в украинские хранилища закачивают реверсный газ из Восточной Европы и от частных трейдеров.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты полагают, что решить вопрос с транзитом газа в рамках саммита едва ли получится.

Есть подозрение, что встреча норманской «четверки» будет в чем-то напоминать басню «Лебедь, рак и щука».

Украина и Россия будут тянуть одеяло в разные стороны, каждая настаивая на своем, выгодном варианте, а Европе будет важна стабильность и она будет пытаться примирить стороны. В конечном итоге вряд ли что-то путное выйдет из этого. Договориться не удастя.

«Скорее всего, украинская сторона будет настаивать на сохранении транзита на приемлемом для себя уровне, российская же сторона будет настаивать на своих условиях – сохранение небольшого объема транзита (10-15 млрд. куб. м. – как ранее заявлял «Газпром») и только при экономической целесообразности, а европейцам же в этом плане просто важен стабильный транзит российского газа», — делится своим сценарием развития дискуссии аналитик «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Как отмечает Ислам Назаралиев, генеральный директор «НафтаГаз», вопрос сохранения транзита газа упирается в три камня преткновения – доплата $2,6 млрд от «Газпрома» «Нафтогазу Украины» по решению Стокгольмского арбитража, умышленное затягивание Европейским союзом строительства «Северного потока --2» и «Турецкого потока», а также санкции США против компаний-участниц строительства. Ни один из этих вопросов в нормандском формате решить нереально, а значит невозможно будет и договориться.

Так что, по-видимому, все, что остается, — это, как обычно, на крупном саммите ловить жесты и намеки, следить за рукопожатиями политиков и выражениями их лица. А после дальше гадать, не замерзнет ли Украина зимой и на каких условиях все-таки удастся продлить транзитный договор.

«В политическом плане эти переговоры представляются значимым событием, так как служат индикатором начала диалога», — признает Ислам Назаралиев.