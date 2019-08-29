Украинский транзит: о чем договорились Путин и Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре подчеркнули необходимость ускорить переговоры о будущих договорах по транзиту газа. Как сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, темами беседы были Украина, Сирия и Ливия.

«Участники разговора в контексте Украины согласились продолжить подготовку к саммиту в «нормандском формате» (Германия, Франция, Россия, Украина) с тем, чтобы способствовать реализации минских договоренностей. Они подчеркнули необходимость ускорить переговоры о будущих договорах по транзиту газа»,

— отметил Зайберт.

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Саммит нормандской «четверки» пройдет в сентябре. Точной даты мероприятия пока не сообщалось.

Грядущий отопительный сезон на Украине может оказаться сложным из-за нехватки энергетических ресурсов. Озабоченность по этому поводу, в частности, давно высказывают в Киеве.

Так, трудности в энергетической сфере преследуют Украину из-за существующих споров с российской компанией «Газпром» по поводу транзита газа, отметил представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.

Нынешний контракт на покупку газа Москва и Киев заключили в 2009 году. Срок его 10 лет. Контракт истекает 31 декабря 2019 года.

Пока украинские власти не заявляли о намерении продлевать действие текущего соглашения.

Однако новый договор с Россией о транзите газа тоже далек от подписания, и из-за этого в Киеве в последнее время продолжает нарастать паника. Если транзит прекратится, то страну ждет техногенная катастрофа, отмечают на Украине. В этом случае газотранспортная система страны не сможет поддерживать необходимое давление в газопроводах.

Так, депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявлял, что если Украина не подпишет соглашение о транзите российского газа, то с 2020 года национальная газотранспортная система превратится в груду металлолома.

С прошлого года стороны пытаются вести переговоры по поводу дальнейшего сотрудничества в этой сфере, однако на фоне судебной истории «Газпрома» и «Нафтогаза», а также смены политического цикла на Украине достичь каких-либо ощутимых результатов в этом направлении не удалось.

Как заявил глава Минэнерго Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии журналистам, Москва предложила Киеву продлить на год действующий контракт на транзит газа.

«Мы дождемся, когда начнутся трехсторонние консультации, когда будут избрано новое правительство и контрагенты появятся. В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях», — подчеркнул Новак.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в июне 2019 года на Санкт-Петербургском экономическом форуме заявил, что концерн готов продавать Украине топливо дешевле, чем она сейчас закупает по реверсу, так что стоимость для конечного потребителя уменьшилась бы на 25%.

Как отмечало агентство Reuters со ссылкой на свои источники, Украина рассчитывает на долгосрочную сделку на 10 лет. Но для России это невыгодно на фоне предстоящих в скором времени запусков газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Они как раз призваны убрать зависимость от украинского транзита.

Если договориться не удастся, у Киеве есть план «Б» по газу. У кабмина страны есть некий проект на случай срыва переговоров с Россией.

«Конечно, мы выживем. Спросите на улице об этом людей. Но это не только вопрос выживания, это вопрос развития страны», — заверял секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк в интервью «Би-би-си Украина».