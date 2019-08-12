Занизили убытки: что потеряет Грузия без российских туристов

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами. По его словам, в результате был нанесен ущерб в размере $60 млн.

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«Однако очень хороший тренд отмечается в июне в регионе Аджария», — заявил Бахтадзе. Он уточнил, что, по сравнению с прошлогодними показателями, в этой части страны показатели увеличились на 40%.

Бахтадзе выразил уверенность, что властям страны удастся вернуть динамику в туристическом секторе.

Напомним, ухудшение двусторонних отношений произошло в июне. Массовые беспорядки захлестнули Тбилиси из-за участия депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в Межпарламентской ассамблее православия в качестве председателя Генеральной ассамблеи.

Это событие вызвало волну негодования среди жителей страны. Протестующие в Тбилиси выкрикивали различные лозунги, а также указывали на то, что Гаврилов — «оккупант» и участвовал в конфликте в Абхазии. Сам депутат отрицал эту информацию.

После того, как на фоне конфликта в России запретили полеты в Грузию, официальный Тбилиси стал подсчитывать потери.

Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить $750 млн, заявлял ранее глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.

Примерно такие же оценки приводили и другие официальные лица. Отток российских туристов принесет Грузии убыток в $710 млн, говорила ранее глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили.

По ее словам, в 2018 году из России приехали 1,4 миллионов туристов. По прогнозам Квривишвили, количество туристов из России сократится на один миллион до конца года, тем самым принеся ущерб до $710 млн, отмечала она.

По словам главы ведомства, они пытаются минимизировать ущерб, пытаясь найти новые рынки, в том числе и на Западе.

Как поясняет «Газете.Ru» аналитик «Финам» Алексей Коренев, существуют разные оценки ущерба, который нанесет Тбилиси отток российских туристов. В целом ранее говорилось о том, что из-за российских туристов Грузия потеряет около 10% ВВП страны.

«Оценки подсчета ущерба во многом зависят от методики подсчета. Поэтому оценки могут отличаться в разы. При этом понятно, что быстро заместить поток российских туристов, невозможно», — говорит Коренев.

Вместе с российскими туристами, которые отказались от полетов в Грузию, также обвалился и курс лари. Так, курс доллара падал до 2,83 лари.

Также рекордно выросли цены на бензин в стране. В частности, операторы грузинских автозаправочных станций (АЗС) подняли цену на топливо в среднем на 5 тетри ($0,02). При этом в целом аналитики прогнозируют инфляцию в стране в ближайшее время в районе 10%.

Впрочем, в последнее время курс лари начал расти. Так, по данным Нацбанка Грузии, курс доллара достиг 2,9173 лари. Это произошло благодаря тому, что Нацбанк Грузии начал расходовать резервы страны на поддержку лари.

Так, ЦБ Грузии заявил о вынужденном проведении валютных интервенций с целью прекращения дальнейшего падения курса грузинской валюты. На такой шаг регулятор пошел, несмотря на то, что в конце июня он отказался поддерживать курс лари за счет продажи валютных резервов.

Между тем, как указывают эксперты, убытки в Грузии могли бы быть и больше. В России уже предлагали не ограничиваться запретом на полеты в Тбилиси.

В частности, российские депутаты вполне серьезно обсуждали и продуктовое эмбарго — запрет на поставки грузинского вина и минералки. Предлагались и другие меры. Но после того, как президент России Владимир Путин высказался против дальнейших санкций, пока что тема с новыми ограничениями с повестки дня была снята.

Однако о возобновлении полетов речи пока что не идет. Его и не предвидится в этом туристическом сезоне, заявлял «Газете.Ru» авиаэксперт Роман Гусаров.

По его словам, в настоящее время сами авиакомпании в этом не заинтересованы, так как пассажиры уже переориентировались на многие другие направления, поменяли билеты и сдали путевки, да и улетели в отпуск куда-нибудь в другое место.

«Хорошо, если авиасообщение между Грузией и Россией восстановилось бы осенью, в крайнем случае зимой, чтобы было время на реализацию путевок и авиабилетов на следующий туристический сезон. А этот уже однозначно провален, и ситуацию уже ничего не спасет», — говорил собеседник «Газеты.Ru».