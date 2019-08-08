Продажа земли и казино: как на Украине пополнят бюджет

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в этом году будет проведена земельная реформа. Об этом он заявил в Турции в ходе выступления на бизнес-форуме.

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«В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли на 40 млн га», — сказал президент Украины.

Земельная реформа была включена в план экономических реформ, который был представлен недавно на Украине.

Как заявлял заместитель руководителя офиса президента страны по экономическим вопросам Алексей Гончарук, среди предполагаемых мер программы реформ — продажа ряда государственных компаний, приватизация банков, железной дороги, почты и смягчение правил владения землей.

Правительство Украины в целом нацелено на экономический рост в 5% и более при сокращении дефицита бюджета, говорил он.

Самая либеральная версия реформы по продаже сельхозземель иностранным инвесторам, по его словам, может ускорить годовой рост украинского ВВП более чем на 3 п.п., а самая консервативная — на 0,5 п.п.

Узаконить оборот земли в рыночных условиях является требованием Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). В меморандуме о сотрудничестве между Украиной и МВФ в рамках новой кредитной программы stand-by говорится, что Киев и эксперты Всемирного банка разработали законопроект, который предполагает введение рынка земель сельскохозяйственного назначения. По словам авторов меморандума, на Украине «стартовала информационная кампания, поясняющая преимущества проведения земельной реформы».

При этом выполнить условия сотрудничества с МВФ критически важно для Киева. Так, как заявил замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб в интервью изданию Financial Observer, Украина сейчас остров нуждается в новой программе помощи от Международного валютного фонда.

«Украине необходима новая программа МВФ, — сказал Сологуб. — Объем финансирования зависит от ее сроков. Мы считаем, что это может быть от $5 млрд до $10 млрд».

Эксперты соглашаются, что добиться расположения МВФ с помощью земельной реформы и пополнить казну можно будет достаточно серьезно. И это же позволит увеличить темпы роста экономике в стране. В прессе даже фигурируют оценки роста на 5-7% — и только благодаря проведению земельной реформы.

Земля на Украине необычайно благодатная для сельхозпроизводителей, поскольку в этом регионе отличная почва,

говорит аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Так что интерес к покупке земли будет у инвесторов огромный. В их числе, в частности, скорее всего, окажутся китайские инвесторы, предполагают в украинских СМИ.

Китайские инвесторы давно уже интересуются покупкой объектов на Украине.

Так, на днях известный российский экономист Сергей Глазьев напомнил, что при экс-президенте Украины Викторе Януковиче китайские инвесторы вложили несколько миллиардов долларов в модернизацию объектов сельскохозяйственной инфраструктуры на Украине под обязательства поставок зерна.

«Эти обязательства выполнены не были. А значит, вопрос будет решаться, скорее всего, путем передачи им этих объектов. Придется отдавать китайским инвесторам пашню, элеваторы, порты — всю сельскохозяйственную инфраструктуру», — заявил он в интервью ресурсу «Украина.Ru».

Впрочем, не только инвесторов из КНР заинтересует земля на Украине, считают аналитики.

«Интерес к покупке земли на Украине проявят инвесторы по всему миру, не только китайские, но и европейские. В Европе также ощущается дефицит своих земель. То есть в случае реализации Украину просто очень быстро «распилят» по частям и украинский бюджет очень сильно полнится деньгами», — отмечает Коренев.

Зеленскому надо обеспечить высокий экономический рост, чтобы население реально почувствовало плюсы. Поэтому он хочет привлечь в страну инвесторов, предлагая две основные меры – приватизацию земли и госбанков, поясняет заместитель директора «Центра политических технологий» Алексей Макаркин.

Он напоминает, что запрет на куплю-продажу земли был введен еще при президенте Леониде Кучме и сохранялся при всех последующих президентах. Это было связано как с интересами игроков внутри страны, так и с настроениями общества, которое воспринимает землю как «общее благо». Сейчас у Зеленского большинство в парламенте, и он может снять мораторий.

Впрочем, Коренев предполагает, что на Украине парламент может сопротивляться против проведения реформы, и Зеленского могут обвинить в разбазаривании национального достояния.

«Сопротивление со стороны общества я бы не преувеличивал – в России еще в нулевые годы ввели свободный оборот земли, и большинство населения даже этого не заметило. Представления о том, что придут иностранцы и «все скупят», оказалось преувеличенным», — говорит Макаркин.

Кроме анонса предстоящей земельной реформы, Зеленский также сообщил, что на Украине могут быть легализованы азартные игры.

«Мы легализируем работу казино в пятизвездочных отелях», — цитирует Зеленского РИА «Новости».

По словам украинского лидера, такая мера призвана оказать положительное влияние на развитие туризма в регионах, расположенных на побережье Черного моря.

«Украине нужно избавиться от нафталинового постсоветского регулирования», — говорил раньше президент Украины.

Это заявление особенно забавно тем, что нафталиновое постсоветское регулирование более присуще Белоруссии, чем России. А вот в Белоруссии казино, в отличие от России, работают легально, и далеко не только в пятизвездочных отелях.

Эта мера также поможет полнить украинскую казну, говорит Коренев.

Что касается казино, то если эта идея будет одобрена, также найдется немало желающих отправиться в Украину¸ чтобы поиграть в рулетку, считает эксперт. Он напоминает, что сейчас определенная часть россиян специально ездят в Белоруссию, чтобы сыграть в разрешенный там покер.

Если будет стоять вопрос о больших деньгах, то Украина вполне может поступиться и начать пускать россиян в страну, чтобы они оставили там деньги в казино,

добавляет аналитик. «Но не факт, что эта идея пройдет через парламент, потому что найдутся люди, который скажут, что под видом игроков в Киев едут террористы из России», — считает Коренев.