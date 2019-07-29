Лето испорчено: Грузия считает убытки

Спустя месяц после обострения отношений с Россией в Тбилиси продолжают подсчитывать потери. Так, грузинская авиакомпания Georgian Airways рассказала, что она потеряла около $25 млн из-за запрета России на полеты.

«Приостановка прямого авиасообщения между Грузией и Россией нанесла существенный удар по авиакомпании Georgian Airways и поставила ее в сложное финансовое положение. Авиакомпании пришлось возвращать порядка 80% уже реализованных билетов. Кроме того, резко сократилось число желающих купить билеты, из-за чего авиакомпания в общей сложности понесла ущерб примерно в $25 млн»,

— цитирует ТАСС заявление компании.

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Напомним, запрет на полеты в Грузию с 8 июля 2019 года после обострения грузино-российских отношений ввел президент России Владимир Путин.

После закрытия неба между Тбилиси и Москвой появились транзитные перевозки через Ереван. Грузинские власти пообещали субсидировать такие авиарейсы. Предполагалось, что для этого будет выделено до €600 тысяч. В частности, речь шла о возмещении не более €90 (без НДС) на одного пассажира. Georgian Airways оказалась как раз в числе компаний, которая осуществляет транзитные авиарейсы. В своем заявлении компания указала, что первой обратилась за помощью к правительству, которое дало положительный ответ.

В целом убытки Грузии из-за закрытия воздушного пространства могут составить $750 млн, заявлял ранее на пресс-конференции глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили. Схожую оценку ущерба высказывала глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили. По ее словам, экономика Грузии к концу 2019 года из-за конфликта с Россией потеряет до 2 млрд лари (около $700 млн).

Угроза санкционной спирали

Между тем в России изначально предполагали не ограничиваться запретом на полеты в Тбилиси. В частности, российские депутаты вполне серьезно обсуждали и продуктовое эмбарго - запрет на поставки грузинского вина и минералки. Предлагались и другие меры. Однако после того, как президент России Владимир Путин высказался против дальнейших санкций, пока что тема с новыми ограничениями с повестки дня была снята.

Однако возобновления полетов так и не произошло. Его и не предвидится в этом туристическом сезоне, считает авиаэксперт Роман Гусаров.

По его словам, в настоящее время сами авиакомпании в этом не заинтересованы, так как пассажиры уже переориентировались на многие другие направления, поменяли билеты и сдали путевки, да и улетели в отпуск куда-нибудь в другое место. А летать полупустыми убыточно.

«Хорошо, если авиасообщение между Грузией и Россией восстановилось бы осенью, в крайнем случае зимой, чтобы было время на реализацию путевок и авиабилетов на следующий туристический сезон. А этот уже однозначно провален, и ситуацию уже ничего не спасет», — говорит собеседник «Газеты.Ru».

При этом непонятно, какие действия должна выполнить грузинская сторона, чтобы полеты возобновились — ложечки-то нашлись, но осадок остался, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» Гусаров.

Для грузинского бизнеса и взаимоотношений двух стран уже хорошо, что власти не стали раскручивать «взаимную санкционную спираль», отмечает он.

«У политического руководства Грузии хватило мудрости или сил для того, чтобы погасить антироссийскую волну, а у российского — хватило мудрости дальше не отвечать и не нагнетать обстановку», — резюмирует Гусаров.

Между тем на фоне конфликта с Россией продолжает падать и национальная валюта Грузии.

Курс грузинского лари достиг рекордного падения в пятницу, 26 июля. Национальный банк Грузии установил на этот день курс американского доллара по отношению к лари — 2,9171. Это стало новым историческим минимумом. В четверг, 25 июля, доллар стоил 2,9010 лари.

Лари начал падать после начала обострения отношений с Россией. Так 25 июня курс лари впервые рекордно обвалился. Доллар стоил тогда 2,83 лари. Предыдущий исторический минимум был 30 мая, когда один доллар стоил 2,79 лари.

Грузинские власти изначально обесценивание лари не связывали с закрытием воздушного пространства и указывали на то, что это краткосрочные колебания.

Однако впоследствии все-таки признали, что эти события перекликаются.

С 20 июня грузинский лари потерял 4,6% стоимости по отношению к доллару США, указывает в беседе с «Газетой.Ru» заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. По ее оценке, грузинской национальной валюте ещё есть куда падать.

Так, в ближайшее время курс лари может колебаться в коридоре 2,89 — 2,94 лари за доллар.

«Дальнейшее движение лари может зависеть от разных факторов, но главные из них — это политика, и, в первую очередь, вопрос о том, продолжится ли эскалация конфликта с Россией или пойдет на спад, а также экономическая ситуация в Турции, от товарооборота с которой во многом зависит экономика Грузии, в том числе, в условиях обострения отношений с Россией», — отмечает Мильчакова.

На фоне обесценивания валюты в Грузии выросли и цены на бензин.

Операторы автозаправочных станций Грузии на прошлой неделе подняли цену на топливо примерно на 5 тетри ($0,02).

Например, бензин марки Regular (Аи-92) в сетях АЗС Gulf и Rompetrol до этого стоил 2,49 лари ($0,86 или 54,6 рубля) за литр, на прошлой неделе его цена составляла 2,54 лари ($0,88 или 55,7 рубля).

Ожидается, что если цены на топливо не вернутся к прежним показателям и бензин продолжит дорожать, то вслед за ними могут подорожать и другие продукты — до 8-10%.

Между тем, похоже, в Грузии все глубже осознают, к каким последствиям для экономики страны приводит конфликт с Россией.

В эти выходные грузинская оппозиционная партия «Альянс патриотов» собрала митинг в Батуми. Одним из требований лидеров оппозиции стало возобновление связей с Россией. Как сообщает ресурс «Грузия Онлайн», во время акции говорилось о необходимости прямого диалога с Москвой и о том, как уход российских туристов вредит грузинской экономике.