Украинский агент в МВФ: Зеленский подобрал премьера

После выборов в украинский парламент в стране стали гадать о кандидатуре на пост премьер-министра страны. Были названы сразу несколько кандидатур. В их числе глава НАК «Нафтогаз» Украины Андрей Коболев, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко и экс-заместитель главы Нацбанка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.

Последний, по данным украинских источников, является весьма вероятным кандидатом.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Левый берег», именно он может занять должность премьер-министра.

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Кандидат в депутаты от партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщал ранее, что на пост председателя правительства Украины рассматривают нескольких кандидатов.

«На премьера сейчас есть три-четыре кандидата, чего до этого не было. Юлии Тимошенко там нет и Игоря Палицы (председатель Волынского облсовета и экс-глава Одесской обладминистрации — прим. ред.) там нет», — говорил он.

При этом на днях Владимир Зеленский заявил журналистам на избирательном участке в ходе голосования в Верховную раду, какими качествами должен обладать будущий премьер-министр.

Это, в первую очередь, экономист, у которого нет прошлого в политике.

«Я вижу такого человека. Честно вам скажу — провожу уже консультации, разговариваю с некоторыми людьми», — говорил украинский лидер.

По его словам, новый премьер должен быть человеком, который ранее не занимал ни пост главы правительства, ни спикера Рады, ни руководителя фракции в парламенте.

С 14 апреля 2016 года должность премьер-министра Украины занимает Владимир Гройсман. Находясь на посту главы правительства, он входил в партию «Блок Петра Порошенко». Но премьера Украины неоднократно обвиняли в коррупции и превышении служебных полномочий. Гройсман известен как агрессивный критик России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Владислав Рашкован с 2011 года руководил банковским комитетом Американской торговой палаты в Украине, а также был членом совета директоров Киевской школы экономики. В апреле 2014-го он возглавил департамент стратегии и реформирования банковской системы Национального банка Украины (НБУ) и был членом правления Нацбанка. После этого в ноябре 2014-го стал заместителем председателя НБУ, отвечал за реформы и трансформацию регулятора. По его инициативе была создана Комплексная программа развития финансового сектора Украины до 2020 года, а также проведена трансформация НБУ.

С 27 февраля 2017 года Владислав Рашкован стал заместителем исполнительного директора от Украины в МВФ сроком на четыре года.

И именно сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) становится приоритетным для Киева в данный момент, поскольку выделение очередного транша откладывается, и эксперты уже пугают Украину дефолтом, если Киев не получит денег.

«Безусловно, что Владислав Рашкован будет сотрудничать с Международным валютным фондом по полной программе, хотя бы потому, что Украине грозит дефолт и без внешнего финансирования этот вопрос нельзя снять. Учитывая его бэкграунд, я бы сказал, что сотрудничество с международными финансовыми организациями и с западными грантодателями будет приоритетом», — комментирует «Газете.Ru» ситуацию Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.

Напомним, новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ stand-by была утверждена в декабре 2018 года. Срок выполнения — 14 месяцев. По ее условиям, Украина должна провести непопулярные реформы, в том числе — повысить цены на газ до уровня импортной стоимости к началу 2020 года. В обмен на это Киеву дадут кредит, разделенный на три транша c интервалом в полгода. Всего Украине обещали выделить $3,9 млрд.

Первый транш по программе кредитования в размере $1,4 млрд уже получен. Эксперты утверждали, что второй транш может составить около $1,3 млрд. Однако он пока не выделен, хотя замглавы НБУ Екатерина Рожкова предполагала ранее, что деньги Киеву придут уже в июне. Но два месяца назад представители МВФ приезжали на Украину и так и не одобрили перевод, несмотря на то, что Киев, в частности, поднял цены на газ в соответствии с условиями фонда.

Между тем без средств от МВФ Киеву сложно расплатиться по уже взятым долгам. Этой осенью Украине нужно отдать около $2 млрд. И денег взять пока негде, для этого и необходим второй транш от МВФ.

В конце мая сообщалось, что Украина в 2019 году потратит 40% бюджета на обслуживание госдолга. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин заявлял, что выплаты по валютному госдолгу страны в 2019–2020 годах сопоставимы с золотовалютными резервами Нацбанка.

При этом, если МВФ не выделит средства Украине, то, как неоднократно отмечали эксперты, и другие кредиторы не станут это делать.

Владислав Рашкован весьма вероятная фигура на пост премьера, поскольку он никогда не был задействован в политике и лично нравится Владимиру Зеленскому, говорит Брутер. При этом лица, которые уже достаточно хорошо засвечены, привлекаться не будут, добавляет он.

По словам политолога Дмитрия Перлина,

учитывая, что Владимир Зеленский взял всю полноту власти, то есть через парламент полностью может назначать правительство без согласования с политическими силами – это означает, что все решения, которые он примет в согласии со своими западными партнерами и союзниками, будут выполнены.

«С самого начала Владимир Зеленский демонстрировал лояльность к международным финансовым институтам, в том числе к Всемирному банку, МВФ и вообще к западным странам. Так что очевидно, что премьер-министром будет та фигура, в которой заинтересованы в первую очередь финансовые доноры Украины. Поэтому Рашкован действительно рассматривается как наиболее приоритетный вариант. Возможно, будут и другие лица. Это может быть в том числе поддержанный Западом Коболев. Эта фамилия тоже часто называлась», — говорит политолог.

То есть экономическая политика Киева — жизнь на кредитной игле займов МВФ — в целом не изменится, считают эксперты. Именно ее и будет проводить будущий премьер-министр страны. Также никаких существенных корректировок не будет и в отношениях Москвы и Киева.

«В целом будут выстраиваться более тесные отношения, особенно в экономическом плане с Западом, ЕС. С Россией возможно изменение в вопросах по реализации Минских соглашений, здесь можно ожидать и обмены, и гуманитарные взаимодействия. Но существенных подвижек ждать не стоит,

тем более, что Зеленский уже готовится к местным парламентским выборам, то есть будет продолжать вести популистскую идеологию», — говорит Перлин.

По мнению Владимира Брутера, если Владислав Рашкован станет премьер-министром, то в целом вряд ли он будет влиять на отношения с Россией.

«Это фигура, похожая на Гройсмана, который в выборе политической линии особой роли не играл. Поэтому скорее в плане политики он будет делать то, что решит президент и его команда», — резюмирует эксперт.