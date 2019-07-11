От Грозного до Путина: как менялись пенсии в России. LIVE

С началом действия на Руси крепостного права объектом пенсионного обеспечения стала выступать и земля с прикреплёнными к ней крестьянами, которые также отныне становились объектом частной собственности и, следовательно, неотъемлемой частью пенсии представителей дворянского сословия.
В 1587 году царь Иван IV Грозный издал «Указ о размере московских поместий, положенных разных чинов людям». По нему земельные наделы выдавались людям в знак их особых заслуг за ратные подвиги, личную преданность или особое рвенье на царской и военной службе. Владельцами поместий становились не только служилые люди, но и члены их семей в случае потери кормильца. По сути, именно с этого указа в России начала действовать государственная система распределения натуральных привилегий, которые уже три века спустя будут называться пенсией.
Добрый день, дорогие читатели. Сегодня «Газета.Ru» проводит исторический онлайн об истории возникновения пенсии в России. 14 июля 1956 года принято считать датой возникновения пенсионной системы в Советском Союзе. Исходя из него, мужчинам оказывали материальную поддержку с 60 лет, если их стаж составлял 25 лет, а женщинам такое право предоставлялось раньше — в 55 лет, и их стаж должен был составлять 20 лет минимум. Однако прообраз современных пенсий появился намного раньше.
Пенсионеры колхоза "Коммунизм" на берегу Вахшского канала, 1982 годРатушенко/РИА "Новости"