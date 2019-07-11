От Грозного до Путина: как менялись пенсии в России. LIVE

14 июля 1956 года в СССР ввели всеобщее пенсионное обеспечение

Сегодня кажется, что пенсии в нашей стране платили всегда. Но это не так. Самые первые пенсии появились на Руси во времена Ивана Грозного и выдавались только избранным в виде земельных наделов. Регулярным пенсионное обеспечение в России стало лишь в эпоху Петра Первого, а всеобщим — только в СССР в 1956 году. Как формировалась российская пенсионная система и с какими переменами столкнулись наши соотечественники за это время — в историческом онлайне «Газеты.Ru».
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10:14

С началом действия на Руси крепостного права объектом пенсионного обеспечения стала выступать и земля с прикреплёнными к ней крестьянами, которые также отныне становились объектом частной собственности и, следовательно, неотъемлемой частью пенсии представителей дворянского сословия.

10:05

В 1587 году царь Иван IV Грозный издал «Указ о размере московских поместий, положенных разных чинов людям». По нему земельные наделы выдавались людям в знак их особых заслуг за ратные подвиги, личную преданность или особое рвенье на царской и военной службе. Владельцами поместий становились не только служилые люди, но и члены их семей в случае потери кормильца. По сути, именно с этого указа в России начала действовать государственная система распределения натуральных привилегий, которые уже три века спустя будут называться пенсией.

10:00

Добрый день, дорогие читатели. Сегодня «Газета.Ru» проводит исторический онлайн об истории возникновения пенсии в России. 14 июля 1956 года принято считать датой возникновения пенсионной системы в Советском Союзе. Исходя из него, мужчинам оказывали материальную поддержку с 60 лет, если их стаж составлял 25 лет, а женщинам такое право предоставлялось раньше — в 55 лет, и их стаж должен был составлять 20 лет минимум. Однако прообраз современных пенсий появился намного раньше.

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Пенсионеры колхоза "Коммунизм" на берегу Вахшского канала, 1982 год Пенсионеры колхоза "Коммунизм" на берегу Вахшского канала, 1982 год
Пенсионеры колхоза "Коммунизм" на берегу Вахшского канала, 1982 год

Пенсионеры колхоза "Коммунизм" на берегу Вахшского канала, 1982 год

Ратушенко/РИА "Новости"