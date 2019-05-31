200 рублей в день: как выживают пенсионеры в России

Пенсионер в России может потратить на свою жизнь не более 200 рублей в день, подсчитали в Счетной палате (СП).

Реклама

При средней пенсии в размере 14 тыс. руб. после вычета обязательных расходов на оплату жилья и покупку медикаментов у пенсионера остается не более 6 тыс. рублей в месяц на питание, отметила в интервью РИА «Новости» аудитор СП Светлана Орлова.

Если на оплату счетов за услуги ЖКХ пенсионеру необходимо потратить в среднем 5 тыс. руб., на покупку необходимых лекарств — 2 тыс. руб., на предметы личной гигиены — не менее 1 тыс. руб, то

«на питание остается всего 6 тыс. руб., или 200 руб. в день»,

— подсчитала Орлова. И это при условии того, что у пенсионера нет необходимости покупать одежду и обувь.

В этом году прожиточный минимум пенсионера был установлен Минтруда в среднем по стране на уровне 8846 руб. Предполагается, что этого должно хватить на покупку мяса, овощей, фруктов, круп и молочной продукции, а также на медикаменты, проезд в общественном транспорте, услуги связи и ЖКХ.

Этот показатель может меняться в зависимости от региона. Так, в Москве величина прожиточного минимума пенсионера составляет 12 тыс., в Чукотском автономном округе — 19 тыс., а в Тамбовской области — 7,8 тыс.

При этом средний размер пенсии в России составляет 14,1 тыс. рублей, однако в зависимости от субъекта РФ он тоже меняется. Окончательный размер пенсионного пособия устанавливается муниципальными властями отдельных регионов.

Вместе с повышением пенсионного возраста правительство РФ намерено ежегодно повышать пенсий на 1 тыс. рублей. Так, к 2024 году средний размер пенсионных выплат по стране в сравнении с нынешним должен возрасти на 35% — до примерно 24 тыс. рублей.

В начале 2019 года ученые из Российской академии наук провели исследование, в ходе которого было подсчитано, сколько денег надо пенсионерам в России для достойной жизни. По итогам работы оказалось, что большинство российских пенсионеров оказалось за чертой бедности.

Аналитики во время исследования разделили жителей России на несколько групп по территориальному принципу, у каждой из которых получились разные суммы доходов.

Минимальный размер дохода, который позволяет пенсионерам не бедствовать — 26 тыс. руб. в среднем по России,

отмечается в исследовании.

Для Москвы был установлен более высокий уровень — 35 тыс. руб. в месяц. В случае, если в семье два пенсионера, то денег для достойной жизни им надо чуть меньше, так как они могут экономить при совместном ведении хозяйства.

В итоге специалисты РАН пришли к выводу, что большинство пенсионеров в России не попадает ни в одну из «относительно благоприятных групп» этих групп — практически все наши пенсионеры живут за гранью бедности. Для достойной жизни люди, вышедшие на пенсию, вынуждены устраиваться на низкооплачиваемые подработки, где им в лучшем случае платят от 10 до 20 тыс. руб.

В рейтинге стран по уровню жизни пенсионеров The Global AgeWatch Index Россия находится на 78-м месте из 91 возможных: между Непалом и Лаосом.

Суммы пенсий, которые выплачиваются в настоящее время пенсионерам в России, зависит от размера страховых взносов, которые перечисляются в Пенсионный фонд с заработных плат официально трудоустроенных на работу граждан их работодателями. Средняя зарплата в большинстве регионов невысока, и составляет всего 20–25 тыс. руб. Кроме этого, на сумму выплат влияет тот фактор, что население в России стареет, а численность трудоспособного населения сокращается, значит, и отчислений становится все меньше.

Для решения проблемы бедности пенсионеров, по словам аудитора Счетной палаты, необходима реализация федеральной программы поддержки старшего поколения, которая входит в число пяти основных программ национального проекта «Демография». Она также признала, что принятые меры по повышению пенсионного возраста немного смягчают ситуацию, но до конца проблему повышения уровня жизни пенсионеров это не решает.

«Мир стареет, и это не только проблема России, а проблема всех развитых стран. И мы прекрасно понимаем, что не сможем быстро эту проблему разрешить — для этого нужны все перечисленные в нацпроекте комплексные меры и нужно время», — сказала аудитор.

30 мая этого года в Госдуму был внесен проект правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год. В нем предполагается дополнительно заложить порядка четырех миллиардов рублей для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии. Финансирование госпрограммы «Социальная поддержка граждан» предлагается увеличить на 4,765 млрд руб. В результате объем всех направленных на программу средств — с учетом ранее заложенных — достигнет 1,38 трлн руб.

В соответствии с приказом Минтруда, который вступил в силу 26 мая, социальные доплаты российских пенсионеров пересчитают и поднимут пенсии выше прожиточного минимума. По новым правилам размер доплат к пенсии устанавливается до индексации.