Пенсионный возраст: что будет дальше

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что в прогнозе Минэкономразвития и бюджетном прогнозе Минфина дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусматривается до 2036 года.

«Реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался. В нашем прогнозе до 2036 года и в готовящемся в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено»,

— сказал он в интервью газете «Ведомости».

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По его словам, долгосрочный эффект от повышения пенсионного возраста население сможет оценить только через несколько лет. При этом, по его словам, без принятия реформы индексация пенсий на 7% с января была бы невозможна.

Решение о повышении пенсионного возраста было принято в 2018 году. В октябре прошлого года закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Власти увеличили пенсионный возраст россиян на пять лет: до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

Как заверяли чиновники, это дало возможность проиндексировать с 1 января 2019 года пенсии выше инфляции — на 7%. Если в среднем по стране пенсия составляла 14 414 рублей, то прибавка составила около тысячи рублей. Среднемесячная пенсия по старости для неработающих пенсионеров в 2019 году увеличится до 15,4 тыс. рублей, а к 2024 году ее размер должен вырасти до 20 тыс. рублей в месяц.

Ранее в интервью «Газете.Ru» глава Пенсионного фонда России рассказал, что более высокую прибавку в январе получили те, у кого была более высокая заработная плата, а также пенсия более 14 тысяч рублей. Как правило, это регионы с высокой зарплатой: все северные регионы, Москва. «Также это 80-летние пенсионеры, поскольку у них по достижении этого возраста автоматически начисляется вторая фиксированная выплата — это 5 300 рублей», — отметил он.

Переход к новым возрастным границам будет осуществлен постепенно, до 2028 года.

«В 2019-м на пенсию по возрасту выйдет примерно половина всех, кто должен был выйти по предыдущему законодательству. Из расчета, что в среднем за год назначается порядка 1,5 млн пенсий по старости, в 2019 году на пенсию всего выйдут 1,1 млн человек с учетом досрочников», — пояснял Антон Дроздов.

По словам Дроздова, эффект от повышения пенсионного возраста для бюджета пенсионного фонда составит 3 трлн рублей за шесть лет. При этом за счет параметров индексации и с учетом различных льгот, траты ПФР за тот же период превысят 5 трлн рублей.

Между тем, как стало известно недавно, реальные пенсии россиян упали на 2,4% в прошлом году. Это произошло впервые с 2015 года.

По итогам 2018 года средний размер пенсии в России составил 13,36 тыс. руб. Это следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России».

Если же принимать во внимание инфляцию (по данным Росстата, потребительские цены в 2018 году выросли на 4,3%), то реальный размер пенсии в 2018 году, без учета единовременной выплаты в 5 тысяч рублей в январе 2017 года, увеличился всего на 0,8%, а с учетом ее — сократился на 2,4%.

Падение пенсии стало первым с 2015 года. Тогда Росстат зафиксировал сокращение реального размера пенсии на 2,5%. В 2016 году пенсии выросли на 1,1%, в 2017-м году — на 3,6% (данные с учетом разовой выплаты в 5 тысяч рублей).

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты такой статистике не удивились.

«В целом ничего неожиданного не произошло, с учетом того, что реальные располагаемые доходы даже работающих россиян упали на 0,2% при росте зарплат (номинальных доходов) на 10%. Темпы инфляции для всех слоев населения едины», — пояснял «Газете.Ru» эксперт УК «Солид Менеджмент» Сергей Звенигородский.

Ранее Росстат сообщил о том, что реальные располагаемые доходы россиян за 2018 году снизились на 0,2% с учетом 5-тысячной выплаты. Речь идет о доходах, скорректированных на инфляцию и обязательные платежи.

В 2017 году речь шла о снижении на 1,2%, в 2016 году показатель упал на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году — на 3,2%, а в 2014 году — на 0,7%. Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%.