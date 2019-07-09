Миллиарды на золоте и мясе: как богатеют чиновники

Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, являющийся основателем группы компаний «Владимирский стандарт», возглавил рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов по версии журнала Forbes. Издание подвело итоги декларационной кампании 2019 года и подсчитало, что совокупное состояние ее фигурантов составило около 71 млрд рублей. Это более $1,1 млрд.

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Как сообщает журнал, при составлении рейтинга исследовались сведения о доходах тысяч чиновников и парламентариев на федеральном и региональном уровне (в базу вошли сотрудники администрации президента, правительства, федеральных министерств и ведомств, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и региональных парламентов, менеджмент госкорпораций и др.). При этом Forbes учитывал совокупный семейный доход, задекларированный госслужащими и депутатами, а также их супругами и несовершеннолетними детьми.

Лидер рейтинга — Павел Антонов — за 2018 год заработал около 9,97 млрд рублей.

В 2000-х он основал группу компаний «Владимирский стандарт» — это крупный производитель мясной и колбасной продукции. По данным СПАРК, выручка предприятия в 2017-м году составила 7,2 млрд рублей, а чистая прибыль — 569,7 млн рублей.

На данный момент Антонов является вице-президентом и миноритарием «Владимирского стандарта». Основной акционер группы — председатель совета директоров Олег Дружинин (данные СПАРК). В заксобрании Владимирской области Антов председательствует в комитете по аграрной политике, природопользованию и экологии.

На втором месте в нынешнем рейтинге депутат Законодательного собрания Челябинской области миллиардер Константин Струков. В прошлом году он задекларировал доход в размере 4,46 млрд рублей.

Струков является совладельцем компании «Южуралзолото». В 2017 году его предприятие добыло рекордные для себя 15 тонн золота, показав четвертый результат в стране.

Как пишет издание, миллиардер Струков живет в городке Пласт, где находятся основные активы «Южуралзолота», а по городу передвигается за рулем белой «Нивы» и регулярно спускается в шахту с рабочими.

На третьем месте в рейтинге — депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев. Он является владельцем местной кондитерской фабрики «Славянка». В 2018 году его семья заработала 2,84 млрд рублей.

В рейтинг журнала также вошли вице-премьер России Юрий Трутнев, экс-министр обороны, председатель совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Анатолий Сердюков, глава Минпромторга Денис Мантуров, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Юрий Трутнев, много лет считавшийся самым богатым членом кабмина, с состоянием 540,55 млн рублей занимает лишь 23-е место нынешнего рейтинга. Как пояснил «Коммерсанту» представитель чиновника, доход бывшего пермского предпринимателя и губернатора вырос с прошлогодних 377 млн рублей в первую очередь за счет продажи ценных бумаг — из этого вида активов Трутнев в 2018-м вышел полностью.

Глава Минпромторга Денис Мантуров на 36-м месте с состоянием в 450,42 млн рублей.

В последнее время министр попал в эпицентр скандалов. Так, в июне 2019-го российское подразделение Transparency International обвинило Мантурова в завышенных тратах бюджетных средств на собственные командировки.

Эксперты выяснили, что за год Минпромторг потратил в 2016–2017 гг. на проживание своих сотрудников во время командировок в зарубежных отелях порядка 19,3 млн руб. При этом сам министр нередко проживал в номерах, стоимость которых составляла сотни тысяч рублей за ночь. А во время командировки в Шанхай в 2016 году Мантуров и вовсе останавливался в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai с мраморной ванной, двухэтажной столовой и гостиной с камином, что обошлось казне в 1,388 млн руб. в сутки.

Впрочем, министр своих расходов в командировках не стесняется. Мантуров рассказал, что останавливался в номерах класса люкс исключительно из-за того, что это были единственные свободные варианты для размещения во время зарубежных поездок.

Более того, министр удивляется, почему это вообще кого-то смущает. «Я не знаю, на чем основываются размышления и вообще обсуждения этой тематики, у каждого ведомства есть соответствующая процедура по отбору компании, которая занимается обслуживанием и командировок, и подбором гостиниц для проживания, и перелетов или переездов, в зависимости от того, какой маршрут», – сказал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — лишь на 69 месте. Журнал оценил его доходы в 231, 4 млн рублей.

Жена Дмитрия Пескова — олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка — среди жен высших чиновников Кремля и правительства по размеру доходов удерживает лидерство.

Заработок Навки в 2018 году составил 218 млн 603 тыс. 669 рублей.

За прошлый год жена пресс-секретаря главы государства заработала на 18,2 млн рублей больше, чем за 2017 (200 млн 385 тыс. 746 рублей). Если в 2017 году ее доход в 14 раз превышал заработок супруга, то в 2018 — в 17 раз.

Так, пресс-секретарь президента в 2018 году заработал 12,795 млн рублей. По итогам 2017 года Песков задекларировал доход в 14,343 млн.