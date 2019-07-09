Без «Боржоми» и «Саперави»: что еще запретят депутаты. LIVE

При этом заместитель председателя ГД, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявлял, что недружественные действия в отношении наших граждан и нашей страны должны иметь адекватную оценку.
«Мы считаем недопустимым оскорбления в адрес нашей страны, в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента. В этой связи предлагаем правительству рассмотреть возможности прекращения поставок из Грузии в Россию вина, воды, и даже обсуждали вопросы прекращения перечисления с территории России денежных переводов», - заявлял Володин.
«В Грузии ситуация продолжает ухудшаться. Постоянное провоцирование конфликта с Россией, дестабилизация политической обстановки нужны радикальным силам в Грузии, цель которых — свержение действующей власти», - заявлял накануне журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По мнению парламентариев, недружественные действия в отношении наших граждан и нашей страны в Грузии должны получить адекватную оценку.
Добрый день, уважаемые читатели! Во вторник, 9 июля, на пленарном заседании депутаты планируют попросить правительство запретить импорт грузинского вина и минеральной воды и приостановить денежные переводы в Грузию. «Газета.Ru» будет в режиме онлайн следить за обострением российско-грузинских отношений.