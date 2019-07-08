Закроют рестораны? Новые беды грузин в Москве

Внезапный всплеск антироссийских настроений в Тбилиси вызвал не просто возмущение в Москве, но очень жесткие ответные меры.

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Буквально сразу после митингов в Грузии Минтранс России заявил о «необходимости обеспечения достаточной безопасности», а также погашения задолженности грузинских авиакомпаний. В результате грузинские авиакомпании теперь не летают в Россию, а российские – в Грузию.

Туроператоры по рекомендации Ростуризма и МИД РФ приостановили продажу туров в Грузию, и наши туристы срочно отказываются от броней в гостиницах Батуми, выбирая другие направления.

На очереди — запрет на импорт грузинского вина и поставки минералки.

Роспотребнадзор уже заявлял об усилении контроля за качеством и безопасностью грузинских вин, и по неофициальной информации запрашивал вместе с Минсельхозом данные у торговых сетей о доле грузинского вина в их ассортименте.

Учитывая, что депутаты намерены во вторник, 9 июля, рассмотреть вопрос о запрете импорта грузинского вина и минеральных вод, а заодно и ввести ограничение на денежные переводы в Тбилиси, Москва настроена более чем серьезно. В российском правительстве уже сообщили, что рассмотрят обращения депутатов об ограничении импорта грузинской продукции.

При этом запретом на минералку и вино из Грузии дело, возможно, не ограничится. Под раздачу могут попасть и грузинские рестораны.

«Ресторанов грузинской кухни в России очень много, и за последние год они стали одним из самых популярных этнических форматов»,

— говорит директор департамента стратегического маркетинга НАО Евроэксперт Евгения Шалихманова.

При этом, если действительно будет введен запрет на грузинские вина и минералку, это может ударить по прибыли таких заведений, уверены опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Часть россиян приходят в такие заведения за традиционными чахохбили или хинкали под аккомпанемент Саперави и Кинздмараули, и если исключить из меню грузинские вина, то такого желания у россиян посещать именно грузинские рестораны уже не будет.

Как заявил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко,

возможный запрет российских властей на вина из Грузии скажется на прибыли грузинских ресторанов в стране, поскольку вина в чеке занимают значительное место.

И хотя, по его словам, вряд ли дело дойдет до закрытия грузинских ресторанов, однако большой вопрос, как они будут «перестраиваться» в новой реальности.

Глава грузинской диаспоры в России Георгий Цурцумия также полагает, что возможный запрет на вина нанесет серьезный удар по ресторанному бизнесу с грузинской кухней в России.

Хотя часть блюд готовится из продуктов, произведенных на территории России, однако есть компоненты в меню, которые завозятся исключительно из Грузии, говорит он. Это, в частности, грузинские вина, минералка, различные специи, варенье и многое другое.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» успокаивает, что в ресторанах грузинской кухни в России большинство блюд готовят из российских продуктов. При этом большинство грузинских рестораторов — граждане России, поэтому запретительные меры российских чиновников не скажутся ни на их работе, ни на желании россиян посещать или не посещать данные заведения, считает он.

Однако, несмотря на все вроде бы успокоительные заверения экспертов, в 2008 году после неудавшейся попытки Грузии восстановить контроль над Южной Осетией, владельцы грузинских ресторанов в Москве заметили, что число их клиентов резко сократилось. В частности, по сообщениям СМИ, часть грузинских ресторанов вообще пустовала, встречались даже случаи, когда клиенты, узнав о грузинских корнях владельцев заведения, покидали их из принципа.

В 2006 году после другого скандала — после того, как спецслужбы Грузии задержали российских военнослужащих по подозрению в шпионской деятельности — в Москве правоохранительные органы приостанавливали работу сразу нескольких крупных ресторанов, которые принадлежат гражданам Грузии.

В частности, был на время был закрыт ресторан грузинской кухни «Тифлисский дворик» в Мансуровском переулке. Тогда фигурировала версия о внезапной проверке финансовой отчетности в заведении, а также налоговых и санитарно-эпидемиологических документов. О вдруг найденных многочисленных нарушениях сообщали источники агентства РИА «Новости» и в ресторане «Генацвале VIP» на Остоженке.

Между тем, пока в Москве размышляют над новыми ограничениями в адрес Тбилиси, в Грузии, похоже, уже начали осознавать, к каким экономическим последствиям может привести развязанный политический конфликт.

Так, если в начале протестов на фоне красивых антироссийских лозунгов владельцы некоторых кафе в Тбилиси убирали меню на русском языке и поднимали цены специально для россиян, то теперь, — обратная тенденция. В Грузии заняты подсчетами потерь, которые нанесет разрыв отношений с Москвой. Теперь задача многих предпринимателей, наоборот, заманить туристов из России.

По информации «Газеты.Ru», на одном из последних совещаний в администрации туризма в Грузии даже обсуждался вариант встречать россиян, которые все же приедут в Тбилиси, несмотря на запрета на прямые перелеты между странами, специальными подарками.