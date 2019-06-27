Россияне уходят: грузинскую валюту уже ничто не спасет

Национальный банк Грузии отказался поддерживать курс нацвалюты за счет продажи резервов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как пояснили в Нацбанке, резкое снижение курса выполняет роль нивелирующего шок механизма. Чем быстрее произойдет корректировка обменного курса, тем меньшим будет негативное влияние на экономику страны и меньшее обесценение лари потребуется для борьбы с шоком.

При этом в Тбилиси признали взаимосвязь падения курса лари и проблем в отношениях с Россией.

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Резкое снижение курса национальной валюты Грузии на фоне эскалации конфликта с Россией защищает экономику страны и выполняет роль «впитывающего шок механизма», говорится в заявлении ЦБ Грузии.

При этом, по словам регулятора, наличие адекватных валютных резервов обеспечивает экономике стабильность.

По прогнозам Нацбанка, сокращение туристического потока из России в Грузию негативно повлияет на грузинскую экономику и в 2019 году может стоить ей до $300 млн.

«На данном этапе сложно делать точные прогнозы, но, согласно первоначальным расчетам, влияние сокращения туристического потока из России на экономику Грузии составит около $200-300 млн в течение оставшейся части года», — отмечает Нацбанк.

Напомним, после подписания президентом России Владимиром Путиным указа о запрете полетов российских авиакомпаний в Грузию официальный курс лари упал почти на 2,5% и уже 25 июня достиг исторического минимума — 2,8333 лари за доллар. Это оказалось максимумом за всю историю существования грузинских денег со времен развала СССР.

Причиной такой реакции Москвы стали акции протеста в Тбилиси, спровоцированные участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В ее ходе один из российских делегатов занял кресло спикера парламента Грузии, что вызвало волну негодования среди жителей страны.

Резкое падение национальной валюты Грузии — это действительно реакция на ожидаемое сокращение туристического потока и фактический запрет прямых перелётов из России и обратно, а также на угрозу, нависшую над грузинским винным экспортом в Россию, говорит Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

Запрет пока не вводится. Однако Роспотребнадзор ранее заявлял о том, что специалисты ведомства усилят контроль за качеством импортируемой из Грузии в РФ алкогольной продукции. По данным, которые приводило ведомство, с 2014 года объемы несоответствующего нормам и требованиям грузинского алкоголя увеличились в 2,9 раза.

При этом после достижения минимума курс лари продолжает снижаться и, по данным на четверг, 27 июня, один доллар США стоит 2,847 лари.

По словам начальника отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарека Авакяна, решение ЦБ не поддерживать лари за счет резервов вполне логичное.

«Во время временных курсовых колебаний валюты тратить резервы ЦБ на поддержание национальной валюты — идея весьма сомнительная.

Кроме того, учитывая, что теперь перелеты в Грузию подорожают, некоторое ослабление лари могло бы сгладить рост стоимости отдыха и сохранить привлекательность Грузии для российских туристов и ещё больше повысить ее для всех остальных из других стран», — говорит эксперт.

По словам Люшина, с одной стороны, искусственная поддержка лари действительно не сможет остановить падение, которое в дальнейшем обязательно выльется в обесценивание валюты, сокращение золото-валютных резервов и рост инфляции.

«Опыт и России, и других государств бывшего СССР показал — именно переход к свободно плавающему, а не поддерживаемому искусственно курсу в конечном счете дает валюте более-менее предсказуемое поведение. И чем дольше страна этот процесс откладывает, тем хуже потом в будущем окажутся отложенные на потом последствия. Это произойдет вне зависимости от того, попытаются ли власти выстроить на пути у обменного курса чисто административную «плотину» или держать валютный потолок, «палить» резервы в любом случае бесполезно», — говорит Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum.

При этом впереди у лари, по всей видимости, новые антирекорды.

Так, в ближайшее время курс лари продолжит падать. За несколько месяцев курс вполне может достичь и 3,5 лари за доллар, полагает Капустянский.

В ближайшее время Грузию ждет рост инфляции, как это было в России в 2014-2015 годах, предсказывает аналитик.