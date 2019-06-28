«В январе будет весело»: «Газпром» поведал о газе для Украины

Точка невозврата по газопроводу «Северный поток — 2» давно пройдена, правовых возможностей его остановить нет, газопровод будет достроен к концу 2019 года, сообщил в ходе пресс-конференции после собрания акционеров в пятницу, 28 июня, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

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По его словам, в настоящее время «нет никаких правовых возможностей для того, чтобы проект «Северный поток — 2» остановится».

Поэтому планы, которые были намечены, остаются прежними — конец 2019 года, отметил он. «Отсутствие разрешения Дании в настоящее время не является еще пока критическим», — заявил Миллер.

Обойдемся без Дании?

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он уже давно получил одобрение на прокладку в территориальных водах Финляндии, Швеции, Германии и России. По последним сообщениям, в Балтийском море уложено около 1450 км «Северного потока — 2» — свыше 59% от протяженности трубопровода.

При этом единственное серьезное препятствие на пути строительства газопровода — это Дания, которая отказывается согласовать заявку на продолжение маршрута. Это является последним серьезным препятствием на пути строительства нового газопровода. Недавно в Дании начались слушания по третьему маршруту проекта «Северный поток — 2».

Третья заявка касается маршрута в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании в водах южнее острова Борнхольм. Она была подана в соответствии с решением Датского энергетического агентства от 26 марта 2019 года.

При этом Nord Stream 2 также подал апелляцию на решение ДЭА, поскольку компания считает требование агентства о подаче третьей заявки незаконным.

В «Газпроме» открыто заявили об убытках в связи с затягиванием согласования заявки датчанами. Любые задержки со стороны Дании могут обернуться штрафными санкциями за умышленную задержку реализации проекта, говорит Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра».

В конечном счете проект может избежать территориальных вод Северного государства, если не получит разрешения от Копенгагена, добавляет эксперт.

В том, что проект будет достроен, никто из экспертов не сомневается. Потребность Европы в энергоресурсах растет, поэтому новые проект газопровода и выгоден, и попросту жизненно необходим для стран Европы, говорит Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ЦАФТ.

Однако все дело в сроках. После того, как Дания согласится на один из предложенных вариантов маршрута, то некоторое время займет экологическая экспертиза «Северного потока — 2», и в случае положительного решения оператору необходимо будет в короткие сроки проложить трубы, поясняли аналитики.

Ранее высказывались опасения, что проволочка с реализацией проекта не позволит завершить строительство газопровода до конца 2019 года.

По словам Нарека Авакяна, начальника отдела инвестидей «БКС Брокер», если Дания не выдаст разрешение, то это может задержать стройку в худшем случае на полгода года.

Скорость укладки газопровода трубоукладчиками на Балтике составляет до 3 км в сутки, отмечает в свою очередь Сергей Капитонов, аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления «Сколково».

«Датский участок – это порядка 130 км, то есть на его укладку нужно полтора-два месяца. Мы видим, что технически достроить газопровод до конца года вполне реально»,

— отмечает он.

С одной стороны, у Дании действительно нет реальных правовых оснований отказывать в разрешении на прокладку газопровода, с другой – затягивание процесса может продолжаться еще долгое время, признает эксперт.

«Несмотря на аргументы «Газпрома» и партнеров по проекту, в большинстве европейских столиц не готовы рассматривать проект через призму экономических аргументов. Это, возможно, заставляет Копенгаген учитывать и политические аспекты реализации проекта, а именно, будущее украинского транзита, хотя на официальном уровне о наличии такой связи никогда не произносится вслух», — говорит Сергей Капитонов.

Как поясняли «Газете.Ru» ранее эксперты, после пуска в эксплуатацию проектов «Северный поток – 2» и «Турецкого потока» по сути транзит газа через Украину теряет привлекательность, так как все новые газопроводы полностью перекрывают потребности в транзите российского газа в Европу.

Новый год — без российского газа?

Между тем на пресс-конференции журналисты задали и другой животрепещущий вопрос Алексею Миллеру — по поводу того, что будет с транзитом российского газа через Украину с 1 января, когда истечет действующий контракт.

«Как будут развиваться события первого января, вы спрашиваете? Первого января — Новый год, новогодний праздник. Ну а если Новый год, значит, будет весело», — пошутил он.

По его словам, «Газпром» пока не получал от Украины никаких официальных предложений о замене транзитного контракта на своп газа. «Это некие заявления в социальных сетях отдельных управленцев «Нафтогаза Украины». Конечно же, мы к таким заявлениям в социальных сетях относимся несерьезно», — пояснил Миллер.

Глава «Газпрома» также отметил, что до истечения действующего контракта Киев не сможет подписать новый по законодательству ЕС. «Этот поезд уже ушел, этому поезду можно посмотреть только вслед», — считает он.

Между тем, по его словам, российская сторона готова продлить действующий контракт, но он должен быть экономически целесообразным.

При этом проведение предметных переговоров по газу между Москвой и Киевом можно ожидать, когда будет сформировано новое правительство Украины, говорит Алексей Миллер.

«Украина должна подумать в первую очередь не о транзите, а о своем собственном газоснабжении. Каковы возможности так называемого реверса. С учетом обязательств или их отсутствия по наличию мощностей на границе России и Украины, будет интересная картина: будет ли возможность реверса из Европы обратно на Украину, или она значительно уменьшится, или ее вообще не будет», — рассуждает Миллер.

В Киеве уже давно началась паника из-за того, что договор о транзите российского газа после 2019 года все еще далек от подписания. Прекращение транзита в Европу приведет к потере около $3 млрд, или 3% ВВП страны, заявляли в Киеве.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович, в частности, говорил, что если Украина не подпишет соглашение о транзите российского газа, то с 2020 года национальная газотранспортная система превратится в «металлолом». Свое мнение он выразил в эфире «112 Украина».

«1 января следующего года наша труба становится металлоломом», — предрекал Рабинович.

Между тем Украина уже оставалась без российского газа. И это также было на Новый год. Газовый кризис начался после того, как 31 декабря 2008 года Дмитрий Медведев заявил, что Украина должна немедленно погасить долг «РосУкрЭнерго», иначе поставки газа будут прекращены. После этого с 1 января 2009 года Россия прекратила подачу газа для Украины, с 5 января значительно уменьшила подачу газа европейским потребителям, с 7 января транзит российского газа через территорию Украины был прекращен полностью.