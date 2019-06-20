Строитель и банкир: умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Известный российский банкир, владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган скончался в возрасте 56 лет. Об этом ТАСС сообщила представитель семьи банкира Ирина Волина. Позже информация о смерти предпринимателя была размещена на главной странице «Уралсиба».

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«С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни основной акционер банка Владимир Игоревич Коган. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — такое сообщение размещено вверху главной страницы банка.

В июле прошлого года Коган перенес инсульт, последние недели, как отмечали ряд СМИ, он находился в тяжелом состоянии.

Фоторепортаж: Владимир Коган умер в 56 лет __is_photorep_included12429883: 1

В июне 2018 года «Ведомости» со ссылкой на свои источники писали, что Владимир Коган серьезно болен. Тогда же представитель «Уралсиба» отмечал, что не видит рисков для работы банка из-за болезни основного акционера, поскольку «стадия активного личного управления» завершилась примерно через год после начала санации, то есть в 2016 году.

Владимир Коган был достаточно известным на банковском рынке. Он сумел построить на обломках одного из советских госбанков — Промстройбанка СССР, вполне современный по меркам начала 2000-х и успешно работавший банк, а затем выгодно его продал.

Коган родился 27 апреля 1963 года в Ленинграде, где окончил Ленинградский инженерно-строительный институт. Он был близок к неформальному кругу так называемых ленинградских экономистов, куда входили члены правительства 1990-2000-х гг, включая Анатолия Чубайса и Алексея Кудрина. Коган довольно рано пришел в бизнес и был владельцем одного из первых кооперативных магазинов.

В 1994 году Владимир Коган познакомился с Владимиром Путиным, который тогда работал первым заместителем председателя правительства и председателем комитета по внешним экономическим связям мэрии Санкт-Петербурга.

Примерно в это время Коган и стал совладельцем Промышленно-строительного банка в Санкт-Петербурге — одного из обломков того самого советского еще Промстройбанка. К моменту продажи в 2006 году Промстройбанк СПБ занимал десятое место по размеру активов в банковской системе страны (133,6 млрд руб.).

Промстройбанк СПБ был продан Внешторгбанку (нынешнему ВТБ). Сделка проходила в два этапа: сначала, в 2004-м, был продан пакет в 25% плюс одна акция за $97 млн, а в 2005 году Внешторгбанк докупил еще 50% плюс две акции за $480 млн. Большую часть этих денег получили бывшие главные совладельцы ПСБ Владимир Коган и Давид Трактовенко.

На тот момент это была самая дорогая сделка по покупке банка в России. Например, за $550 млн Импэксбанк, дублер банка «Российский Кредит», был продан австрийской группе Raiffeisen. Акции российских загранбанков ВТБ купил у Центробанка примерно за 14 млрд руб., или $500 млн.

Помимо банковского актива Владимир Коган был совладельцем корпорации «Илим Палп», где, кстати, некоторое время работал нынешний глава кабмина Дмитрий Медведев.

В 2005 году Коган возглавил ФКП «Северо-Западная дирекция Госстроя РФ — дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений», позже занимал должность заместителя главы Госстроя. При этом он контролировал строительство перевалочного комплекса в порту Усть-Луга через ОАО «Роснефтьбункер». Его также считали одним из совладельцев компании «Нефтегазиндустрия».

В 2012 году почти полгода Владимир Коган проработал заместителем министра регионального развития и главой Федерального агентства по строительству и ЖКХ.

В 2015 году он приобрел контрольный пакет банка «Уралсиб», когда Центральный банк принял решение о санации этой кредитной организации. Михаил Сухов, бывший в 2015 году заместителем председателя ЦБ, называл сумму, за которую Коган купил контроль над «Уралсибом», «символической».

По итогам сделки Когану принадлежало почти 82% акций банка, а на финансовое оздоровление «Уралсиба» он получил от ЦБ 81 млрд руб. Помощь была оформлена в виде двух кредитов, которые выдавались сроком на 6 и 10 лет. Прежний владелец банка Николай Цветков сохранил миноритарную долю — около 12%.

В настоящее время в банке выстроена система корпоративного управления, при которой работает наблюдательный совет, в который входит Евгений Коган, сын Владимира Когана. Председателем этого совета и был сам Коган-старший. Оперативным руководством занимается правление и его председатель Константин Бобров.

В списке богатейших бизнесменов РФ 2019 года, по версии журнала Forbes, Коган занимал 140-е место с состоянием $750 млн.

В августе 2018 года Владимир Коган был удостоен ордена Почета за «многолетнюю добросовестную работу».