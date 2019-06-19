Обменялись анекдотами: что не поделили Лисин и Чубайс

Владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин и председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс вступили в заочную пикировку на тему правильности или неправильности поведения олигархов в России. Сначала на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), которое состоялось 19 июня этого года, Владимир Лисин раскритиковал Анатолия Чубайса за публичное «приклеивание ярлыков «неправильных олигархов».

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Так, Лисин припомнил Чубайсу слова, произнесенные главой «Роснано» в одном из интервью на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). о том, что олигархи сопротивляются переходу на чистую энергетику и возобновляемые источники питания.

Россия, «несмотря на сопротивление некоторых олигархов, правильно выбрала стратегию и создает собственный технологический кластер возобновляемой энергетики, который и сохранит ее глобальной энергетической державой в неограниченном будущем», заявил Чубайс

в интервью радиостанции Business FM. Впрямую он не назвал тех самых «сопротивлявшихся» олигархов, однако многие вспомнили, что Лисин в прошлом году на съезде РСПП с участием президента Владимира Путина жаловался, что бизнес «замучили дальше некуда» растущими расходами на модернизацию генерирующих мощностей.

Напомним, что Владимир Лисин, по версии журнала Forbes занимает второе место в рейтинге богатейших граждан России с состоянием в $21,3 млрд. Главный актив Лисина – металлургический комбинат. Не секрет, что металлурги — одни из крупнейших потребителей электроэнергии, а на крупный бизнес и так ложится основная нагрузка по реконструкции генерирующих объектов¸ старт которой был дан реформой РАО ЕЭС.

Развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России проводится по специальной программе субсидирования участниками рынка, и в конечном итоге, финансовая нагрузка на крупных потребителях из-за этого растет. Чубайс же и госкорпорация «Роснано» становятся одними из ключевых игроков в производстве возобновляемой генерации. Неудивительно, что в этом вопросе Лисин и Чубайс оказались по разные стороны баррикад.

На заседании РСПП 19 июня Лисин решил публично высказать свое недовольство словами Чубайса. Это подтвердили «Интерфаксу» участники совещания. Сам владелец НМЛК рассказал РБК, что на встрече «разговаривали о неэтичном поведении одного из членов бюро», добавив, что речь шла о Чубайсе. «Он сказал, что все — неправильные олигархи, а он один правильный», — пожаловался бизнесмен.

По словам участников совещания, Лисин заявил, что право членов бюро высказывать свое личное мнение открыто не означает, что у них есть право «приклеивать ярлыки неправильных олигархов».

Чубайс, присутствовавший на совещании, в ответ заявил, что готов понести ответственность за свои слова и даже в шутку предложил «сдать партбилет» РСПП в качестве признания вины, отмечает «Интерфакс». Однако в качестве смягчающего обстоятельства напомнил о том, что он ранее выступал и в поддержку бизнеса. Так, в одном из публичных заявлений он отметил, что общество «за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за все, что бизнес сделал в стране».

В целом данный вопрос обсуждался членами РСПП в формате дружеской беседы и большинство участников решило не включать «разбор персонального дела правильного олигарха Чубайса» в итоговый протокол. На комиссию по этике вызывать бывшего главу РАО ЕЭС также не будут. Однако этим дело не ограничилось.

Дискуссия продолжилась в заочной форме.

Чубайс через своего представителя напомнил, что Владимир Лисин, человек под номером два российского списка Forbes, не считает себя олигархом, но любит анекдоты.

«Его сегодняшнее выступление на бюро РСПП как раз напомнило мне старый анекдот про то, что «умный мужчина не дает женщине повода для обид. С другой стороны, умной женщине, чтобы обидеться, поводы не нужны», — передал Чубайс.

На анекдот главы «Роснано» владелец НЛМК ответил встречной шуткой.

«На старый анекдот расскажу свежий. Умный мужчина зарабатывает, но часто не очень. Умная женщина тратит не заработанное ею, объясняя окружающим, как блестят сережки», — передал владелец НЛМК уже через своего представителя.

В ответе Лисина ясно читается, что Анатолий Чубайс пытается заботиться о всеобщем благе и экологичности энергетики, загребая жар чужими руками, и пытаясь тратить на модернизацию сектора чужие деньги.

Чубайс действительно в последние годы выступает адептом возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Но программа их поддержки рассчитана через механизм договоров о предоставлении мощности (ДПМ) генерирующих объектов для оптового рынка, которая предусматривает возмещения инвестиций в возведение таких мощностей за счет надбавки на продаваемую на рынке мощность. Иными словами, нагрузка по строительству объектов ВИЭ в итоге ложится на крупный бизнес, как основного потребителя.

В настоящее время программа поддержки ВИЭ рассчитана на ввод 6 ГВт, «Роснано» предлагает увеличить объем поддержки до 20 ГВт после 2024 года.

Лисин ранее говорил, что реконструкция по программе ДМП - это «варварский способ».