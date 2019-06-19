Нужен уголь: почему Киев хочет снять блокаду с Донбасса

Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса. Он описал его в социальной сети Facebook.

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В частности, по его словам, власти Киева рассмотрят такую возможность только после того, как Украина вернет себе контроль над активами в регионе.

Он отметил, что работа по этому вопросу должна проходить с двусторонним движением и на основе обоюдности.

«Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности», — цитирует Кучму его пресс-секретарь Дарья Олифер в Facebook.

Торговые ограничения в отношении ДНР и ЛНР будут рассмотрены только после возвращения активов Украины в украинское правовое поле, заявил он.

Впервые призыв снять экономическую блокаду Донбасса прозвучал на заседании контактной группы шестого июня. При этом идея вызвала скептицизм со стороны главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина. Он заявил, что снятие блокады должно быть связано с предоставлением ДНР и ЛНР особого статуса и закрепления этого в конституции.

Напомним, Украина вывела свои госучреждения, банки и тюрьмы с ДНР и ЛНР в 2014 году. Киев также прекратил выплачивать жителям этого региона пенсии и зарплаты работникам бюджетной сферы. После этого ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям и зарплаты бюджетникам.

В 2017 году Украина ввела экономическую блокаду Донбасса, в том числе прекратив покупать там уголь, а в ответ власти ДНР и ЛНР ввели на предприятиях, принадлежащих украинским резидентам, внешнее управление.

Однако отсутствие возможности возить уголь с Донбасса привело к увеличению издержек для Киева, поскольку пришлось замещать этот канал за счет иных, более дорогих вариантов поставок.

При этом эксперты неоднократно высказывали предположения, что уголь с ДНР и ЛНР продолжает поступать на Украину. Только делается это через территорию Белоруссии.

Так, экспорт каменного угля из Белоруссии в Украину вырос за прошлый год в 980 раз, а антрацита в 340 раз. При этом республика не имеет своих месторождений каменного угля и антрацита. В Белоруссии есть только бурый уголь, который преимущественно используют в деревенских котельных. Как в этих условиях удается наращивать экспорт каменного угля, непонятно.

Так, белорусский экспорт каменного угля в 2018 году составил 853,9 тысяч тонн (в 2017-м — 164,9 тысяч тонн) на сумму $74,9 млн. Из них в Украину отправили 588,5 тысяч тонн (против 0,6 тысяч тонн в 2017 году) на $50,3 млн ($63 тысячи в 2017-м году).

Однако украинская статистика не фиксировала поставки угля из Белоруссии. По информации Государственной службы статистики Украины, в 2018 году украинские компании приобретали каменный уголь в странах Евросоюза, Африки и американского континента, а также только в трех странах СНГ — Казахстане, Молдове и России.

Зато о поставках угля из ДНР и ЛНР говорили другие страны. Так, в 2017 году Польша попала в весьма пикантную ситуацию: несмотря на европейскую солидарность с Украиной, оказалось, что в страну поставляется уголь из Донбасса. Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский признавал факт поставок на территорию страны угля из Донецкой народной республики. Как сообщало польское издание Gazeta Prawna, импортом в Польшу антрацита из ЛНР занималась фирма Doncoaltrade, зарегистрированная в Катовице.

Находящийся с официальным визитом в Варшаве министр энергетики Украины Игорь Насалик тогда назвал сложившуюся в Польше ситуацию «очень неприятной».

«Мы покупаем антрацит в США и африканских странах», — жаловался он.

Украинские депутаты даже предлагали тогда наложить санкции на Польшу, если будет доказано, что страна знала, что закупает уголь из ЛНР и ДНР.

При этом на Украине недавно стали говорить о возможности снятия транспортной блокады с Донбасса. Это предусмотрено стратегией «Укрзализныци» до 2023 года.

Об этом писала украинское издание Liga.net со ссылкой на стратегию компании до 2023 года. Документ 12 июня был одобрен украинским правительством, но еще не опубликован.

Отмечается, что в случае снятия транспортной блокады в 2021 году объем перевозок угля в Донбасс составит 40% от количества 2016 года, железной руды — 30%, черных металлов —15%. При этом к 2030 году показатели планируется увеличить вдвое.