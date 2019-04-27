Нет транзита — нет газа: Путин предупредил Украину

Президент РФ Владимир Путин одним из главных вопросов, которые стоят на повестке дня России и Украины, считает транзитный договор между «Газпромом» и «Нафтогазом». Действующее соглашение истекает 31 декабря 2019 года, а все попытки сторон договориться о параметрах нового пока не приводят к конкретным результатам.

«А если транзита не будет? Вы понимаете, что тогда не будет реверса. Ведь реверс, он же виртуальный. Наш газ, который идет в Западную Европу, — газовая труба с советских времен, как устроена? От транзитной газовой трубы идут ответвления на всю Украину. Это абсолютно известные для профессионалов вещи, публика только может это не понимает»,

— уточнил Путин на пресс-конференции в Пекине.

Украина уже более трех лет официально не покупает газ у «Газпрома». В качестве главного источника голубого топлива в Киеве называли поставки газа из Восточной Европы в реверсном режиме. Экс-премьер, глава оппозиционного объединения «Батьковщина» Юлия Тимошенко критиковала действующие власти за такую схему, отмечая, что они покупают с накруткой тот же российский газ через коррупционные схемы.

«Но это чушь, это бред, это обман. Никакого реверса реального нет! Это же невозможно, утром пускать газ по трубе транзитом в Европу, а по ночам переворачивать в реверсный режим. Это технологически невозможно просто. Идет газ в Европу, ответвления от транзитных газовых труб идут на всю территорию Украины. Газ берется в обычном режиме. Потом по бумагам пишется, что это реверс», — заявил Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Кроме того, продолжил президент России, за этот газ Украина платит вдвое дороже, чем могла бы.

«Они валяют дурака. Занимаются какими-то политическими дрязгами вместо того чтобы подумать о рядовом гражданине Украины, который живет текущими заботами и вынужден платить непомерную цену за все эти политические фокусы», — посетовал Путин.

Накануне первого тура выборов президента Украины в Москву приезжал один из оппозиционных кандидатов Юрий Бойко вместе с председатель политсовета объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Политики встречались в Горках с премьером Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером, где обсуждалась возможность перехода на прямые поставки газа из РФ. В этом случае топливо для «Нафтогаза» было бы минимум на 25% дешевле, напомнил в Пекине Владимир Путин.

Переговоры о новом транзитном договоре ведутся в трехстороннем формате с середины прошлого года. В них участвуют Россия, Украина и представители Еврокомиссии. Однако пока сторонам удалось лишь заявить свои позиции, но не приблизиться к компромиссу. Осложняют ситуацию многочисленные судебные разбирательства, которые ведут «Газпром» и «Нафтогаз».

После многолетних разбирательств в Стокгольмском арбитраже по итогам двух споров «Газпром» оказался должен «Нафтогазу» $2,56 млрд за недопоставки по транзитной трубе. При этом несоблюдение принципа «take or pay» международный суд украинской стороне частично простил, а ситуацию с падением спроса в Европе, из-за чего «Газпром» снизил объемы прокачки по транзитной трубе, во внимание не принял. В российской компании с этим не согласились и стали оспаривать судебное решение, при этом «Нафтогаз» подал в отношении «Газпрома» новый иск, а также начал процедуру принудительного взыскания с «Газпрома» средств, присужденных арбитражом, несмотря на продолжающийся процесс апелляции

Президент РФ, «Газпром» и Минэнерго неоднократно отмечали, что для выхода на новый уровень договорных отношений, стороны должны завершить все судебные истории и отказаться от исков. В Киеве же дали понять, что от присужденных в Стокгольме выплат отказываться не собираются, а новый договор с «Газпромом» готовы заключить уже только на принципах европейского законодательства.

Несколько дней назад «Нафтогаз» предложил «Газпрому» забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей газотранспортной системы Украины сроком на десять лет.

В России ранее уже давали понять, что с учетом строящихся «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» потребность в украинском транзите сохранится в меньшем объеме.

26 апреля «Нафтогаз» обвинил Россию в подготовке новой газовой войны. Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу skrypin.ua заявил, что сейчас растут объемы транзита газа через Украину, что связано с закачкой российского газа в газохранилища в Европе.

«Если умножить суточные объемы, то мы выйдем на 100–110 млрд куб. м. То есть они сейчас качают больше газа. Это может означать, скорее всего, означает, что они готовятся к прерыванию транзита и они хотят иметь больше газа в хранилищах в Европе», — сказал он.

Между тем Украина не готова к прекращению транзита российского газа. По словам Витренко, у «Нафтогаза» просто нет технической модели работы украинской газотранспортной системы (ГТС) на этот случай.

Компания уже обращалась к своим европейским партнерам, однако пока выработать какое-либо решение не получилось. Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.