Деньги любят тишину: чего России ждать от Зеленского

Вновь избранный президент Украины Владимир Зеленский — человек-загадка. Судя по заявлениям в прессе, в отношении России его бросает из одной крайности в другую: то он объявляет президента России Владимира Путина врагом, то сообщает о готовности встретиться и поговорить с ним.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты призывают не обращать внимания на предвыборные высказывания Владимира Зеленского. Будучи кандидатом в президенты, Зеленский не мог не говорить о том, что Крым должен вернуться в состав Украины и не мог не произносить другие антироссийские лозунги, это нужно для рейтинга. Однако это не значит, что он обязательно будет воплощать их в своей политике, считает аналитик «Финам» Алексей Коренев.

В конечном итоге все будет зависеть от того, кого новый президент включит в состав кабинета министров, полагает он.

После того, как Россия присоединила Крым в 2014 году и развязался вооруженный конфликт на востоке Украины, отношения двух стран закономерно ухудшились. Россия и Украина стали обмениваться бесконечными санкциями в отношении друг друга, ограничивая ввоз тех или иных товаров, в значительной степени были порушено оборонно-промышленное сотрудничество двух стран. Также Киев фактически «взял в заложники» российские банки на Украине.

Последний раунд противостояния двух стран состоялся в апреле. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о том, что Россия вводит запрет на поставки нефти и нефтепродуктов на Украину.

Кроме этого, наша страна ограничила экспорт продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки и иных видов товаров на общую сумму в $250 млн.

На такой шаг России пришлось пойти, потому что ранее санкции в отношении РФ приняла Украина.

В апреле украинское правительство расширило антироссийские торговые ограничения, распространив эмбарго на электрическую аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и связи, электрические проводники напряжением более 1000 В, пружины для грузовых вагонов, а также формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат. Под украинскими санкциями оказался импорт в Украину стеклянной тары из России, объем которого за последний год вырос вдвое.

Однако, как подчеркивает Алексей Коренев, ограничения обычно громко звучат, а на деле не так страшны. Как минимум говорить о «коллапсе» экономики Украины из-за новых санкций Москвы, явно преждевременно, считает он.

На первый взгляд, удивительно, но товарооборот между двумя странами растет последние годы.

«Несмотря на политические разногласия, между Россией и Украиной исторически сложилась тесная взаимосвязь, и в экономическом взаимодействии заинтересованы обе стороны»,

— объясняет руководитель центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2018 году внешнеторговый оборот между Россией и Украиной вырос примерно на 16,5% по сравнению с 2017 годом, составив $14,9 млрд. При этом экспорт на Украину вырос на 20%, импорт из Украины – на 11,2%.

По данным госстата Украины, основные предметы экспорта в Россию — это продукты пищевой промышленности, соль, табак, черные металлы, продукты неорганической химии, машины и оборудование. Основные направления ввоза из России на Украину — это минеральные продукты, машины и оборудование, черные металлы, удобрения.

Показывает рост товарооборот двух стран и за первые месяцы 2019 года. Согласно Росстату, в январе-феврале 2019 года внешнеторговый оборот России с Украиной составил почти $2 млрд. Это почти 100-процентный рост по отношению к такому же периоду прошлого года.

По мнению Алексея Коренева, вполне возможно в результате прихода к власти Владимира Зеленского торговое сотрудничество будет теснее.

«Официально новый президент не будет об этом заявлять, чтобы не портить себе рейтинги, однако потихоньку может быть увеличено сотрудничество в машиностроении и станкостроении», — предполагает Коренев.

При этом, по словам эксперта, также возможно расширение сотрудничества в авиационной сфере, в частности при эксплуатации самолетов Ан.

Так, минэкономики Украины еще в феврале сообщало о том, что госпредприятие «Антонов» в 2019 году планирует возобновить серию выпуска самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178. Основной проблемой для украинских авиастроителей стала утрата российского рынка и разрыв кооперационных связей с РФ.

По словам Коренева, для России такое возобновление сотрудничества также выгодно. Это позволит нарастить производство комплектующих для самолетов.

Несмотря на споры между странами, товарооборот между Россией и Украиной как минимум останется на нынешнем уровне, соглашается и Николай Миронов.

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин вспоминает, что после того, как конфликт в Южной Осетии и Абхазии был заморожен, на прилавки российских магазинов вернулось грузинское вино.

Впрочем, удастся ли повторить «грузинское чудо» в отношениях России и Украины после прихода к власти Владимира Зеленского, неизвестно. В частности, по словам политолога, конфликт на востоке Украины нельзя назвать «замороженным», как в Грузии. Последние заявления официальных властей на Украине и России также весьма противоречивы, отмечает он.

Так, несмотря на то, что ЦИК официально объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины, Кремль не торопится поздравить будущего президента Украины с победой. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил во вторник, 23 апреля, что глава страны Владимир Путин пока не собирается встречаться и вести переговоры с Зеленским.

Кремль не хочет обмануться с Зеленским и пока не будет делать выводов, объясняет Макаркин.

Между вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин в беседе с корреспондентом «Газета.Ru» предположил, что победа Зеленского дает основания для осторожного оптимизма. Первое заявление будущий президент Украины сделал, в том числе, по теме освобождения украинских задержанных моряков. Это значит, что Зеленский должен попытаться договориться с Россией.

Учитывая то, как в Кремле сдержанно отреагировали на победу в выборах Зеленского, на мгновенное потепление политических и экономических отношений между двумя странами явно рассчитывать не стоит, говорит аналитик «Алор» Алексей Антонов.

По его словам, у России четкая позиция по непризнанным ЛНР и ДНР, особняком стоит Крым, который новый президент точно также будет считать украинским.

«Сейчас перед новым президентом Украины будет стоять скорее задача проанализировать все ошибки прежней власти, но при этом не занимать откровенный пророссийский курс. В целом курс на евроинтеграцию будет продолжаться, но главными задачами на первое время все же будет попытка найти диалог с Москвой. Сначала по возвращению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение госграницы, а потом и по другим вопросам», — резюмирует Алексей Антонов.