Из «Газпрома» на Китай: Силуанов получил нового зама

Бывший заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов будет трудоустроен в минфин. О том, что соратник Алексея Миллера теперь займет должность замминистра сообщил журналистам сам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

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«Нам нужен новый зам, чтобы занять те ниши, которые сегодня не заполнены», — сказал Силуанов. По его словам,

Круглов будет «заниматься вопросами взаимодействия в части инвестиций по межправительственным соглашениям». «Например, есть МПК (межправительственная комиссия) с китайскими партнерами, взаимодействие с Евразийским экономическим союзом», — уточнил Силуанов.

В настоящее время у Антона Силуанова два первых заместителя — Татьяна Нестеренко и Леонид Горнин, статс-секретарь Юрий Зубарев. И семь замов, которые курируют разные сектора, подконтрольные ведомству, - Андрей Иванов, Владимир Колычев, Алексей Лавров, Алексей Моисеев, Илья Трунин, Сергей Сторчак, Антон Котяков.

Круглов станет уже 11-м заместителем главы минфина.

У него большой опыт работы в финансовой сфере.

С 1995 по 2001 год он работал в администрации Санкт-Петербурга. Сначала на позиции главного специалиста отдела международных финансовых институтов, инвестиций и кредита управления внешнеэкономических связей, затем — начальника сектора финансово-кредитного сотрудничества отдела технического сотрудничества с зарубежными странами и международными организациями.

Позднее был начальником отдела внешней торговли и инвестиций управления внешнеэкономического сотрудничества комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга и комитета по внешним связям администрации Санкт-Петербурга.

В «Газпром» Круглов пришел почти сразу после Алексея Миллера. С 2002 года он входит в состав правления «Газпрома». Почти два года он возглавлял департамент корпоративного финансирования компании, а в 2003-2004 гг. — финансово-экономический департамент холдинга, был исполнительным директором «Газпром Финанс Б. В.»

Заместителем председателя правления Круглов стал в 2004 году. Одновременно до 2015 года он занимал должность начальника финансово-экономического департамента, руководил департаментом, курирующим финансово-экономическую политику «Газпрома».

О том, что Андрей Круглов оставляет позицию зампреда «Газпром» сообщил 1 апреля. Для отраслевых экспертов уход главного финансиста из холдинга, который практически 17 лет руководил финансами корпорации, был полной неожиданностью. Тогда же «Коммерсант» писал, что вероятнее всего Андрей Круглов перейдет на работу в структуры минфина.

Уход Круглова стал очень заметным, но не единственным кадровым изменением в «Газпроме».

В этом году в газовой монополии происходит самая серьезная за последние 20 лет ротация управленческих кадров.

Так, правление и сам холдинг покинули два самых заметных заместителя Миллера — Валерий Голубев и Александр Медведев. Место последнего заняла глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

Кураторство над формированием и контролем инвестпрограммы, а также программой закупок перешло к зампреду Олегу Аксютину, а весь производственный блок, в том числе электроэнергетика — к Виталию Маркелову. Ушел на пенсию глава департамента капстроительства Сергей Прозоров.

А руководить ключевой структурой «Газпрома» за рубежом — Gazprom Germania — назначен бывший начальник юридического департамента и член правления Игорь Федоров. Сам департамент возглавил его заместитель Сергей Кузнец.

Накануне «Газпром» объявил о том, что освобождает от должности еще одного «долгожителя» — начальника Департамента 314 и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилла Селезнева. Формально это связано с окончанием контракта, кулуарно ходят слухи, что одного из ближайших соратников Миллера вывели из-под удара на фоне дела Арашуковых. Напомним, обвиняемый в хищении газа и организации преступного сообщества Рауль Арашуков занимал должность помощника главы «Газпром межрегионгаза».

Селезнев назначен на должность генерального директора ООО «РусХимАльянс», оператора проекта создания интегрированного комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе Усть-Луги.