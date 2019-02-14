«Стреляют себе в ногу»: как Россия встретила новые санкции

Российские чиновники посчитали новые возможные санкции США против России контрпродуктивными. Ограничения обернутся вовсе не осложнением дел в РФ, а разочарованием для Вашингтона, заверяют политики в России.

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Впрочем, выступая в ходе инвестиционного форума в Сочи, премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что российская экономика по-прежнему страдает от неблагоприятных факторов, включая санкции.

Накануне американские сенаторы внесли законопроект, который предусматривает новые санкции против российского банковского и энергетического сектора, СПГ-проектов России за границей, а также против госдолга страны. Из законопроекта следует, что ограничения связаны с «вмешательством в выборы в США», «злонамеренным влиянием в Сирии» и «агрессией на Украине».

«Вот очередной опус вчера опубликовали», — заметил Медведев.

Но новые санкции — лишь один фактор в ряде неблагоприятных условий, в которых приходится развиваться России, заявил премьер.

«Торговые войны, рост протекционизма, и в результате — ухудшение условий мировой торговли и замедление глобальной экономики, резкие изменения цен на нефть и другие товары нашего экспорта, постоянные угрозы расширения санкций, которые провоцируют отток капитала», — перечислил глава правительства РФ.

В результате восстановление экономики не ощущается гражданами.

По итогам прошлого года ВВП вырос более чем на 2% — рост экономики фиксируется третий год подряд. «Но этот рост пока не ощущается нашими гражданами», — констатировал премьер-министр.

Русофобия и рэкетирские нападки США

Надеяться на улучшение отношений России и США или устойчивую ремиссию болезни русофобии не приходится, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В случае настроений и в конгрессе, и в сенате США, надеяться на какое-то улучшение наших двусторонних отношений и надеяться хотя бы на устойчивую ремиссию болезни русофобии в данный момент не приходится.

Мы видим ее проявление, это такая оголтелая русофобия, абсолютно эмоциональная, она не основывается на экспертных данных, иначе в подобных законопроектах не говорилось бы о какой-то дестабилизирующей роли России в Сирии, а, наоборот, признавалась бы решающая и ключевая роль России в спасении региона от терроризма», — говорит Песков

По его словам, санкции — это «рэкетирские нападки США» и «попытка нечестными мерами, нечестной конкуренцией вытеснить конкурентные российские компании с рынка и расчистить таким образом место там для американского бизнеса и американской продукции».

Экономика России давно живет под санкциями и она научилась сохранять макроэкономическую стабильность в условиях этих ограничений, добавил Песков.

По мнению первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова, санкции против российского госдолга ударят в первую очередь по иностранцам.

«Если речь идет о долге, я уже неоднократно говорил о том, что в первую очередь действительно мы видим обратный интерес к нашему долгу со стороны иностранных инвесторов. Это в первую очередь ударит по иностранцам. Сами себе в ногу выстрелят», — сказал Силуанов в кулуарах инвестиционного форума в Сочи (цитата по «РИА Новости»).

Вместе с тем, министр признал, что санкции неприятны, но власти страны к ним готовы. Центробанк и правительство подготовили необходимые меры поддержки: «Здесь и ликвидность, здесь и поддержка государственная таких банков с тем, чтобы ни в коем случае не пострадали вкладчики, с тем, чтобы осуществлялись расчеты в этих банках».

Не ждет сильных потрясений для России и первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Эффект от возможного введения новых санкций будет меньшим, чем от введенных ранее. «Даже если законы по санкциям будут приняты, у нас достаточно большой опыт работы в условиях санкций. Мы гораздо более подготовлены в области финрынка, чем другие страны, поэтому

эффект, которые эти санкции оказывали в 2014 году, он будет сейчас гораздо меньше», — цитирует ТАСС Швецова.

«Травят всех окружающих»

Москва не воспринимает готовящиеся санкции США всерьез, заявила в свою очередь представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. «Говорить серьезно об очередных рассуждениях американских законотворцев в данном случае язык не поворачивается, потому что люди, которые творят законы, все-таки должны разбираться в праве не только внутреннем, но и международном», — сказала она.

Официальный представитель МИД предложила конгрессу США задуматься о введении санкций в отношении американских политиков, действия которых ведут к «разрушениям во всем мире».

Новые санкции — это «продолжение давней традиции антироссийской политики США, которую я бы сравнил с вредной привычкой выкуривать трубку перед завтраком, травя всех окружающих», сказал ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

США неспособны остановить развитие промышленности в России, считает глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. «Я не думаю, что есть такие державы, которые могут просто остановить развитие промышленности той или иной страны. Это, во-первых, глупо, во-вторых, не надо себя тешить амбициозными планами, они заблуждаются», — сказал он.

По его словам, никакая страна не откажется от покупки дешевого российского сжиженного природного газа (СПГ) в случае введения санкций (в новом законопроекте США предложили ввести санкции на инвестиции в российские проекты СПГ за пределами России). «Я думаю, что арктический СПГ будет очень долго востребован в мире, потому что он находится в естественном природном морозильнике, он отличается», — добавил министр.

Новые санкции США в отношении России не представляют угрозу для российских нефтегазовых компаний, считает министр энергетики Александр Новак. «Наши предприятия и компании справятся, даже не сомневайтесь», — сказал он журналистам.

«РФ является крупнейшим поставщиком энергии европейских и азиатских стран. В этих условиях говорить, что будут вводится санкции против обычной добычи — это странно… По нефти — 11%, по газу еще выше. Никто это не сможет заместить», — добавил он. Поэтому, по его мнению,

новые санкции против энергетической отрасли РФ — радикальное предложение, а его реализация маловероятна.

Что касается санкций против российских банков, которые, по мнению США, поддерживают попытки России «подорвать демократические институты в других странах», они могут не коснуться крупных банков страны, высказал мнение глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, у Вашингтона, скорее всего, нет конкретных планов в отношении российских банков, хотя это «политический процесс» и все может измениться.

При этом риски в связи с возможным введением новых санкций США против России выросли.

«Риски, конечно, увеличились. Мы видели это по реакции рынка: наши акции сразу, акции российских компаний припали, и рубль отреагировал на это»,

— сказал Греф.

В четверг после сообщений о возможных новых санкциях рубль торгуется в красной зоне. Официальный курс ЦБ на 15 февраля по доллару вырос до 66,54 руб., по евро – до 75,04 руб.

У ВТБ есть план действий на случай ввода новых санкций США в отношении российских банков, сказал журналистам глава ВТБ Андрей Костин. «У нас есть план на случай санкций, будут санкции — будем его реализовывать. А нет — значит, живем своей жизнью», — сказал Костин.

Санкции из ада

США намерены ввести две группы ограничительных мер. Первая — ответ на предполагаемое вмешательство России в выборы в других странах. Санкции предполагается наложить на инвестиции в российские топливные проекты вне РФ, российские банки, киберсектор и суверенный долг. Ограничения будут также введены против политиков и бизнесменов, которые «прямо или косвенно содействуют незаконной и коррупционной деятельности в интересах Владимира Путина».

Второй пакет санкций вводится как ответная мера на инцидент в Керченском проливе. Это ограничения против 24 сотрудников ФСБ, которых США считают виновными в агрессии по отношению к украинским морякам. Кроме того, санкции могут быть наложены на российский судостроительный сектор, если «Россия нарушит свободу судоходства в Керченском проливе или где-либо еще в мире».

Новые санкции будут жестче всех тех, что вводились ранее, отмечают авторы законопроекта демократы Боб Менендес, Бен Кардин и Джинн Шейхин и республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер.

Законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA) образца 2019 года — это более жесткая версия законопроекта Менендеса — Грэма, впервые опубликованного в августе 2018 года и вызвавшего панику на российском рынке. Ту законодательную инициативу назвали проектом «санкций из преисподней» (bill from hell).

В первой версии DASKA были такие угрозы, как санкции против нового суверенного долга России, блокировка операций российских госбанков, рестрикции против киберсектора. В новой версии к ним добавлены ограничения против энергетического сектора, в частности против российских проектов СПГ, и индивидуальные санкции против физических лиц.