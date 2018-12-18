Российское не едят: Украина продлила эмбарго

Во вторник 18 декабря кабинет министров Украины продлил действие постановления о запрете ввоза товаров из России еще на год. Об этом сообщает официальный сайт правительства страны.

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«Постановления предусматривают полный запрет ввоза ряда товаров из РФ, а также продление действия таможенных пошлин на некоторые товары из России, которые до 2015 года ввозились без пошлины. Срок действия решений продлен до 31 декабря 2019 года с возможностью их продления в будущем», — говорится в сообщении.

Изменения внесены в постановление от 30 декабря 2015 года «О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России». Постановление утратит силу с 1 января 2020 года или после «прекращения применения Россией дискриминационных и недружественных действий по отношению к Украине».

Всего в списке более 30 видов товаров: мясо крупного рогатого скота, птицы и свинина (свежее, охлажденное или замороженное), мясо и съедобные мясные субпродукты, соленые или в рассоле, рыба и ракообразные, молочные продукты, плавленые сыры, хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, шоколадные конфеты, кофе, чай черный, продукты детского питания, сигареты с фильтром, пиво, водка, а также ряд других товаров.

Под запретом на ввоз находится также локомотивы, вагоны, стрелочные переводы и другое железнодорожное оборудование. Ранее Украина, кроме продовольственных товаров, запрещала ввоз российских книг из-за географической «ошибки». В девяти книгах разных авторов Крымский полуостров был отнесен к территории России.

Крым потянул за собой санкции

Украина ввела санкции против нескольких десятков россиян из-за присоединения Крыма в апреле 2014 года. Позднее санкционный список неоднократно расширялся. Сейчас в черном списке 1748 физических и 756 юрлиц России.

Очередной виток обмена санкциями начался в октябре этого года. Президент России Владимир Путин подписал тогда указ о специальных экономических мерах в ответ на антироссийские санкции Украины. Указ главы государства не содержал конкретных санкций и перечня лиц, в отношении которых они вводятся. Но правительству было поручено доработать детали — составить список физических и юридических лиц, в отношении которых эти меры будут применены. Что и сделал премьер Дмитрий Медведев, подписавший постановление об ответных мерах на санкции Киева. Медведев при этом говорил, что санкции коснутся только тех компаний и граждан Украины, что «наносят вред интересам России, совершают действия, направленные на причинение ущерба государству».

В итоге 1 ноября этого года правительство РФ обнародовало ответные меры на санкции Украины. Это блокирование финансовых средств, ценных бумаг и имущества в России, а также запрет на вывод капитала за пределы РФ. Меры затронули 322 физлица и 68 юридических лиц.

В частности, ограничения коснулись судей Конституционного суда Украины, депутатов Рады, крупных украинских бизнесменов, чиновников администрации президента Петра Порошенко.

Под санкциями оказались, например, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, его советник Антон Геращенко, руководитель СБУ Василий Грицак, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, бизнесмены Виктор Пинчук и Юрий Косюк,

а также еще ряд предпринимателей: Алексей Вадатурский, Александр Ярославский, Андрей Веревский, Леонид Черновецкий, Константин Жеваго и Алексей Мартынов.

Также в списке экс-премьер, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк, генпрокурор Юрий Луценко, спикер Верховной рады Андрей Парубий, бывший лидер запрещенной в России организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош, экс-руководитель запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев.

Из прочих лиц в перечне депутаты Верховной рады, правительственные чиновники, сотрудники администрации президента и аппарата правительства, руководители силовых ведомств. Президента Украины Петра Порошенко в списке нет, но включен его сын Алексей.

Среди компаний — крупнейшее химическое предприятие Украины «Днепроазот», нефтегазовая компания «Гео Альянс», производитель спиртосодержащей продукции «Укрспирт», одна из крупнейших украинских торгово-промышленных групп Fozzy Group, производитель грузовых автомобилей «АвтоКрАЗ», производитель теплоэнергетического оборудования «Укрхимэнерго», страховая компания «ИНГО Украина», дистрибьютор на фармацевтическом рынке «БаДМ», банк «Кредит Днепр», одно из крупнейших украинских аграрных предприятий «Продовольственно-зерновая корпорация Украины», финансово-промышленная группа «Девелопмент констракшн холдинг», медиагруппа StarLightMedia (в нее входят, в частности, телеканалы ICTV и СТБ, а также газета «Факты и комментарии»).

Несмотря на обмен санкционными ударами, Россия остается главным торговым партнером Украины.

Об этом 10 декабря говорил депутат Рады Евгений Мураев. По его словам, Украина закупает у России многое из того, чего не может купить у других стран. «Чтобы ни рассказывали, Россия является стратегическим торговым партнером. Это страна самая крупная по товарообороту», — говорил он.

После введения взаимных ограничений в 2014 году товарооборот между Россией и Украиной обвалился, но начал постепенно восстанавливаться с 2017 года. По данным Федеральной таможенной службы РФ, товарооборот между двух стран в 2017 году вырос на 25,6% — до $12,9 млрд. Рост взаимной торговли был зафиксирован впервые с 2012 года.

Так, в 2017 году российский экспорт на Украину вырос по всем ключевым товарным группам. Импорт также увеличился по всем товарным группам, за исключением древесины. С января по август этого года импорт товаров из России на Украину вырос более чем 20%, до $5 млрд, свидетельствуют данные Госслужбы статистики Украины.

Пик российско-украинских торговых отношений приходится на 2011 год. Тогда объем взаимной торговли составил $50,6 млрд.