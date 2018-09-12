Богатые заплатят: деньги экспортеров уйдут на восток

Компании, использующие транспортную инфраструктуру Дальневосточного федерального округа, могли бы часть своих доходов направлять на развитие инфраструктуры регионов. Об этом заявил в среду на пленарной сессии Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин.

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«Нам важно создавать транспортные экспортно-ориентированные коридоры, но еще более важно развивать собственную экономику. Предлагаю подумать, как убедить крупных клиентов наших портов, работающих на экспорт, — угольные, нефтяные и иные компании — направлять часть средств на Дальний Восток», — сказал он.

Похожую идею ранее озвучивал помощник президента РФ Андрей Белоусов на заседании президиума Госсовета, посвященного развитию Дальнего Востока. Увеличение пропускной способности Байкало-Амурской магистрали и Транссиба, по его словам, приведет к росту объемов перевалки угля, а значит, и доходов угольных компаний, которые смогут повысить экспорт своей продукции.

«И было бы очень правильно заключить с этими компаниями соглашение с тем, чтобы они часть денег от доходов от дополнительного экспорта угля вкладывали в регионы, через которые они будут вывозить», — сказал Белоусов.

«В противном случае дальневосточные регионы получат больше проблем от этой инвестиционной программы. Там все углем загадят, извините за это слово. Экологическая нагрузка возрастет, а доходы будут формироваться в другом месте», — подчеркнул он.

При этом, по данным Федеральной таможенной службы, доходы российских компаний от экспорта угля в 2017 году выросли на 51,9% по сравнению с 2016 годом, до $13,5 млрд. Однако, по последним прогнозам, рост мирового спроса на уголь к 2020 году может составить лишь 0,8% в год, следовательно, конкуренция за рынки сбыта будет обостряться.

В программе развития угольной промышленности России до 2030 года отмечается, что российский уголь сохранит конкурентоспособность на внешних рынках за счет экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом, по прогнозам экспертов, игрокам отрасли необходимо будет повышать инвестиции в производство. По данным Минэнерго РФ, частные инвестиции в отрасль в 2017 году уже увеличились до 90 с 73 млрд руб. в 2016-м.

Сами угольные компании от идеи Белоусова не в восторге. «Угольные компании все время развиваются: сегодня акционеры деньги вкладывают в развитие, они их не берут», — обращает внимание гендиректор угледобывающей компании «Колмар» Артем Левин. «Может быть, к этому вопросу, я тут про свою компанию говорю, можно возвращаться у 2023 году, когда мы все построим», — добавил он.

В неофициальной беседе игроки отрасли говорят, что уже платят налоги в Дальневосточном округе, где имеют активы. Кроме того, компаниям приходится инвестировать в добычу, логистику, очистительные сооружения, пылеподавляющие установки и т. п.

Основной акционер СУЭКа Андрей Мельниченко в кулуарах ВЭФ заявил, что компания будет участвовать в развитии важных проектов, относящихся к основным сферам своей деятельности, передают РИА «Новости». В качестве примера он привел расширение БАМа и Транссиба.

Он подчеркнул, что вклад компании будет заключаться в том, что «мы построим перевалочные мощности и добудем угля».

Напомним, что ранее Андрей Белоусов предложил изъять сврехприбыль у 14 компаний горно-металлургического сектора и нефтехимии. Речь шла примерно о 500 млрд руб., которые, по оценке помощника президента, предприятия получили от ослабления курса рубля. Но идея не была поддержана правительством и бизнесом.

На августовской встрече в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) с участием Белоусова, представителей бизнеса и первого вице-премьера Антона Силуанова было решено, что вместо этого компании профинансируют часть инвестпроектов, связанных с национальными приоритетами развития, закрепленными в майском указе президента. Перечень проектов должна определить совместная рабочая группа.

Сейчас чиновники активно ищут объекты для инвестиций. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что компании могут вложиться в проекты РЖД. Например, инвестиции металлургов в Высокоскоростные магистрали (ВСМ) «обеспечат дополнительный спрос на их продукцию». А вице-премьер Максим Акимов сказал, что эта идея «имеет смысл». Свои предложения представили и другие чиновники, курирующие такие направления, как цифровая экономика, развитие городской среды и пр.

Сама идея, что государство может вмешиваться в экономическую деятельность частных компаний, всегда очень привлекательна для государства и разрушительна для бизнеса, отмечает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

Если бы инвестиционная привлекательность регионов была высокой, там стояла бы очередь из иностранных инвесторов, но пока ее не видно. При этом компании, которые правительственная комиссия позвала обсудить варианты изъятия их сверхдоходов, умело волокитят это обсуждение, не вызывающе, а медленно, долго обсуждая и обсуждая, констатирует эксперт.

Вероятнее всего, что в итоговый список социально-значимых проектов компании включат те инвестиции, которые уже стоят в их планах. «Из нашей долгосрочной инвестпрограммы ряд проектов подпадает под эту инициативу», — сказал гендиректор золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев (цитата по ТАСС).

«Если что-то будет предложено со стороны государства, мы это обязательно проанализируем», — добавил он.

Текущие успехи той же угольной отрасли уже сейчас приносят дальневосточному бюджету существенный доход, отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«Перегибание палки» в отношении налоговой нагрузки на производителей может привести не только к снижению эффективности самих компаний, но и к упадку собираемости платежей в бюджете региона — компании могут отказаться от идей интеграции своих центров прибыли в дальневосточное направление, предупреждает аналитик.

Планируемый пакет нововведений должен носить осторожный и избирательный характер, уверен Покатович.

По его мнению, процесс частичного изъятия сверхприбылей у компаний должен происходить на индивидуальных условиях, которые были бы зафиксированы на долгосрочную перспективу.

Для угольщиков рациональным шагом может быть установление некоторого порогового значения в объемах перевозок угля, в которых задействована транспортная инфраструктура Дальнего Востока, говорит Покатович. В таком случае лишь при превышении данной «квоты» компании будут передавать в бюджет часть своей прибыли.

«У Андрея Белоусова есть идея национализации доходов частных компаний», — говорит Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets. Белоусов уже добился уступок от металлургов, теперь речь идет о том, чтобы направить десятки миллиардов рублей на развитие регионов Дальнего Востока, обращает внимание эксперт.

«Но это решение должно принимать не правительство, а бизнес. Более того, заниматься привлечением инвестиций должны региональные руководители с помощью улучшения инвестиционного климата. Фактически мы идем к системе, когда какие-то успешные отрасли назначают ответственными за развитие депрессивных регионов. Это негативная для бизнеса тактика, которая будет способствовать увеличению оттока капитала из России», — уверен аналитик.