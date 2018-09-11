«Ими движут страх и жадность»: как инвесторов завлекают на Дальний Восток

В ближайшее время в недавно созданных российских офшорах на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининградской области ждут новых резидентов.

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Первыми зарегистрируются здесь компании, которых «агрессивно вынуждают» к этому, а также те, для которых переезд не приведет к большим издержкам, рассказал министр экономического развития Максим Орешкин в ходе сессии «Финансовый центр и офшор на Дальнем Востоке» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Сейчас очень важно наработать практику, получить первые перерегистрации. Когда этот режим станет более понятным, более прозрачным, мы увидим сразу гораздо больше компаний, которые захотят это сделать, с одной стороны. С другой стороны, мы будем понимать, в каких местах нужно еще подкручивать регулирование, чтобы оно работало эффективно и было удобно», — заявил Максим Орешкин.

Сейчас уже известно об одном будущем резиденте офшорных зон. Это компания «Русал».

Как пояснял в кулуарах форума Максим Орешкин,

завершение перерегистрации US Rusal в российский офшор ожидается примерно через месяц.

«Сейчас готовим все подзаконные акты, будет еще ряд уточнений, в том числе в законодательство, поэтому мы говорим о сроках начала октября», — сказал он.

В апреле Минфин США включил в санкционный список ряд крупных российских компаний и их собственников, включая En+ Олега Дерипаски и входящую в нее UC Rusal.

Президент России Владимир Путин в августе подписал пакет законов о создании российских офшорных зон, который позволил иностранным юрлицам подать заявку на резидентство на островах. Среди условий регистрации в российских офшорах – инвестиции как минимум на уровне 50 млн рублей за полгода, а среди преференций, в частности, - нулевые налоговые ставки от продажи активов и с полученных дивидендов, а также ставка 5% с выплаченных дивидендов.

Кроме «Русала», есть и другие компании, которые хотели бы перегистрироваться во Владивостоке.

Как рассказал Орешкин,

власти уже ведут переговоры о перегистрации в САР «Владивосток» с одной из таких компаний.

«Например, с одной из групп мы работаем по Владивостоку, чтобы она здесь стала первым резидентом. Это история там, где это не сопряжено с большими транзакционными издержками, где это можно сделать довольно просто», — сказал Орешкин.

В целом, как пояснил во время форума замминистр,

у властей нет задачи «создать черную дыру, в которую будут прятаться деньги».

«Все данные для государства, для проверяющих органов будут открыты, будет полный учет всех потоков и по налоговой службе, и в Росфинмониторинге, которые активно работают в рамках механизма ФАТФ», — сказал министр.

Впрочем, опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты весьма скептически отнеслись к этой инициативе, отметив, что регистрация в новых зонах будет интересна разве что российским компаниям, которые испытывают гонения на Западе.

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Те эксперты, с которыми корреспонденту «Газеты.Ru» удалось переговорить в рамках форума во Владивостоке, также не испытывали оптимизм.

В частности, как рассказал глава ТПП Сергей Катырин, юридические отделы многих российских компаний заняты изучением выгод от перегистрации в российских юрисдикциях. Но на данный момент

активности бизнесменов мешают сомнения, «не ограбят ли здесь так же, как на западе».

Советник президенту Сергей Глазьев в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» вообще не поддержал инициативу по созданию офшоров в России.

«Весь мир борется с офшорами, потому что их наличие подрывает здоровую конкуренцию и дает возможность недобросовестному бизнесу уходить от национальных юрисдикций и национального налогообложения».

По его словам, это «перенесение международной болезни внутрь нашего законодательства, и ничего хорошего оно не несет».

Не только офшоры

Привлекать капитал в Россию финансовые власти намерены не только с помощью создания офшоров. На Дальнем Востоке хотят создать полноценный финансовый центр.

Те компании, которые приходят на Дальний Восток, нуждаются в качественных финансовых услугах, отметил замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков. По его словам, разработанная целевая модель для развития финансового рынка в регионе включает в себя, в частности, открытие финансового рынка для иностранных организаций и создание возможностей для открытия здесь филиалов иностранных банков без права привлечения денежных средств граждан.

Иностранные игроки тут уже во время форума заявили о своей заинтересованности. Как рассказал президент российской «дочки» «Банк оф Чайна» Гао Ян, банк намерен открыть филиал в России, если будет принят закон, разрешающий такие действия.

«Мы хотели бы открыть филиал, хотя сейчас у нас есть дочернее общество. Тогда наш банк получит больше возможностей, чтобы финансировать (российские предприятия –«Газета.Ru») и представлять свои банковские и финансовые услуги всем предприятиям и организациям по укреплению торговых отношений РФ и Китая», - сказала Гао Ян.

Как пояснил банкир, «дочка» иностранного банка имеет ограничения по объему финансирования и объему предоставляемых финансовых услуг. Поэтому им хотелось бы открыть филиал в России.

На Дальнем Востоке надо «быть чуть смелее» в вопросах развития майнинга и использования криптовалют в расчетах. «Даже ошибки, которые можно допустить здесь, не будут иметь последствия для экономики», отметил также Александр Крутиков, добавив, что у «соседей», например, КНР, «является абсолютной нормой» «заниматься экспериментами».

«Я биткоин считаю пирамидой, причем вредной пирамидой, которую электричество тратит почем зря, но по технологиям он полезный»,

- отметил в свою очередь гендиректор Фонд развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.

По его словам, в целом

«инвесторы достаточно простые животные: ими движет страх и жадность».

И если создание офшоров может частично побороть страх, то с «жадностью» еще предстоит поработать. Для этого необходимо создать возможности для получения большей прибыли здесь.

В Сингапуре, например, за прошлый год состоялось 53 ICO на сумму более $1 млрд. При этом обидно, что «Россия не участвует в этом движении», - отметил он.

Впрочем, присутствующий на форуме регулятор с этим не согласился.

Иван Семагин, заместитель директора департамента стратегического развития финансового рынка Центробанка, для всех заинтересованных в экспериментах заявил, что у ЦБ в приоритете «макроэкономическая стабильность».

Вопрос с открытием филиалов иностранных банков «требует глубокой проработки», в частности, он противоречит условиям вступления в ВТО.

Даст ли криптоиндустрия такой эффект, как на него рассчитывают, тоже большой вопрос.

Развитие криптоиндустрии, хотя и «модная тема», но, если посмотреть на реальные обороты, то они не уж такие большие – в частности, с оборотами на Московской бирже они не сопоставимы, резюмировал Иван Семагин.