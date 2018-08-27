Курсы валют$ 67.46 (+0.025) 78.79 (+0.462)
Пенсионный советник
Москва: +18°C
Борьба с санкциями: устоит ли Россия против США

Силуанов рассказал, как Россия будет защищаться от санкций на госдолг

Россия готовит ответ на санкции США против России, сообщили в российском МИДе. Окончательное решение, о том, каким он будет, примет президент Владимир Путин. В Минфине РФ уверены, что Москва выдержит санкции в отношении российского госдолга. Но как поведет себя валюта, чиновники сказать не берутся. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не исключают, что курс доллара может вырасти до 70 рублей уже осенью.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что правительство готовит ответные меры на последние антироссийские сакнкции США.

Реклама

«Неужели вы думаете, что мы не справимся с еще одной или еще пятью волнами санкций? Да, к этому нужно готовиться, мы готовимся. К этому готовится экономический блок, военный блок», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Также он подчеркнул, что окончательное решение об ответе на антироссийские санкции будет принимать российский президент Владимир Путин. Замглавы МИДа отметил, что президент рассматривает «разные варианты» и примет решение «в должное время».

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил журналистам, что российские власти уже разработали пакет мер на случай введения санкций в отношении госдолга РФ.

«У нас есть целый пакет мер, как мы будем действовать, если такие решения будут введены. Надеемся, этого не произойдет», — сказал Силуанов.

Говоря о том, как поведет себя российская валюта в случае введения соответствующих ограничительных мер, глава Минфина подчеркнул, что это невозможно предугадать.

В начале августа группа сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты Конгресса законопроект о новых антироссийских санкциях, в числе которых фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель (касается только новых выпусков).

Власти США и ранее рассматривали такую возможность, однако в феврале 2018 года Минфин США заявил, что этот шаг будет иметь негативные последствия не только для российского, но и для мирового финансового рынка и американских инвесторов.

Аргументы про глобальное негативное влияние были опровергнуты аналитиками, опрошенными агентством Reuters.

«Санкции США не станут для инвесторов в Россию таким же ударом, как раньше», — констатируется в материале.

Reuters привело такие данные. Доля России в индексе суверенных валютных облигаций EMBI Global составляла лишь 3,6% (в 2007 году было 9%), в индексе корпоративных облигаций CEMBI — 5% (десять лет назад было 14%), в индексе акций развивающихся рынков MSCI — всего 3,3% (падение в три раза). Лишь в индексе облигаций развивающихся стран в местной валюте GBI-EM на Россию приходилось 7,6%, что на 1,5 процентных пункта выше уровня 2007 года.

При этом последствия для России в случае введения санкций на российский госдолг будут гораздо серьезнее.

Так, по статистике Центробанка, доля нерезидентов в объеме рынка облигаций федерального займа (ОФЗ) в июле сократилась на 0,2 процентного пункта, до 28%. Это минимальное значение с марта 2017 года. Так, по данным на 1 апреля 2018 года, доля нерезидентов на рынке ОФЗ достигала 34,5% от общего объема. Но после расширения санкций США иностранные инвесторы начали активно продавали российские гособлигации.

В частности, по данным Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), если США решат ввести санкции против российского госдолга, то зарубежные инвесторы могут выйти из 8–10% госбумаг РФ. При этом в основном санкции окажут влияние на поведение американских инвесторов, считают в АКРА.

По подсчетам рейтингового агентства, резиденты США держат 8% российского госдолга объемом 719 млрд руб. Помимо американских инвесторов, от российских госбумаг, как считает АКРА, с высокой вероятностью может отказаться норвежский суверенный фонд (GPFG). О возможном сокращении вложений в госдолг России фонд заявлял еще в сентябре 2017 года.

Введение санкций за покупку российского госдолга может сократить базу инвесторов и, соответственно, увеличить среднюю стоимость заимствований для государства, считают в агентстве.

При прочих равных долгосрочный эффект на равновесные ставки рублевых заимствований государства от снижения спроса на все виды долга на 8-12% (в основном со стороны нерезидентов) мы оцениваем в 0,5-0,8 процентного пункта»,

— писали в рейтинговом агентстве.

Как отмечает шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев, курс доллара может осенью вырасти до 69,5 рублей. В этот момент пройдут более активные обсуждения инициативы конгрессменов не только о введении санкций в отношении российского госдолга, но и возможных ограничений по расчетам для банков с госучастием.

По словам Роберта Алояна, аналитика «Консультационного центра «Эшфорд», поддержка для отечественной валюты будет выше 70 рублей за доллар.

«Действие санкций медленно, но верно докатывается до реального сектора экономики, в том числе до стратегических отраслей. Рособоронэкспорт уже с апреля текущего года не получает платежи от своего крупнейшего покупателя оружия, Индии. После того, как Рособоронэкспорт попал под американские санкции и был отрезан от расчетов в долларах, индийские банки начали блокировать долларовые транзакции. В это же время правительство Индии не торопятся заключать новые контракты на поставку вооружения, а оплату не проводят по тем контрактам, которые были подписаны ранее», — говорит Глеб Задоя из «Аналитики Онлайн».

Одно из значимых событий для валютного рынка — заседание Центрального банка 14 сентября. Эксперты считают, что есть вероятность повышения ключевой ставки.

«Центробанку нужно сохранить стабильность на валютном рынке и обеспечить условия для того, чтобы нерезиденты так активно не распродавали гособлигации», — резюмирует аналитик.