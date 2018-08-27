Борьба с санкциями: устоит ли Россия против США

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что правительство готовит ответные меры на последние антироссийские сакнкции США.

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«Неужели вы думаете, что мы не справимся с еще одной или еще пятью волнами санкций? Да, к этому нужно готовиться, мы готовимся. К этому готовится экономический блок, военный блок», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Также он подчеркнул, что окончательное решение об ответе на антироссийские санкции будет принимать российский президент Владимир Путин. Замглавы МИДа отметил, что президент рассматривает «разные варианты» и примет решение «в должное время».

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил журналистам, что российские власти уже разработали пакет мер на случай введения санкций в отношении госдолга РФ.

«У нас есть целый пакет мер, как мы будем действовать, если такие решения будут введены. Надеемся, этого не произойдет», — сказал Силуанов.

Говоря о том, как поведет себя российская валюта в случае введения соответствующих ограничительных мер, глава Минфина подчеркнул, что это невозможно предугадать.

В начале августа группа сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты Конгресса законопроект о новых антироссийских санкциях, в числе которых фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель (касается только новых выпусков).

Власти США и ранее рассматривали такую возможность, однако в феврале 2018 года Минфин США заявил, что этот шаг будет иметь негативные последствия не только для российского, но и для мирового финансового рынка и американских инвесторов.

Аргументы про глобальное негативное влияние были опровергнуты аналитиками, опрошенными агентством Reuters.

«Санкции США не станут для инвесторов в Россию таким же ударом, как раньше», — констатируется в материале.

Reuters привело такие данные. Доля России в индексе суверенных валютных облигаций EMBI Global составляла лишь 3,6% (в 2007 году было 9%), в индексе корпоративных облигаций CEMBI — 5% (десять лет назад было 14%), в индексе акций развивающихся рынков MSCI — всего 3,3% (падение в три раза). Лишь в индексе облигаций развивающихся стран в местной валюте GBI-EM на Россию приходилось 7,6%, что на 1,5 процентных пункта выше уровня 2007 года.

При этом последствия для России в случае введения санкций на российский госдолг будут гораздо серьезнее.

Так, по статистике Центробанка, доля нерезидентов в объеме рынка облигаций федерального займа (ОФЗ) в июле сократилась на 0,2 процентного пункта, до 28%. Это минимальное значение с марта 2017 года. Так, по данным на 1 апреля 2018 года, доля нерезидентов на рынке ОФЗ достигала 34,5% от общего объема. Но после расширения санкций США иностранные инвесторы начали активно продавали российские гособлигации.

В частности, по данным Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), если США решат ввести санкции против российского госдолга, то зарубежные инвесторы могут выйти из 8–10% госбумаг РФ. При этом в основном санкции окажут влияние на поведение американских инвесторов, считают в АКРА.

По подсчетам рейтингового агентства, резиденты США держат 8% российского госдолга объемом 719 млрд руб. Помимо американских инвесторов, от российских госбумаг, как считает АКРА, с высокой вероятностью может отказаться норвежский суверенный фонд (GPFG). О возможном сокращении вложений в госдолг России фонд заявлял еще в сентябре 2017 года.

Введение санкций за покупку российского госдолга может сократить базу инвесторов и, соответственно, увеличить среднюю стоимость заимствований для государства, считают в агентстве.

При прочих равных долгосрочный эффект на равновесные ставки рублевых заимствований государства от снижения спроса на все виды долга на 8-12% (в основном со стороны нерезидентов) мы оцениваем в 0,5-0,8 процентного пункта»,

— писали в рейтинговом агентстве.

Как отмечает шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев, курс доллара может осенью вырасти до 69,5 рублей. В этот момент пройдут более активные обсуждения инициативы конгрессменов не только о введении санкций в отношении российского госдолга, но и возможных ограничений по расчетам для банков с госучастием.

По словам Роберта Алояна, аналитика «Консультационного центра «Эшфорд», поддержка для отечественной валюты будет выше 70 рублей за доллар.

«Действие санкций медленно, но верно докатывается до реального сектора экономики, в том числе до стратегических отраслей. Рособоронэкспорт уже с апреля текущего года не получает платежи от своего крупнейшего покупателя оружия, Индии. После того, как Рособоронэкспорт попал под американские санкции и был отрезан от расчетов в долларах, индийские банки начали блокировать долларовые транзакции. В это же время правительство Индии не торопятся заключать новые контракты на поставку вооружения, а оплату не проводят по тем контрактам, которые были подписаны ранее», — говорит Глеб Задоя из «Аналитики Онлайн».

Одно из значимых событий для валютного рынка — заседание Центрального банка 14 сентября. Эксперты считают, что есть вероятность повышения ключевой ставки.

«Центробанку нужно сохранить стабильность на валютном рынке и обеспечить условия для того, чтобы нерезиденты так активно не распродавали гособлигации», — резюмирует аналитик.