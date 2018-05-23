Будущее по-питерски: Путин, Макрон и индийский гуру

Традиционный Петербургский международный форум в этом году «съехал» по срокам с начала июня на конец мая. Подвинуть главный форум страны пришлось из-за чемпионата мира по футболу, который начнется 14 июня.

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Впрочем, это никак на мероприятии не отразилось. Больше десяти тысяч участников, около полутора сотен стран, заявленные подписания многомиллиардных соглашений. Международное представительство, несмотря «дело Скрипалей», американские санкции и химатаки в Сирии, будет весьма внушительным.

В пленарном заседании 25 мая вместе с Владимиром Путиным будут участвовать президент Франции Эмануэль Макрон, премьер Японии Синдзо Абэ, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард и зампредседателя КНР Ван Цишань. С ними у российского лидера будут и личные встречи.

На пленарке обсудят тему форума «Создавая экономику доверия». Модератором станет главный редактор международного информационного холдинга Bloomberg Джон Миклетвейт. В прошлом году на его месте была журналистка NBC Мегин Келли. После форума она еще и взяла интервью у российского президента. Интересно, что Келли станет одним из героев художественного фильма про скандал с сексуальными домогательствами на телеканале Fox News, где она ранее работала. Ее сыграет кинозвезда Шарлиз Терон.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин проведет также встречу с иностранными инвесторами на ПМЭФ.

«(Встреча с инвесторами) будет поздно вечером накануне главной сессии», — сказал Песков. Он также добавил, что Путин в рамках ПМЭФ встретится с главными редакторами ведущих мировых СМИ.

Кроме того, на ПМЭФ приедет генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Он примет участие в панельной сессии «Энергетическая трансформация» 25 мая совместно с министром энергетики России Александром Новаком.

В рамках ПМЭФ пройдет несколько двусторонних бизнес-диалогов: Россия-Франция, Россия-Германия, Россия-Греция и др. Состоится и диалог с США. Ранее в числе участников был заявлен посол США в РФ Джон Хантсман. Особую интригу вносило участие в мероприятии Виктора Вексельберга, который вместе со своим холдингом «Ренова» попал под американские санкции.

Но потом Хантсман исчез из списка выступающих и опубликовал в твиттере заявление об отказе участвовать в дискуссии.

Пресс-секретарь посольства США в Москве Андреа Калан заявила, что «когда стало ясно, что при освещении в СМИ его участия в сессии в стороне останутся важные дискуссии панельной сессии, посол принял решение отказаться от выступления на ее открытии».

В версии программы ПМЭФ от 23 мая Джона Хантсмана нет даже в числе простых участников бизнес-диалога Россия-США, но на форум он приедет. Там он сможет встретиться не только с Вексельбергом, но и с Олегом Дерипаской, совладельцем En+ и «Русала», который стал чуть ли не врагом номер один для США. Дерипаска аккредитовался на форум, но ни в одной официальной дискуссии, в отличие от прошлых лет, участвовать не будет.

Не обойдется ПМЭФ и без необычных участников. В это году Сбербанк пригласил на панельную сессию «Транзитный мир: что завтра?» индийского «йогина и мистика» Садхгуру. Эта сессия вообще может стать одной из самых интересных на форуме. Вместе с главой Сбербанка Германом Грефом и гуру в числе выступающих заявлены вице-премьер правительства по «цифре» Максим Акимов, вице-президент Google Меир Бранд, гендиректор Huawei Го Пин, экономис Нассим Талеб (автор знаменитой теории «черных лебедей») и основатель фонда поддержки инноваций XPrize Foundation Питер Диамандис.

Садхгуру ранее уже приглашался Сбербанком на свои корпоративные мероприятия. В частности, в прошлом году он прочитал лекцию о необходимости самосовершенствования, йоге, работе мозга, тела и энергетике.

«Стресс – это не часть вашей жизни, это часть вашей неспособности управлять собственными мыслями, эмоциями и биоэнергетикой», – цитируют «Ведомости» Садхгуру. Он также призвал попробовать индийские блюда, «иначе зря живете».

У Садхгуру запланировано и сольное выступление. 25 мая он выступит с докладом «От личных амбиций к глобальному видению».

Ключевая «российская» сессия состоится в первый же день работы форума, 24 мая. Ее тема звучит так: «Российская экономика на траектории роста: вызовы и решения». Со своими вариантами выступят Антон Силаунов, ставший в новом правительстве первым вице-премьером и министром финансов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Орешкин, недавно назначенный председателем Счетной палаты Алексей Кудрин и глава МВФ Кристин Лагард. Споров между ними не будет, они все мыслят одними категориями, расходятся лишь в частностях.

«Добивать» тему экономики России будут на традиционном завтраке Сбербанка в пятницу утром. В этот раз он пройдет под слоганом «Новая экономическая повестка (НЭП): что, как, кто?»

За последние годы Россия создала прочный макроэкономический фундамент. Инфляция и безработица рекордно низкие, бюджет профицитен, международные резервы растут. При этом эксперты оценивают потенциал роста лишь в 1,5–2% в год.

«Что означают эти цифры? Отставание, увеличение разрыва с развитыми странами», — говорится в аннотации к мероприятию.

Поэтому ускорение экономики станет во главу повестки нового правительства. А резкого ускорения можно добиться лишь за счет цифровизации и внедрения современных технологий. Правительству предстоит провести технологическую трансформацию. Сохранить доверие населения и бизнеса. И главное, построить эффективную систему госуправления, без которой такая трансформация невозможна.

Завершит форум свою работу 26 мая. Одним из последних докладов будет выступление Алена Аспе, физика, специалиста по квантовой оптике, теории скрытых параметров и квантовой запутанности. Тема сообщения «Квантовый дуализм: от научных идей к технологиям будущего».