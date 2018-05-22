Это катастрофа: бизнес не верит в светлое будущее

Накануне Петербургского экономического форума, где соберутся чиновники и инвесторы, российский бизнес негативно оценил меры по возобновлению экономического роста, предпринимаемые правительством РФ. Кроме того, доля руководителей компаний, которые заявили о неэффективности всех предложений властей, выросла с 64% в прошлом году до 69% в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Напомним, что президент России Владимир Путин поручил новому правительству до 1 октября 2018 года утвердить основные направления деятельности на период до 2024 года, а также прогноз социально-экономического развития РФ. В указе от 7 мая 2018 года говорится. необходимо обеспечить вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, а также создать темпы экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности. Последнее означает, в том числе, инфляцию на уровне, не превышающем 4%. Также поручено создать в базовых отраслях экономики: обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, обеспечить создание высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора.

Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал, чтобы согласованные варианты этих основополагающих документов были внесены в правительство до 1 сентября. «Времени на раскачку по этому документу нет», — сказал глава правительства. 21-22 мая он провел первые заседания с обновленным кабмином.

Правда, как заявил ранее журналистам министр экономического развития Максим Орешкин, ведомство понизит свой прогноз по темпам роста ВВП на текущий год. В ведомстве предположили, что экономика вырастет на 2,1%.«Я думаю, учитывая не очень хорошую ситуацию в экономике в начале этого года, у нас темп экономического роста будет понижен», - сказал он.

Согласно опросу ВЦИОМ, 76% бизнесменов негативно оценили текущее состояние российской экономики.

68% российских бизнесменов назвали экономическое состояние в стране проблемным или кризисным, еще 10% считают его катастрофическим.

«По мнению предпринимателей, основными факторами, сдерживающими текущее развитие их компаний, по-прежнему остаются: неопределенность экономической ситуации, высокий уровень налогообложения и снижающийся спрос на внутреннем рынке», - говорится в материалах исследовательского центра.

«Программа развития предполагает изыскание дополнительных 8 трлн руб. Это должно стимулировать спрос. Кроме того, деньги выделяются на компенсацию процентных ставок», - перечисляет президент «Опоры России» Александр Калинин. При этом порядка 63% опрошенных считают, что положение их компании ухудшилось из-за текущей экономической ситуации. А это значит, что доля пессимистических настроений выросла: в прошлом году речь такого мнения в этом вопросе придерживались 59%. Есть в бизнесе и те, чье мнение свидетельствует об улучшении положения дел, правда их доля к прошлому году снизилась с 15% до 12%.

«Действительно, сегодня мы наблюдаем некий парадокс. С одной стороны, Россия вновь завоёвывает места в большой тройке инвестиционных рейтингов и набирает баллы в рейтинге Всемирного банка: со 120 до 35 места всего за 5 лет, чем привлекает внимание зарубежных инвесторов. При этом сами российские предприниматели к таким успехам остаются более равнодушными. Сегодня только 2% наших сограждан планируют открыть свое дело», - рассказал «Газете.Ru» сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров.

Он сравнил ситуацию с другими странами. Например, в Африке, несмотря на высокие ставки по кредитам и высокий уровень банкротства, доля таких желающих – 47%.

Более половины бизнесменов рассчитывают, что экономика будет расти в перспективе 2-3 лет. Порядка 45% опрошенных бизнесменов спрогнозировали на этот период активное развитие своего бизнеса, тогда как 23% не исключили, что будут вынуждены свернуть бизнес и закрыться.

«Об отсутствии у правительства стратегического плана по возобновлению экономического роста говорит 41% опрошенных предпринимателей, о наличии эффективного плана – 16%, еще 33% считают, что план есть, но его нельзя считать эффективным», - говорится в сообщении ВЦИОМ.

В качестве наиболее приоритетных мер возобновления экономического роста бизнес называет следующие: повышение уровня и качества жизни людей; налоговую реформу, стимулирующую экономический рост; ограничение тарифов на услуги инфраструктурных и сырьевых монополий и снижение тарифов.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин считает, что недовольство, например, малого и среднего бизнеса высокими налогами - справедливо. Если посчитать общую налоговую нагрузку, то на небольшие предприятия она получается существенно выше, чем на крупные олигархические структуры или госкорпорации. «Парадокс, но бюджетная нагрузка на крупный капитал снижается за счет сдерживания налоговых ставок, применения регресса по налогам (допустим, регрессивная ставка социальных взносов и плоская шкала подоходного налога), а основная нагрузка ложиться не малый и средний бизнес», - сказал представитель нижней палаты парламента.

При снижении налоговой нагрузки на крупный бизнес, в 2017 году государство собрало на полтриллиона больше по налогу на прибыль, говорит Ионин. «Это и есть возросшая нагрузка на остальные предприятия. Только нагрузки этой они уже не выдерживают», - предупреждает он.

По словам Назарова из «Деловой России», сегодня низкая предпринимательская активность обусловлена и нестабильными правилами игры. «Здесь мы в первую очередь подразумеваем «уголовные риски», с которыми может столкнуться предприниматель, ведь масштаб уголовного преследования по экономическим статьям в России измеряется сотнями тысяч уголовных дел. Изменить настроения предпринимателей и простимулировать деловую активность можно придерживаясь двух направлений», - высказал мнение собеседник издания.

Во-первых, по его словам, бизнес сегодня нуждается в умеренно-мягкой денежно-кредитной политике, которая сможет обеспечить долгосрочные кредиты по конкурентным ставкам. Во-вторых, в институциональных реформах судебной и контрольно-надзорной систем.

Между тем, во вторник в Госдуме РФ депутаты одобрили в третьем, окончательном, чтении проект закона о контрсанкциях.

А в ближайшее время предстоит второе чтение по инициативе об уголовном наказании за исполнение санкций со стороны США или других государств, которые ввели ограничения против России.

Ответные меры могут отпугнуть инвесторов от России, предупреждают эксперты. По словам замдиректора института «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики» Валерия Миронова, контрсанкции создадут тревожную атмосферу для инвестирования. «Будет некий ореол тревожности», - говорит он.