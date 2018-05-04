Богатые тоже плачут: олигархи просят о помощи

И рыбку съесть и алюминий продать

Первым за поддержкой к государству обратился Олег Дерипаска, больше всех пострадавший от введенных 6 апреля минфином США санкций. В список SDN (Specially Designated Nationals) попал и сам предприниматель, и подконтрольные ему компании, включая En+ (доля Дерипаски — 66%), «Базовый элемент», группу «ГАЗ», «Русал» (48% принадлежит En+), «Евросибхолдинг».

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После санкций лондонская биржа металлов остановила работу с алюминием «Русала», международный трейдер Glencore заявил, что отказывается от конвертации принадлежащих ему 8,75% акций этой компании в расписки En+, иностранцы стали покидать советы директоров холдингов Дерипаски. Германские концерны, которые реализовывали совместные проекты с группой ГАЗ, заговорили о рисках.

В это время стоимость акций «Русала» и En+ падала на всех фондовых площадках.

Позже министр финансов США Стивен Мнучин пояснил, что целью американских санкций был не «Русал», а Дерипаска. В одном из своих разъяснений американский минфин уточнил, что если олигарх откажется от контроля над «Русалом», то компания может быть выведена из-под ограничений.

У Дерипаски с властями США отношения не складываются в принципе. Американские СМИ писали, что летом 2006 года ему заблокировали визу, выданную в 2005 году, из-за подозрений в связях с организованной преступностью. Сам бизнесмен обвинения отвергал, однако проблему с въездом в США с тех пор решить так и не смог.

В марте прошлого года Associated Press опубликовало статью о связях Дерипаски с бывшим главой предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом.

По версии издания Манафорт получал деньги от предпринимателя за продвижение на Западе интересов российского президента Владимира Путина.

В феврале вокруг имени Дерипаски разразился скандал, связанный с девушкой из эскорт-агентства Анастасией Вашукевич (Настя Рыбка), которая некоторое время назад написала книгу о своем путешествии на яхте олигарха и выложила в инстаграме соответствующие фотографии.

В рейтинге российских миллиардеров 2018 года, который составляет Forbes, Олег Дерипаска занимал 19 место с состоянием в $6,7 млрд. По оценке аналитиков, после попадания под санкции и обвала акций его компаний, он потерял за один день 9 апреля около $1,3 млрд. Позже, часть потерь была отыграна.

Пока чиновники не дали ответ, как именно они могут помочь пострадавшему от санкций бизнесмену. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство может посодействовать «Русалу» с краткосрочной ликвидностью через «Промсвязьбанк».

Сам бизнесмен предложил широкий набор мер для поддержки своих предприятий. Источники «Интерфакса» уточнили, что «Русал», являясь крупнейшим потребителей электроэнергии в РФ, просил для себя преференции на оптовом энергорынке, к примеру, полного освобождения от платы по договорам поставки мощностей.

Но, как отметил министр энергетики Александр Новак, «просить можно много чего, лучше говорить о том, что будет уже в качестве принятых решений».

Судя по последнему сообщению En+, Олег Дерипаска готов продать часть из своих 66%, чтобы вывести активы из-под санкций. Бизнесмен после обсуждения ситуации с «независимым председателем компании лордом Баркером, в принципе, согласился с просьбой председателя» сократить свою долю «до уровня ниже 50%». Дерипаска также согласился покинуть совет директоров и дал согласие на то, чтобы сформировать новый совет, преимущественно состоящий из независимых директоров.

Спасти президента «Сколково»

За помощью к государству обратился и другой фигурант SDN-листа — Виктор Вексельберг. Вместе со своей группой «Ренова» он также попал под санкции Минфина США.

В частности, в апреле агентство Reuters отмечало, что долларовые счета ряда компании, контролируемых группой «Ренова», в размере $1,5-2 млрд оказались заблокированы из-за санкций США.

Виктор Вексельберг занимает девятую строчку богатейших людей России по версии Forbes с состоянием в $14,4 млрд. Он главный акционер группы «Ренова» (владеет порядка 90%), в которую входят разнообразные активы – от химической промышленности до машиностроения и телекоммуникаций. Главное — Вексельбергу и его американскому партнеру Леонарду Блаватнику принадлежит 26,5% все того же «Русала».

Еще глава «Реновы» владеет крупнейшей в мире коллекцией ювелирных работ Фаберже. Кроме того, он занят социально-важным делом – является президентом фонда «Сколково», созданного по инициативе российских властей.

Как написала в четверг газета «Коммерсант», группа «Ренова» Виктора Вексельберга направила в правительство обширный комплексный список мер поддержки для своих активов, в том числе преференций в получении госзаказов для своих промышленных и девелоперских активов, а также таможенные льготы.

Среди самых одиозных предложений «Реновы» — полный запрет импорта напитков и воды для поддержки «Байкал холдинга», поддержка «Аэропортов регионов» за счет дифференциации НДС для региональных полетов через Москву и напрямую, минуя столицу.

Подобные защитные меры содержатся для большинства предприятий группы. Кроме того, «Ренова» просит рефинансировать в госбанках полученных на Западе кредиты на €820 млн под залог акций «Русала» без привязки к рыночной стоимости акций алюминиевой компании.

После появления данных о просьбах Вексельберга некоторые эксперты стали предполагать, что группа олигарха решила воспользоваться санкционным режимом, чтобы получить господдержку. Эту версию полностью отверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не считаю даже корректной такую постановку вопроса. Вы считаете, что «Ренова» пользуется ситуацией? «Ренова», которая подверглась таким незаконным санкциям?», — сказал он в четверг.

По словам Пескова, сейчас тема господдержки санкционных компаний «прорабатывается именно в правительстве», но решений пока не принято.

«Силмаш» тоже наш

В пятницу к просителям господдержки присоединился Алексей Мордашов — владелец «Северстали» и корпорации «Силовые машины», попавшей под санкции США. У последней начались проблемы с ликвидностью, так как зарубежные банки отказываются проводить платежи компании в долларах, сообщило издание The Bell со ссылкой на источники.

Мордашов хочет льготное финансирование проектов через Российский экспортный центр, и просит запретить госкорпорациям требовать у концерна предоставления госгарантий.

Проблемы «Силмаша» связаны с поставкой турбин Siemens для двух строящихся в Крыму электростанций при том, что в отношении республики действует режим санкций со стороны США и ЕС. У «Силовых машин» и Siemens в России есть совместное предприятие («Сименс технологии газовых турбин»), с которого оборудование в итоге и ушло на полуостров.

12 апреля Мордошов уже обращался за помощью в правительство. Он отмечал, что «Силовые машины» попали под санкции США «по странной логике» и просил правительство предоставлять компании госгарантии тогда, когда этого требуют ее заказчики.

«Сегодня, к сожалению, так сложилась жизнь, что равные правила игры, о которых любят говорить те, кто нас учит рыночной экономике, ими самими нарушаются, и в отношении «Силовых машин» тоже.

И очень остро стоит вопрос о том, что без поддержки государства, без преференций на внутреннем рынке, который для нас является ключевым, нам просто не выжить», — говорил Мордашов.

Состояние бизнесмена Forbes оценивает в $18,7 млрд. В прошлом году он занимал первую строчку в списке богатейших бизнесменов России, в этом — сместился на второе место. В числе активов Мордашова — 77% «Северстали», 100% «Силмаша», туроператор TUI (23%), Nord Gold (98,4%).

На всех не хватит

Поддержать бизнесменов, пострадавших от санкций, правительству будет нелегко, считают эксперты.

Минфин сообщил, что компании запросили господдержку на сумму 100 млрд руб. Эта сумма сопоставима, например, с расходами на финансирование всей Российской академии наук. И есть большая вероятность, что это далеко не окончательная сумма,

отмечает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

Финансирование бизнеса за счет госбюджета, пусть не напрямую, а, например, путем предоставления государственных заказов – это не вариант, считает генеральный директор ICBF Антон Махновский. Во-первых, в бюджете нет лишних денег, во-вторых, практически весь крупный бизнес и так основан на государственных заказах и освоении средств из бюджета.

Помощь должна заставить владельцев компаний внимательно подойти к эффективности своего бизнеса, заставить их перенести часть его или весь в Россию и быть не безвозмездной: в залог можно государству брать доли в акционерном капитале компаний, которые обратятся за помощью, полагает эксперт.

Санкции для России не новость — под давлением ограничений страна живет с 2014 года, если не считать «закон Магнитского», который ввел персональные санкции в отношении некоторых россиян еще раньше. Эксперты и высокопоставленные чиновники неоднократно давали понять, что санкции для России — это надолго.

Странно, что, живя под санкциями практически три года, крупные российские корпорации практически ничего не сделали для нейтрализации их воздействия и возможного обхода, кроме поиска других источников финансирования, которые для них обеспечил Центробанк.

Акции и облигации их компаний продолжали торговаться на зарубежных биржах, недоумевает Махновский.

Вопрос о помощи уже решен в утвердительном ключе, и сейчас ведутся споры лишь о ее технической форме, уверен инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский.

По мнению эксперта, идеальным вариантом было бы предоставление кредитов и лоббистских возможностей государства в обмен на доли в соответствующих предприятиях. Во-первых, такой метод гарантировал бы честный и скрупулезный подход бенефициаров искомой помощи в отношении ответных обязательств, а во-вторых, именно их стратегическое значение для России, и ничто другое, должно стать необходимым условием выделения искомой помощи за счет российских налогоплательщиков.

Директор аналитического департамента компании «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов в беседе с «Газетой.Ru» говорил, что, например, для «Русала» национализация — это базовый сценарий.

«Базовый вариант — это национализация», - отмечал он. Олег Дерипаска отдаст свой пакет государству, иначе компанию ждет банкротство. Произойдет это, скорее всего, безвозмездно или за символическую плату, полагает эксперт.

Вариант временной национализации чиновники вполне допускают. «В целом, как принцип поддержки можем, наверное, рассматривать национализацию за какую-то символическую сумму. Чтобы сохранить производство и трудовой коллектив», — говорил Антон Силуанов.

Но разбираться с заявками олигархов правительство сейчас не будет, говорит правительственный чиновник. После инаугурации президента 7 мая, нынешний кабинет министров уйдет в отставку, а на формирование нового состава правительства отведено две недели. Именно ему и придется решать проблемы олигархов из санкционного списка.