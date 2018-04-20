Попали в цель: США оценили эффект от санкций

Минфин США доволен эффектом, который произвели санкции в отношении 24 российских чиновников и бизнесменов и 16 компаний, запущенные 6 апреля. Принятые меры достигли своей цели, уверены в Белом доме.

«Введенные санкции были самыми эффективными. Используем ли мы военные меры или экономические, мы всегда будем регулировать нашу стратегию в соответствии с тем, что, возможно, происходит за кулисами», — заявил министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox Business.

По словам главы Минфина, «эти санкции являются чрезвычайно важными мерами, очевидно, что это очень мощные инструменты».

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В конце прошлой недели постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала новые санкции в отношении Москвы в ответ на предполагаемую химическую атаку в Сирии, за которую, по версии Вашингтона, РФ несет ответственность, так как поддерживает режим президента САР Башара Асада. Пакет ограничений ждали в понедельник, однако в Вашингтоне заявили, что пока не собираются форсировать события и ужесточать санкционный режим. В посольство РФ в Вашингтоне было направлено уведомление от администрации американского президента, что новые санкции против Москвы в ближайшее время вводить не будут.

Мнучин прояснил также этот момент. По его словам, на прошлой неделе в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов проходили встречи, на которых обсуждалась общая стратегия по ситуации в Сирии. А во время переговоров, состоявшихся уже после заявления Хейли по санкциям, Вашингтон «усовершенствовал» ее, отметил министр.

«Мы не боимся применять их. Мы будем использовать эти рычаги, но не станем транслировать на весь мир конкретные задумки по этому вопросу», — сказал глава Минфина США.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Вашингтон введет новые санкции в отношении России, «как только они (Россия) действительно этого заслужат».

В СМИ с обеих сторон периодически просачиваются данные о том, что новые рестрикции в отношении Москвы в связи с событиями в Сирии все же готовятся, однако окончательного решения об их запуске пока не принято.

Эксперты, чиновники и представители бизнеса в России неоднократно давали понять, что санкционная история — это надолго и что страна готовится к новым мерам и прорабатывает ответные шаги.

Накануне в кулуарах весенней встречи Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне министр финансов РФ Антон Силуанов сказал CNBC, что российская сторона не сторонница политики санкций. «Тем не менее наши депутаты разработали законопроект (об ответных мерах), который позволит ввести определенные ограничения как на экспортируемые товары, так и на товары, ввозимые в страну», — добавил он.

«Любые санкции негативно влияют на состояние экономик ... я очень надеюсь, что эти санкционные процессы дальше не развиваются.

Нам нужно поговорить, нужно найти договоренности, нужно искать пути выхода, чтобы решать проблемы не путем введения санкций, а через политические договоренности», — подчеркнул Силуанов.

Речь о законопроекте, в котором предусмотрена возможность введения запрета на ввоз некоторых товаров сельхозпродукции, табака, алкоголя и лекарств, из США и стран, поддержавших санкционную политику в отношении Москвы, ограничения на сотрудничество в ряде отраслей, включая авиастроение и атомную энергетику. Рассмотреть и принять законопроект в Госдуме рассчитывают в весеннюю сессию.

Последние ограничительные меры со стороны американской администрации были введены против России 6 апреля. Тогда в санкционный список внесли 24 фамилии российских бизнесменов и политиков и 15 компаний. Больше всего от этих мер пострадал российский бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании, включая «Русал» и En+, акции которых упали на десятки процентов.

Точечные санкции отразились не только на стоимости акций попавших в список компаний, но и на всей российской экономике — курс рубля стал стремительно снижаться до уровня декабря 2016 года. Центробанк не вмешивался в процесс, однако предупредил, что на фоне данных событий может взять паузу в процессе снижения ключевой ставки. Позднее рубль немного отыграл свои позиции.

Эксперты и аналитики не верят, что в отношениях двух стран может наступить ощутимое потепление. Они считают, что очередной пакет ограничительных мер может прийти из Вашингтона в любой момент.

«Инвесторы все еще напряжены, в неопределенности ожидая анонсированных и отложенных дальнейших санкций. Отношения России и Запада обострены до крайности, невиданной со времен холодной войны и почти вооруженного ядерного противостояния в Карибском кризисе», — говорит Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade.

Пока не будут отменены уже принятые решения, «потепление отношений Москвы и США» можно считать фактором, сдерживающим падение рубля, но не изменившим динамику национальной валюты, добавляет Мария Сальникова, ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс»

По информации агентства Bloomberg, в Кремле решили снизить градус напряженности в высказываниях официальных лиц в адрес США. По мнению источников издания, президент Владимир Путин все еще заинтересован в налаживании отношений с американцами и решил дать Дональду Трампу «еще один шанс». Информагентства продолжают утверждать, что по-прежнему обсуждается возможность встречи двух президентов в текущем году. Официально эта информация не подтверждается.