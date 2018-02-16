Дешевые и сердитые: сколько россиян будут работать за $200

Депутаты Госдумы за пару недель в спешке приняли законопроект о повышении минимального размера оплаты труда в России до прожиточного минимума. С 1 мая «минималка» составит 11 163 рубля, что равнозначно 100% прожиточного минимума населения трудоспособного возраста на второй квартал 2017 года.

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Надо сказать, что власти поднимут размер МРОТ уже второй раз с начала года. «С 1 января 2018 года минимальная заработная плата установлена в сумме 9489 рублей в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2017 года», — говорится в материалах Минтруда России.

При этом ранее планировалось, что повышение может состояться с 1 января 2019 года. Но уже в первую рабочую неделю после новогодних каникул президент России Владимир Путин пообещал это сделать быстрее. О намерении довести МРОТ до минимального прожиточного уровня он сообщил на встрече с сотрудниками Вагоностроительного завода в Твери. Уже к концу января глава государства внес проект закона на рассмотрение депутатов Госдумы.

По словам главы Минтруда Максима Топилина, минимальный размер оплаты труда будет зависеть от динамики прожиточного минимума населения в трудоспособном возрасте за второй квартал предыдущего года. При этом ранее он отмечал, что в случае снижения размера прожиточного минимума, минимальная оплата труда не упадет вслед.

По словам министра, для реализации инициативы потребуется выделение 7,5 млрд рублей для федеральных бюджетников и примерно 32 млрд рублей для региональных сотрудников бюджетных учреждений.

Изменения коснутся 3 млн человек, из которых 1,6 млн занято в государственных и муниципальных учреждениях.

По словам Топилина, примерно столько людей на сегодня могут получать зарплату ниже прожиточного минимума. Ранее глава государства заявлял о порядка 4 млн человек.

При этом остался открытым вопрос уравнения суммы после вычета НДФЛ. Дело в том, что после налога на руках у людей останется меньше прописанных 11 тыс. руб. Вопрос активно обсуждался во время чтений, но каких-то дополнительных поправок внесено так и не было.

«Каким образом правительство намерено решить это проблему, чтобы фактические доходы после уплаты налога были не ниже прожиточного минимума?», — спрашивал депутат Валерий Гартунг. Топилин тогда признался, что такая проблема существует, и в ведомстве решается вопрос, чтобы уравнять оба показателя.

«Во всем мире есть понимание, что прожиточный минимум это такой набор товаров и услуг, редуцирование которого невозможно, иначе он перестает быть таковым», — комментирует директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

«С этой точки зрения, на прожиточный минимум надо было накручивать НДФЛ. Или же второй вариант – вводить на заработную плату налоговую ставку ноль. Мне больше импонирует второй вариант, что доход в размере прожиточного минимума облагается налогом с нулевой ставкой», — поделилась мнением эксперт.

Малева заметила, что считается так, что там уже присутствует часть налогов. «Для трудоспособного человека там есть 50% продовольственной корзины, 25% непродовольственных товаров, и еще 25% это услуги и налоги. Получается, что налог уже заложен, а услуги отражены неправильно, услуги «слопали» НДФЛ», — сказала эксперт.

В целом эксперты поддерживают повышение МРОТ до прожиточного минимума. Хотя мнения по поводу суммы необходимых выплат разнятся. Например, депутат Николай Коломойцев ранее отмечал, что МРОТ должен составлять не менее 25 тысяч рублей.

По данным Всемирного банка, российский МРОТ (на данный момент он составляет 7,8 тыс. руб. или около $130 — «Газета.Ru») действительно меньше всех без исключения стран Евросоюза.

Даже в тех странах ЕС, у которых ВВП на душу населения ниже, чем в России, минимальный размер оплаты труда все равно больше. Так, в Румынии он составляет около $280, в Болгарии — примерно $240. Самый высокий МРОТ — в Люксембурге, свыше $3 тыс. В Бельгии и Финляндии — около $2,5 тыс. В Италии, Франции, Германии — около $2 тыс.

На это чиновники отвечают, что в этих странах, как правило, выше коммунальные услуги и налоговые платежи.

«Мы не сможем каждый раз говорить, на какие деньги можно прожить, а на какие нельзя. Но нужно разобраться с налогами, с различными группами, как они реально потребляют», — говорит Малева. По ее словам, сегодняшние меры являются инструментом политических решений.