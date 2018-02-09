Налоговая амнистия: сколько миллиардов вернет Россия

Госдума на заседании в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов о проведении в России с 1 марта 2018 года налоговой амнистии. В частности, устанавливается срок «амнистии» капитала с 1 марта 2018 года до 28 февраля 2020 года. В эти сроки обладатели средств неясного происхождения (дохода, счетов в банках, компании за рубежом – «Газета.Ru») смогут их добровольно задекларировать, не подвергаясь уголовному преследованию.

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При этом на репатриируемый капитал будет действовать нулевая налоговая ставка. Принятый сейчас законопроект продлевает сроки ликвидации контролируемых иностранных компаний (КИК) до 1 марта 2019 года. Он полностью освобождает их владельцев от уплаты НДФЛ.

Таким образом, российские бизнесмены смогут продать свой бизнес за рубежом и при этом не платить налоги в России (если это произойдет до марта 2019 года – «Газета.Ru»).

«Рассчитываем, что этот шаг навстречу российскому бизнесу придаст ему дополнительную устойчивость, создаст новые возможности для тех, кто хочет честно, цивилизовано работать в России, создавать здесь предприятия и новые рабочие места», — сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)

При этом, по его словам, этот законопроект по сути «запускает второй этап такой амнистии».

Напомним, что первая амнистия оказалась не слишком удачной. Она началась в 2015 году и завершилась в июне 2016 года. Как отмечал ранее министр финансов Антон Силуанов, за это время представители бизнеса подали 7,2 тысячи деклараций об имуществе и банковских счетах за рубежом. Компании не очень активно переводили средства на российские счета.

Многие побоялись воспользоваться первой волной амнистии: кто-то не успел закрыть счета и ликвидировать компании, но большинство попросту не верили в то, что российские органы найдут зарубежные активы россиян, если те сами о них не расскажут,

говорит Анастасия Евтушенко, старший юрист BGP Litigation.

Как рассчитывают депутаты, во второй раз амнистия капитала окажется эффективнее. Согласно новым правилам амнистии внесены важные изменения, в том числе одно из них заключается в том, что дана возможность задекларировать и закрытые счета. По словам председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, ранее это касалось только действующих счетов.

Как пояснил «Газете.Ru» Анатолий Аксаков, успех нынешней кампании может быть достигнут за счет двух факторов.

На фоне санкций, публикации «Кремлевского доклада», многие бизнесмены могут столкнуться с проблемами. Например, им придется объяснять уже за рубежом источники происхождения своих средств. Поэтому им может быть проще вернуть эти деньги в Россию.

Агентство Bloomberg писало, что российские бизнесмены уже начинали замечать, что их деятельности уделяют более пристальное внимание после публикации в США «Кремлевского доклада». Так, один неназванный бизнесмен из списка отметил, что сделка, которая должна закрыться в течение нескольких месяцев, может сорваться. Другой бизнесмен посетовал, что доклад «ударил по его репутации». Источники агентства также указывали, что после публикации доклада банки начали более тщательно следить за транзакциями бизнесменов из списка.

Кроме того, по словам Аксакова, подтолкнет российских бизнесменов вернуться на родину то, что амнистия проводится уже во второй раз, а значит, уверенности будет добавлять тот факт, что все данные в первый раз обещания были выполнены.

«Правительство сдержало свое слово, и это должно повышать доверие бизнесменов к власти», — говорит он.

Также будет стимулировать возврату капитала на родину автоматический обмен информации между Россией и другими странами.

В рамках соглашения об автоматическом обмене финансовой информацией между более чем 100 странами, к которому мы также присоединились, российские налоговые органы получили доступ к данным о финансовых счетах россиян за рубежом.

При этом, принятый пакет законопроектов не единственная инициатива, которой власти надеются вернуть капитал в Россию.

Так, чиновники рассматривают возможность возвращения капиталов через покупку российскими бизнесменами за рубежом специальных суверенных евробондов.

Как объяснял ранее глава Минфина Антон Силуанов, российские предприниматели, согласившиеся на фоне новых американских санкций вернуть в Россию капиталы посредством покупки суверенных евробондов, будут освобождены от уплаты налога «от переоценки бумаг в период покупки и в период погашения». По сложившейся сейчас практике российские физлица, купившие облигации в иностранной валюте, должны уплатить налог на доход, который может возникнуть в результате ослабления рубля к моменту выхода из бумаги.

«Не буду скрывать, многие знают, мы консультировались по этому вопросу и с международными финансовыми организациями. Они относятся к этому с пониманием и нас поддерживают в этом решении», — сказал Путин на встрече с бизнесом на заседании в РСПП, заверив, что параметры специальных бондов для возвращения капитала прорабатываются.

Этот закон и другие инициативы по возврату капитала в Россию благоприятно скажутся на инвестиционном климате в стране и на отношении к бизнесу, комментирует первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

По существующим сейчас оценкам всего за рубежом сосредоточено российского капитала, который потенциально мог бы вернуться, на 60 трлн руб., или $1 трлн,

комментирует замдиректора Центра развития НИУ (ВШЭ) Валерий Миронов.

Второй раунд амнистии может помочь вернуть в Россию капитал на несколько десятков миллиардов долларов, полагает он. С учетом также выпуска специальных бондов, вернуть можно будет около $100 млрд.

Если хотя бы половина из этих $100 млрд пойдет в инвестиции в основной капитал, это обеспечит около 1% роста ВВП, что будет весьма существенной прибавкой, учитывая нынешнюю ситуацию, говорит Миронов.

Однако многие бизнесмены в любом случае не захотят возвращаться на родину, предупреждает эксперт.

По словам Алексея Заикина, управляющего партнера юридической компании «Фосби», условий для полноценной амнистии и дальнейшего безопасного использования капитала внутри страны с момента завершения первой амнистии, до сих пор не создано.

По предварительной оценке Росстата, экономика России после двухлетней рецессии в 2017 году выросла всего на 1,5%, тогда как правительство прогнозировало ранее 2% и выше. Как говорится в недавнем мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном экспертами Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), темпы российской экономики в 2018 году будут также невысокими, составив 1,5-2%.