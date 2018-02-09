Путин и бизнесмены: что было при закрытых дверях. LIVE

Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что тема «Кремлевского доклада» звучала на встрече, но предметного обсуждения не было. «Слова звучали, но предмет не обсуждался», - сказал глава Минфина.
После закрытой части встречи президента РФ с бизнесом в кулуарах съезда РСПП некоторые ее участники поделились впечатлениями с журналистами. Глава РСПП Александр Шохин сообщил, что в ходе закрытой встречи «мимоходом» обсуждался «Кремлевский доклад».
Журналисты продолжают опрашивать бизнесменов на тему списка американского Минфина. По мнению владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова, оценивать документы спустя неделю после их появления — «не пирожки печь».
«Кремлевский список появился неделю назад. Какое (влияние на — прим.) ведение бизнеса? Это же не пирожки печь. Это все в периоде. Вот если в конце года начнёте спрашивать, вам люди скажут. Одни скажут, что нет, на нас это никак не сказалось. Другие, у которых много международных транзакций, скажут, что очень сильно изменилось», — прокомментировал он «Интерфаксу» вопрос о потенциальных последствиях документа.
«На сегодня спрашивать бессмысленно», — заключает Евтушенков.
Президент поздравил Шохина с очередным избранием главой РСПП. Тот предложил завершить работу съезда.
Надо чаще встречаться. «Я постараюсь так организовать свою работу, чтобы мы могли почаще встречаться не для ритуальных, а для содержательных предметных разговоров», — сказал Путин.
Главное, отметил Путин, налоговая система — вернее ее стабильность. «Мы постараемся сделать ее еще и эффективной для бизнеса», — пообещал он. Но приоритетом, по словам президента, на ближайшее будущее станет опережающее развитие экономики.
«Хоть нас отвлекают всякими внешнеполитическими несуразицами», но в итоге, по мнению президента, они идут нам на пользу. Поэтому, призвал бизнесменов президент, «инвестируйте лучше сюда» — в свою страну. «Наша задача — создать условие для этих инвестиций и защитить их. Сейчас рано пока об этом говорить, но набор мер — он, в принципе, понятен, главное расставить приоритеты — что больше, а что меньше делать», — добавил он. Таким образом, он намекнул, что экономическая стратегия Кремля готова в общих чертах.
Массовая зачистка. «Что касается в целом наших намерений на ближайшее время. И правительство в целом, и Минэкономразвития, Центральный банк еще поработают как следует с объединениями, с крупными предприятиями отдельными, с объединениями среднего и малого бизнеса. У нас настрой очень серьезный, решительный на то, чтобы все, что мешает нам двигаться вперед — было зачищено», — пообещал президент.
Это же элементарно! «Я вижу, мы мало встречаемся, надо побольше содержательных встреч нам», — сказал президент. По словам Путина, многие из поднятых Лисиным вопросов, вроде тарифов РЖД и создания судоверфей, вполне под силу решить. «Очень жаль, что мы до сих пор не сделали таких элементарных вещей», — посетовал Путин.
Путин похлопал задумчиво, выслушав Лисина. «То, что Володя сказал, на самом деле легко решается,» — обнадежил президент.
Бизнес на грани нервного срыва. Шохин слушал-слушал критические выпады Лисина и даже попросил «немного оптимизма». «Пора с точечных налоговых вещей переходить на общестрановые, — откликнулся Лисин. — Об инвестклимате нужно думать». Лисина, в частности, не устраивает рост неналоговой нагрузки: на каждый новый акт надо убирать два предыдущих.
А Лисин не успокаивается: его не устраивает «одно окно», экологические ограничения. Похоже, глава НЛМК настроен сегодня все наболевшее высказать президенту. Впервые олигарх-миллиардер так откровенно выступает на съезде РСПП.
«ДПМ-мами (договорами о предоставлении мощности — прим.) вы нас замучали совершенно, — сетует Лисин. — Должна быть реконструкция, но не таким же варварским способом. Я строю станцию, мне государство возвращает кредиты, а я еще и зарабатываю на этом. Чего это мы такие добрые стали?»— недоумевает он. «Слишком много хотят энергетики», — считает Лисин. Впрочем, он и по судоверфям прошелся, и по РЖД. «Только трактористов не трогай», — попросил его президент.
«Володя, ты бы лучше про доярку рассказал», — отреагировал президент.
А дальше Лисин рассказал следующий анекдот.
Колхоз. Идет собрание. Председатель говорит: у нас проблема, зима на носу, а кузнец запил. Что будем делать? Кто-то поднимает руку и говорит: — А давайте его отправим на лечение. – Нет, — говорит председатель. – Кузнец один, все ремонтировать надо. Какие еще предложения? Предлагают: — Давайте его лишим премии квартальной. — Ну да, трое детей, он сейчас уйдет в соседний колхоз, и мы его потеряем. Надо что-то получше. — Давайте морду набьем, — предлагает кто-то. — 40 лет мужику, а мы ему морду бить. Так тоже нельзя. Тянется рука: — А давайте его изнасилуем. — Вы что, — говорит председатель. — С ума посходили? Что за предложение? — А давайте тогда изнасилуем тракториста! — Почему тракториста? — Так у нас их двое!
В России плохо с механизмом стимулирования. «Где-то он даже работает – точечные инвестиции, точечные проекты. Если по большому счету они тоже имеют ограничения – в одном месте нельзя, в другом – на усмотрение региона, в третьем случае – если с нуля, то можно, а для модернизации не подходит – и так далее?» — кипятился Лисин, указывая на странную выборочную логику политики поддержки. «Может, уже и не надо этого делать? А то мы с одной стороны делаем хорошее дело, а с другой – сами же это регулируем», — был безапелляционен бизнесмен, который хотел, чтобы помощь оказывалась примерно всем, а не каким-то отдельным отраслям.
Глава НЛМК Владимир Лисин намекнул на возможность «нового кризиса или спада» и призвал к этому готовиться. Он уточнил, что у бизнеса нет претенезий к налоговым органам, но есть — к изменению налоговой системы.
Но Шохин решил не тянуть время и сразу начал перечислять пожелания бизнеса. В первую очередь, необходимость сокращения проверок. Эта просьба звучит от бизнеса послдение 10 лет постоянно, и Шохин дал понять, что мало что меняется.
Ни одного критического слова в адрес бизнеса, ни отечественного, ни западного. А французский бизнес президент даже похвалил. И традиционно пообещал «устранять барьеры в регуляторике». Детальнее Путин пообещал отразить тему создания благоприятных условий для работы бизнеса в России в своем послании Федеральному Собранию.
Российский президент прокомментировал санкционную политику. «Позиция наша хорошо известна. Политика искусственных ограничений в международных деловых отношениях — это путь тупиковый, который приводит всех, в том числе и самих инициаторов такой политики, к упущенной выгоде и прямым убыткам», — заявил он. «Думаю, что это самим скоро надоест, тем, кто это делает, и все-таки надеюсь, что мы выйдем на какой-то путь нормальных отношений», — не теряет надежду Путин.
Президент рассказал об амнистии капиталов. «Государственная Дума приняла в третьем чтении пакет законопроектов об амнистии капитала. По сути, мы запускаем второй этап такой амнистии сроком на один год — с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. Не буду скрывать, многие знают, мы консультировались по этому вопросу и с международными финансовыми организациями. Они относятся к этому с пониманием и нас поддерживают в этом решении», — сказал Путин. Он также предложил обсудить второй этап амнистии капитала и заверил, что параметры специальных бондов для возвращения капитала прорабатываются.
После небольшой музыкальной паузы на сцене появился президент Владимир Путин.
Все ждут президента. Шохин дает возможность выступить всем желающим. На фоне стабильной макроэкономики нужно делать эффективную микроэкономику, полагает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Миллиардера Михаила Гуцериева в фойе спросили про «Кремлевское досье». Он сначала сказал, что не будет комментировать, а потом дал понять, что ему все равно: «Я даже этот список не читал, там я или нет...». Там, под 31-м номером в списке бизнесменов.
Между тем, Банк России снизил ключевую ставку на 25 п.п. до 7,5% годовых и обещал продолжить ее сокращать на фоне устойчиво низкой инфляции (2,2% в январе 2018 года). «Банк России продолжит снижение ключевой ставки и допускает завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году», — заявил регулятор.
Шохин торопит Кудрина. «Сейчас, последний слайд», — обещает глава ЦСР. «Нет, — отрезал Шохин. — Последний тезис».
Программа Кудрина становится все более публичной. Кудрин обещает, что опубликует части программы по отдельным отраслям и темам. А ранее на вопрос «Газеты.Ru», когда можно будет ознакомится с программой, Кудрин отвечал, что не собирается это делать, так как программу ему заказывал Кремль и Кудрин предоставит итоговую программ реформ в Кремль. Правда, признание Кудрина о том, что программа будет обнародована, по сути, целиком, свидетельствует о том, что Кремлем она может оказаться невостребованной.
Говоря о регулировании, Кудрин обратил внимание на оценку регулирующего воздействия, произнеся принятую аббревиатуру как «ОРВИ». «ОРВИ — это болезнь, — отозвался Шохин. — А тут ОРВ». «Вот и надо, чтобы была не болезнь, а реально работающая ОРВ», — нашелся Кудрин.
Еще надо как-то переделывать чиновников, а лучше — их поменять, уверен Кудрин. Чтобы больше соответствовали духу времени. За 6 лет возможно на треть сократить число чиновников. «Мы считаем, это возможно», — подчеркивает Кудрин. Число контрольно-надзорных органов сократить можно вообще вдвое.
Перемены нужны, но набор согласованных реформ пока не сформировался, признает Кудрин. В 2024 году мы можем удвоить несырьевой экспорт, но сравняться с сырьевым он может только к 2035 году — и то, лишь при самых благоприятных условиях и реформах.
Кудрин зовет в светлое завтра. 46% составляет доля государства в российской экономике, хотя есть и такие сектора, где государство превалирует, например, транспорт — там государства больше 86%, подсчитали в ЦСР. Надо в среднем выйти на показатель в 36%, полагает Кудрин. Сегодня институты государства отстают от требований времени, бизнес движется быстрее, госрегулирование тормозит, отмечает Кудрин. Надзор должен стать дружелюбнее, а суды — справедливее.
Выходит выступать Алексей Кудрин. «Мы сегодня не пустили на наш форум Титова Бориса (бизнес-омбудсмена и кандидата в президенты — прим.), потому что у нас тут не политическая площадка. Так что давайте, Алексей Леонидович, без политических всяких заявлений», — подчеркнуто дистанцировался от политики Шохин. «Ну, я тогда пошел», — нашелся Кудрин. Однако остался на сцене и продолжил свое выступление.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отказался комментировать журналистам, как «Кремлевское досье» повляет на российскую экономику.
Предстоит нелегкий разговор. «Этот список вряд ли можно назвать позитивным. Наверное, с Алекперовым согласятся все», — сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания главы ЛУКОЙЛа. Ранее тот заявил, что сам факт факт существования списка — «уже негатив».
Песков также сообщил журналистам, что вопрос о трудностях, возникших после опубликования «Кремлевского списка» Минфином США, будет сегодня обсуждаться на встрече президента Владимира Путина с представителями бизнеса. «Сегодня как раз будет общение с бизнесменами, и бизнесмены как раз вольны сегодня говорить о тех трудностях, которые могли ивентуально возникнуть в связи с публикацией списка», — сказал Песков.
Есть такая профессия — РСПП возглавлять. Александра Шохина снова переизбрали президентом РСПП. Еще на четыре года. Он занимает эту должность с 2005 года. Шохин оговорился: «Позвольте поблагодарить за наказанное доверие». А может и специально пошутил. Шохин пообещал продвигать интересы не только крупного бизнеса, как глава РСПП, но и малого. Однако их интересы нередко разнятся и малый нередко приходится защищать от крупного.
Началась формальная часть съезда — голосование за постановление и ключевые решения.
Следите за руками. Шохин задает вопрос Михаилу Шмакову. Глава профсоюзов РФ всех поприветствовал и заговорил о системе социального страхования. Считает, что Фонд социального страхования должен быть под трехсторонним управлением: работодателей, профсоюзов и власти. И именно там должны рассматриваться вопросы тарифов. По его словам, сейчас туда все время норовит залезть «невидимая рука Министерства финансов». И как только там появляются какие-то излишки — старается их изъять.
Министр труда Максим Топилин обещает либерализацию рынка труда. До его выступления бизнес голосовал по вопросу ключевых направлений работы в социально-трудовой сфере. Бизнесмены решили, что самым важным являются модернизация системы профессионального образования и как раз либерализация трудового законодательства.
Бизнес по-русски. Министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов обратил внимание, что действующие в России нормы природоохранного законодательства сейчас позволяют закрыть любое предприятие, потому что все их выполнить невозможно. «Это означает, что каждый выкручивается так, как договорился», — сказал он.
Орешкин тут вспомнил предложение главы Сбербанка по созданию профильного министерства. «Герман Оскарович нам предложил создать министерство искусственного интеллекта», — сказал он. «А нельзя ли создать министерство интеллекта?» — отозвался Шохин. Зал отозвался бурными аплодисментами. «У нас вроде есть министерство образования», — заметил министр экономического развития, чем вызвал в зале новую волну смеха. Видимо, министерство образования не очень-то и справляется.
«Сейчас говорят, что обвал на американском рынке — это деятельность роботов, но может и подъем на российском рынке тоже возможен при их участии», — не терял надежды Шохин
«Министрам даже тезисы не надо готовить – перед ними перечень, по которому они могут выступать. В принципе, мы эту технологию можем и на будущее сохранить», — предложил Шохин.
«В итоге можно всех министров искусственным интеллектом заменить», — решил пойти дальше Орешкин.
Министр экономического развития также отметил высокие темпы роста потребкредитования. «У нас сейчас потребительское кредитование растет темпами, если взять сезонно очищенный показатель, около 20% уже. Если ничего не произойдет, у нас в 2018 году кредитный портфель необеспеченного кредитование вырастет на 1 трлн 200 млрд рублей. Эти деньги могли бы пойти на другие виды кредитования, но все сейчас уходит опять в эту сторону», — сказал Орешкин. Он призвал не повторить ошибок 2011-2012 годов, когда потребкредитование росло темпами свыше 50% в год.
2017 год стал первым годом, когда бизнес говорит, что дефицит кадров в стране опять начал нарастать. Подрастает поколение конца 1990-х, когда рождаемость упала в стране до минимумов. Орешкин предупреждает, что уже через несколько лет кадров всем будет не хватать — людей мало, талантливых — еще меньше.
Максим Орешкин обещает, что в этом году у нас будет бюджетный профицит.
Орешкин говорит о создании условий для ведения открытого прозрачного бизнеса. По мнению участников голосования, главным для инвестклимата в России является вопрос доступности заемного финансирования. Кроме того, важно для участников законодательное урегулирование неналоговых платежей и доступность инфраструктуры.
Шохин спрашивает Орешкина, снизит ли сегодня ставку ЦБ. Напомним, что в пятницу Банк России может снизить ключевую ставку. Однако регулятор может проявить осторожность и опустить ее всего на 25 пунктов вместо 50 из-за недавнего обвала фондового рынка. В среднесрочной перспективе от ЦБ ждут более активного снижения ставки, чтобы подхлестнуть экономический рост. Возможно, Банку России стоит и вовсе изменить нынешний таргет, предлагают эксперты.
Присутствующие в зале голосуют по вопросам для министра экономического развития Максима Орешкина по поводу улучшения инвестиционного климата.
Есть такая задача — принять все налоговые законы в весеннюю сессию. Минфин даже не исключил, что если не успеют во время весенней сессии, то попросят депутатов подзадержаться.
Силуанов пообещал, что валютный контроль в части репатриации валютной выручки в 2018 году будет скорректирован. Он также отметил, что Минфин будет упрощать налоговое законодательство и регулирование в области валютного контроля.
Амнистия. Несмотря на то, что никому, похоже, она не нужна, министр финансов доложил, что по этому направлению правительство реализовали практически все шаги,которые предлагал бизнес. На всякий случай попросил Шохина подтвердить, что диалог власти с бизнесом ведется. «Так будет и дальше. И те предложения по налогам, которые готовятся на ближайшие 6 лет, также будут отработаны с вами», — пообещал глава Минфина представителям бизнеса.
Силуанов пообещал, что для добросовестных налогоплательщиков в следующем политическом цикле налоговая нагрузка будет не увеличиваться, а, наоборот, снижаться. Будем развивать и стимулировать расчеты в рублях. «Зачем биткоины и криптовалюты развивать, когда у нас есть рубль?», — патриотично заявил Силуанов.
Поторопились. Госдума на заседании сегодня приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов о проведении в России с 1 марта 2018 года налоговой амнистии. Законопроект устанавливает второй этап добровольного декларирования «амнистии капитала» в срок с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года
Силуанов обратил внимание, что налоговая амнистия заняла последнее место. «Можно не торопиться с ее реальзацией, да?», — уточнил министр финансов.
Выступать вышел министр финансов Антон Силуанов. Стабильность уровень фискальной нагрузки — вот чего ждет бизнес от Минфина, поясняет Шохин. Как вы проголосовали, так мы и будем действовать, пообещал Силуанов
Следующее голосование: бизнесмены выбирают наиболее предпочтительные направления фискальной политики. Самый популярный запрос — предсказуемость фискальной нагрузки.
Вторым важным моментом предстоящей встречи, как ожидается, станет налоговая система. Точнее, ее будущая конфигурация. Об этом Путин уже говорил на закрытой встрече с предпринимателями в конце 2017 года. Тогда глава «Опоры России» Александр Калинин рассказал журналистам, что президент обещал продолжить дискуссию на эту тему в 2018 году. Вероятно, в преддверие выборов бизнесмены ждут от Путина добрых новостей.
За все хорошее против всего плохого. «Если бы был пункт все за все — за него бы больше всего проголосовали», — сказал Мантуров.
Голосовали за вопрос о ключвых направлениях промышленной политики. Большинство присутствующих отдали предпочтение НДТ. «Максим Станиславович, вы все-таки вмешались», — пожурил Шохин министра экономического развития. Внедрение наилучших доступных технологий — любимая тема Минэкономразвития, добавил Шохин.
Федеральные чиновники в президиуме были вынуждены смотреть со стороны за процесом голосования. «Нас же просили не мешать», — пошутил Мантуров. «Вот мы и не участвуем», — добавил министр.
Глава РСПП решил добавить интерактива в дискуссию и провести голосование. Глава Минтруда Максим Топилин выразил желание также поучаствовать в голосовании, однако Шохин сказал, что это дело бизнеса. «Не мешайте бизнесу принимать решение», — попросил он министра.
Шохин перечисляет основные ожидания бизнеса от власти — по совершенствованию природоохранного законодательства, упрощения процедур проверок. Шохин говорит о важности продолжения международного диалога, интеграционных процессах в рамках ЕАЭС. Напомним, что по мнению членов Валдайского клуба, Евразийский союз исчерпал возможности для расширения и должен стать точкой технологической сборки нового «мирового правительства», считают эксперты Валдайского клуба. Осталось выбрать формат: каким-то чудом восстановить отношения с G20 или «уйти под Китай» в составе БРИКС+.
Съезд РСПП открыл глава Александр Шохин. В президиуме на сцене федеральные министры и члены РСПП. Среди них глава минфина Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
По сути, сейчас речь о некоей адресной амнистии для богатых, которую можно рассматривать как попытку привлечения внимания в рамках куда более масштабной кампании по репатриации средств и активов состоятельных россиян и подконтрольных им организаций из офшоров и со счетов зарубежных банков, о которой было объявлено раньше. 7 февраля Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о проведении в России с 1 марта 2018 года амнистии капиталов.
Напомним, что есть и другой список — список беглых российских бизнесменов, которые скрываются в Великобритании от уголовных дел и хотят вернуться на родину. Всего 16 предпринимателей из разных регионов страны, включая бывшего замминистра сельского хозяйства Алексея Бажанова и основателя холдинга «Марта» Георгия Трефилова. Власти говорят, что единого решения по всем не будет — каждое дело будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Эксперты предупреждают о возможном недовольстве в обществе из-за «прощенных богачей».
На этой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что некоторые российские бизнесмены из «кремлевского списка» уже сталкиваются с дополнительными проверками за рубежом, а у кого-то даже сделка оказалась под угрозой. И это еще санкции никакие не ввели. Теперь «кошмарить» наш бизнес будут и из-за океана.
Чего ждать теперь всем этим людям со стороны американских властей – пока не очень понятно. В самом Вашингтоне с одной стороны, говорят, что это просто список, в другой – обещают, что за ним непременно последуют новые санкции.
К сегодняшней встрече – особое внимание. Во-первых, потому что большая часть бизнесменов, которые в эти минуты заполняют отель The Ritz-Carlton на Тверской, стали фигурантами так называемого кремлевского доклада – подготовленного минфином США списка лиц, приближенных, по версии американских властей, к Кремлю и лично к президенту. Напомним, всего в перечень вошли 114 политиков и чиновников и 96 бизнесменов и руководителей крупных госкорпораций – преимущественно фигуранты списка Forbes.
Неделя российского бизнеса – ежегодное мероприятие. Обычно РСПП проводит его в марте, но в этом году из-за предстоящих президентских выборов было решено сдвинуть форум на февлаль. Съезд правления РСПП – центральное мероприятие Недели. Обычно в нем принимает участие президент, который выступает перед бизнес-сообществом, а затем в ходе закрытой встречи обсуждает с предпринимателями насущные проблемы.
Добрый день, уважаемые читатели. Мы вместе с вами следим сегодня за съездом Российского союза промышленников и предпринимателей. Бизнесмены в кулуарах ждут приезда президента РФ Владимира Путина, который впервые после публикации минфином США «кремлевского списка» напрямую обратится к его фигурантам.