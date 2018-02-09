Путин и бизнесмены: что было при закрытых дверях. LIVE

Предстоит нелегкий разговор. «Этот список вряд ли можно назвать позитивным. Наверное, с Алекперовым согласятся все», — сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания главы ЛУКОЙЛа. Ранее тот заявил, что сам факт факт существования списка — «уже негатив».

Песков также сообщил журналистам, что вопрос о трудностях, возникших после опубликования «Кремлевского списка» Минфином США, будет сегодня обсуждаться на встрече президента Владимира Путина с представителями бизнеса. «Сегодня как раз будет общение с бизнесменами, и бизнесмены как раз вольны сегодня говорить о тех трудностях, которые могли ивентуально возникнуть в связи с публикацией списка», — сказал Песков.