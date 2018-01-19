Некуда девать: Украина нашла золото

Как сообщила на официальном сайте госслужба геологии и недр Украины, было обнаружено крупное месторождение золота в Раховском районе Закарпатской области.

Предполагается, что месторождение содержит запасы драгоценного металла на уровне 2,4 тонны.

Как говорится в релизе, госслужба рассчитывает найти еще запасы золота на территории страны.

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Полученные сейчас результаты «подтверждают перспективность дальнейших геологоразведочных работ на рудопроявлениях Раховского рудного района, направленных на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений», говорится в заявлении.

Такое сообщение было сделано на фоне проблем в экономике страны. Украина сейчас остро нуждается в деньгах. Украинское правительство и Нацбанк ждет новых траншей от международных кредиторов, рассчитывая получить не менее $3 млрд. Между тем и МВФ и Всемирный банк уже ясно дали понять: залогом нового транша станет только продолжение реформ и борьба с коррупцией, которые традиционно буксуют.

Новые транши нужны Украине, чтобы расплачиваться по старым долгам. В 2015 году Украина начала проводить с МВФ четырехлетнюю программу расширенного кредитования (Extended Fund Facility, EFF). Из $17,5 млрд Киев уже получил около $8,7 млрд. Реализация программы должна завершиться в 2018 году.

На данный момент общий объем госдолга Украины оценивается на сумму в более чем $77 млрд.

Министерство финансов Украины недавно заявило о том, что прогнозирует рост предельного размера гарантированного государством долга к концу 2018 года в 2,3 раза.

При этом, кроме долгов перед международными организациями, в 2018 году Киеву уже в ближайшее время, скорее всего, придется выплачивать и задолженность перед Россией.

В конце 2013 года, когда президентом страны был Виктор Янукович, Киев взял в долг $3 млрд. Россия купила на эту сумму украинские еврооблигации, использовав на это средства Фонда национального благосостояния. Однако Украина после смены власти платить отказалась, и предлагала Москве реструктуризировать этот займ.

Посчитав этот долг государственным, Россия обратила в Высокий суд Лондона, и выиграла иск. При этом суд обязал Украину, кроме основной суммы долга, выплатить России номинальную сумму неосуществленного купонного платежа в размере $75 млн и штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Рссмотрение апелляции, которую подала украинская сторона, должно состояться до конца января. При этом опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты отмечали, что не сомневаются в выигрыше российской стороны.

Между тем найденное месторождение золота на Украине в мировых масштабах совсем небольшое.

«Открытое месторождение в Закарпатье можно назвать крупным только в масштабах Украины, но не в мировых масштабах»,

— комментирует ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

Обнаруженный объем золота по мировым меркам не является значительным для того, чтобы в месторождение вкладывались большие средства для извлечения прибыли, говорит партнер практики «Стратегическая и операционная эффективность» АО «НЭО Центр» Александр Ракша. А у самой Украины нет денег на разработку. Так что вряд ли Украина будет здесь строить завод по извлечению золотой руды.

«На Украине есть объекты, которые могут быть отнесены к золотым месторождениям, даже промышленного класса, то есть содержащие более 2 грамм золота на тонну руды, но разработка и там практически не ведется. Для данного месторождения не указаны характеристики, даже тип запасов (извлекаемые, вероятные, прогнозные), содержание металла в руде, нет ссылки на то, что это подтверждено международными аудиторами.

Стоимость готового металла для данного месторождения, если поверить указанной информации, будет не более $130 млн. На подготовку к промышленной добыче может уйти 1-2 года, на разработку еще 15 лет.

Таким образом, маловероятно, что это месторождение будет представлять интерес для инвесторов», — объясняет начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

При этом наиболее перспективное золотое месторождение на Украине расположено в Мужиевском районе Закарпатье, отмечает Ракша Однако Украине пришлось привлечь инвесторов, чтобы продолжить на нем разработку.

«В 2016 году на это месторождение обратила внимание американская компания Avellana Gold, которая выкупила права на разведку и добычу золоторудных месторождений. Всего, по общим оценкам, запасы золота здесь оцениваются в размере 55 т золота, 1 млн тонн цинка и свинца подтвержденных запасов, в денежном исчислении это $3,8 млрд», — подсчитал эксперт.