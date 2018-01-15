Рано радоваться: нефтяным ценам пророчат обвал

Текущий год начался весьма удачно для нефтяного рынка. Оптимизм от продления сделки ОПЕК+, подкрепленный в первых числах января волнениями в Иране, поддержанный морозами и снижением нефтяных запасов в США, разогнали котировки.

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Цена барреля средиземноморской нефти Brent превысила самые смелые ожидания аналитиков. Третью неделю нефть торгуется выше отметки в $68 за баррель, а пару раз Brent преодолел - впервые с декабря 2014 года - психологический рубеж в $70.

Не надо «шортить» рынок

На нефтяном рынке еще с конца 2017 года царят бычьи настроения, отмечает Екатерина Грушевенко, эксперт Энергетического центра бизнес-школы «Сколково». Безусловно, главным долгосрочным фактором остается беспрецедентно высокий уровень выполняемости условий сделки ОПЕК+ ее участниками, что указывает на их более чем серьезный настрой и на то, что «шортить» нефтяной рынок производители так просто не дадут, отмечает эксперт.

О сокращении добычи нефти для стабилизации падающего рынка члены ОПЕК и крупные нефтедобывающие страны, не входящие в картель, включая Россию, договорились в 2016 году. Стороны приняли решение снизить добычу суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Из них 300 тысяч пришлось на Россию. Действие соглашения несколько раз продлевалось, последний раз в ноябре 2017 года сделка была пролонгирована до конца 2018 года.

На фоне нефтяных договоренностей эксперты и аналитики стали повышать свои прогнозы по ценам на нефть.

Так, аналитики Bank of America Merrill Lynch недавно подняли свой прогноз по цене на нефтяные фьючерсы марки Brent на 2018 год c $56 до $64 за баррель. При этом они также ожидают в текущем году дефицит по добыче нефти в 430 тысяч баррелей в сутки против уровня спроса.

На встрече министров ОПЕК+ в столице Омана Маскате 21 января участники сделки отметили, что в декабре соглашение выполнялось на рекордные 129%.

«В среднем приверженность соглашению за весь первый год его действия составила 107%», — говорится в сообщении министерского комитета по мониторингу выполнения венской сделки.

Минэнерго РФ, однако, не спешит пересматривать свой прогноз по стоимости нефти на 2018 год. Он пока остается в диапазоне $50-60 за баррель, сказал журналистам глава ведомства Александр Новак во вторник в кулуарах Гайдаровского форума, а позже подтвердив тоже самое в ходе встреч в Омане.

Сдержанность российских нефтяников проявляется и в части инвестиционных планов. По словам Новака, российские нефтяные компании пока не намерены возвращаться к реализации дорогих проектов, в том числе на шельфе, так как не уверены, что период высоких цен продлится долго.

На встрече министры решили не пересматривать параметры сделки до конца 2018 года, отметив, что рынок не до конца сбалансирован и признали, что о выходе из спасительного венского соглашения говорить пока преждевременно.

«Основной вывод сегодняшней встречи: мы еще раз подтверждаем необходимость и приверженность тем договоренностям, которые были достигнуты 29–30 ноября на весь период 2018 года», — подчеркнул Новак.

Такие итоги встречи полностью совпали с прогнозами аналитиков. Какие-то предварительные договоренности, в том числе в результате двусторонних переговоров, могут быть достигнуты ближе к маю-июню - пока же страны ОПЕК+ будут мониторить рынок, отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

Международное энергетическое агентство 19 января подтвердило свой прогноз роста мирового спроса на нефть в этом году на 1,3 млн баррелей в сутки - до 99,1 млн баррелей. По итогам 2017 года мировой спрос на нефть составил 97,8 млн баррелей в сутки. ОПЕК ожидает, что в этом году спрос на нефть вырастет до 98,51 млн баррелей в сутки.

Спекулянты, Трамп, мороз

Нынешний рост цен на нефть носит спекулятивный характер, уверен начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Сейчас растет спрос на топливо и цены на энергоносители в США из-за холодов на севере и восточном побережье. Ожидается, что запасы сократились не менее, чем на 4,1 млн баррелей, отмечает эксперт. Ситуация нормализуется через 1-2 недели после того, как погода улучшится, полагает он.

Некоторые эксперты также отмечают, что рост нефтяных котировок связан с заявлением президента РФ Дональда Трампа по «ядерной сделке» с Ираном. Он продлил ее действие, но пообещал, что делает это в последний раз, подчеркнув, что сам документ нужно менять. Кроме того, американский лидер выступил с довольно жесткой риторикой в адрес Ирана, назвав страну «главным спонсором терроризма».

Участники нефтяного рынка полагают, что разрыв соглашения с Ираном может привести к введению новых ограничений на поставки нефти из исламской республики.

«Это очень важно для рынка, так как создает фактор неопределенности в отношении предложения нефти. Санкции по ядерной программе чреваты ограничением экспорта иранской нефти, и в этом случает его сокращение, по нашим оценкам, может составить до 0,3 млн баррелей в сутки, что, к примеру, соответствует объему российских обязательств по уменьшению добычи в рамках сделки ОПЕК+», - отмечает Михаил Шейбе из Sberbank CIB.

Влияют на нефть и продолжение коррупционного скандала в Саудовской Аравии, и протестная волна в Иране, и ряд локальных сбоев на трубопроводах и буровых установках

Не стоит забывать, что 2018 год крайне важен для России и Саудовской Аравии. В России состоятся выборы, а в Саудовской Аравии ожидается IPO Saudi Aramco. Для двух этих событий низкие цены на нефть крайне нежелательны,

подчеркивает Грушевенко.

Между тем, высокие цены на нефть несут для стабильности рынка не меньше опасности, чем низкие, так как они стимулируют инвестиции в сланцевую добычу в США. По данным Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), по итогам 2017 года среднесуточная добыча нефти в стране составит 9,2 млн баррелей, а в 2018 году — 10 млн б/с.

У Соединенных Штатов есть все возможности при средних ценах $50-60 за баррель нарастить сланцевую добычу на 1 млн баррелей в сутки, при более высоких ценах на нефть в течение года рост может быть еще больше.

Рынок в нефть не верит

Участники рынка новых ценовых рекордов, прежде всего, закрепления на уровнях выше $70 за баррель, не ждут

Пока прогнозируется, что цены будут снижаться: трехлетние форварда по нефти марки Brent торгуются на уровне $60 за баррель. Кроме того, довольно высокий дифференциал сохраняется между марками Brent и WTI - все это свидетельствует о сохраняющемся дисбалансе на рынке, отмечает Маринченко.

По данным Reuters, по состоянию на начало января игроки на бумажном рынке нефти заняли большое количество длинных позиций: так, хедж-фонды теперь удерживают более 10 длинных позиций по сырой нефти на каждую короткую позицию, по сравнению с отношением менее 1,60: 1 соответственно в конце июня, отмечает Грушевенко.

Если управляющие фондами попытаются закрыть некоторые из этих позиций, им может быть трудно найти покупателей, что может привести к резкому падению цен, предупреждает эксперт.

Бумажный рынок нефти был излишне оптимистичен в последнее время, соглашается директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов.

Биржа чрезмерно эмоционально реагировала на прогнозы ОПЕК о росте спроса, затем цеплялась за оценку динамики предложения, и потом - за фактическую заморозку добычи в формате ОПЕК+. Кроме того, радужные перспективы сырьевого рынка в целом оттенялись настоящим бумом финансирования нефтяных проектов в Соединённых Штатах, где добыча бьёт рекорды.

Теперь среднестатистический инвестор ищет факты, способные опровергнуть позитивные прогнозы по ценам на нефть, процессы, увеличивающие предложение, тенденции, смягчающие спрос,

констатирует Крылов.

Одну из опасностей для сегодняшних котировок представляет отсутствие стратегии у ОПЕК+ по выходу из сделки. Учитывая высокие цены на нефть, страны-участники соглашения могут к середине года начать наращивать добычу – это может привести к возвращению к ситуации 2015 года, когда и ОПЕК, и сланцевые производители увеличивали добычу, напоминает Маринченко.

Тогда это привело к обвалу цен - такой сценарий нельзя исключить и сегодня, предупреждает эксперт.

Рост цен на нефть ограничивается, в первую очередь, искусственно нагнетаемыми ожиданиями скорого завершения реального экономического роста по всему миру вследствие мнимого пока ускорения инфляции. Участники торгов понимают, что уже на нынешних уровнях покупательная способность выручки от рекламы и высоких технологий как движущих сил экономического роста подвергается сомнению нефтяными китами и консервативной частью сектора розничной торговли, добавляет Крылов.

Между тем, глава Минфина Антон Силуанов в эфире канала «Россия24» на Гайдаровском форуме в прошлый понедельник заявил, что

при сохранении текущих цен на нефть Россия в этом году сможет пополнить резервы на 3% ВВП.

«Это большая сумма. Если, конечно, сохранятся такие цены на нефть», - сказал министр.

По данным Минфина РФ, средняя цена на нефть российской марки Urals (в среднем отличает от котировок Brent на 2-7%) за период мониторинга с 15 декабря 2017 г. по 14 января 2018 года составила $66,51 за баррель, или $485,5 за тонну.

МЭА в своем ежемесячном отчете отмечало, что Россия по итогам декабря выполнила свои обязательства в рамках сделки с ОПЕК на 87% против 90% в ноября. По взятым на себя обязательствам РФ должна была сократить добычу на 300 тыс. баррелей, а снизила, по данным МЭА, на 267 тыс. баррелей. Минэнерго РФ еще 10 января заявляло, что по итогам декабря Россия сократила добычу на 300,74 тыс. баррелей в сутки к показателю октября 2016 года.