Нефтяной шок: что обрушит цену на баррель

Новый год нефтяной рынок открыл очередным скачком цен на черное золото. На волне массовых протестов в Иране котировки в определенный момент дошли до $68 за баррель Brent впервые за два с половиной года.

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Этот рост стал продолжением ралли декабря прошлого года. Новости о выходе из строя мощностей в США и взрыве на нефтепроводе в Ливии разогнали котировки до $66 за баррель. Но, как отмечают многие эксперты, фундаментальных причин для роста цен на нефть нет.

Взрыв в Ливии и влияние уменьшения поставок по британскому трубопроводу Fortis на нефтяные котировки станут намного слабее поддерживать нынешний уровень цен уже в начале 2018 года, считает директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов.

«Это означает, что цена нефти может резко снизиться на ожиданиях спекулятивных участников товарно-сырьевых бирж касательно общего объема предложения», — отмечает он.

Фундаментальных причин для роста цен нет, соглашается директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. Увеличение добычи сланцевой нефти в следующем году должно в целом покрыть рост глобального спроса, а добыча в других регионах, в том числе в странах ОПЕК, должна остаться более-менее стабильной, в том числе благодаря недавнему продлению соглашения ОПЕК+ до конца года, подчеркивает он.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежегодном отчете World Energy Outlook 2017 отмечало, что мировой спрос на нефть в 2018 году вырастет на 1,3 млн баррелей в сутки по сравнению с текущим годом и составит 98,9 млн б/с.

Поставки нефти из стран, не относящихся к ОПЕК, увеличатся на 1,6 млн б/с, при этом добыча сланцевой нефти в США в 2018 году повысится на 870 тыс. б/с.

Ожидания стран-экспортеров нефти примерно такие же — ОПЕК ожидает в 2018 году спрос на уровне 98,45 млн б/с. Однако рост поставок из стран, не входящих в картель, ОПЕК прогнозирует на уровне 990 тыс. б/с — до 58,81 млн б/с.

Хрупкое равновесие

Ребалансировка нефтяного рынка — главная задача, которую уже третий год ставят перед собой крупнейшие экспортеры «черного золота».

В ноябре 2017 года 24 нефтедобывающие страны — члены ОПЕК и государства, не входящие в картель, — приняли решение пролонгировать историческую сделку о сокращении нефтедобычи суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки до конца 2018 года.

Впервые этот механизм для урегулирования рынка был использован в конце 2016 года и с тех пор доказал свою эффективность — котировки за год выросли с $40 до $60 за баррель.

Следующий год будет неспокойным для рынка нефти, но это не значит, что цена сильно изменится, %

обращает внимание руководитель отдела портфельных управляющих БКС Брокер Максим Двоеглазов. Страны-экспортеры нефти приняли достаточно удобное для них решение: они продлили договоренности, но в тоже время заявили, что в середине года могут их пересмотреть — каждый инвестор в этом заявлении услышит то, что хочет, отмечает он.

Зыбкость сделки ОПЕК+ — основной риск для текущих цен на нефть, полагает Маринченко. При этом России эта сделка сегодня нужна меньше, чем Саудовской Аравии. Есть риск, что она будет пересмотрена в середине 2018 года, так как у стран-участниц соглашения может быть разный взгляд на складывающийся баланс спроса и предложения.

Резкий выход из сделки может принести на рынок более 1 млн баррелей в день «лишней» нефти, что чревато резким падением цен на нефть относительно текущего уровня, полагает эксперт.

Перед принятием своих решений ОПЕК+ консультируется с глобальными хедж-фондами и делает все, чтобы держать приемлемый для организации уровень цен ориентировочно в $60 за баррель, отмечает Двоеглазов. Возможно, что сейчас цена на нефть стала несколько завышена для ОПЕК+, поэтому комментарии были очень сдержанными. Будет ли ОПЕК+ в будущем году иметь такое же влияние и станет ли организация менять свою политику, мы увидим ближе к середине следующего года, прогнозирует эксперт.

Сланцевая угроза

Главная угроза для нефти, как и в этом году, будет исходить из-за океана, говорит директор экспертной группы VETA Дмитрий Жарский. Такой же точки зрения придерживается большинство российских и зарубежных аналитиков и экспертов.

В своем последнем докладе ОПЕК назвал сланцевую добычу в США «одним из основных факторов неопределенности на мировом рынке нефти в 2018 году».

Кризис 2014 года по большей части начался из-за сильного роста производства в США, напоминает Двоеглазов. Сейчас ведущие сланцевые компании заявляют, что не готовы агрессивно наращивать добычу, но заявлять — это одно, а как будет на самом деле, будет видно из отчетов.

При средних ценах $50-60 за баррель добыча сланцевой нефти может вырасти на 1 млн баррелей в сутки в 2018 году (год к году). При более высоких ценах на нефть добыча в США может вырасти ещё сильнее, что может вновь разбалансировать рынок, отмечает Маринченко.

Многие аналитики предупреждают, что при сильном росте добычи в США все усилия ОПЕК+ могут сойти на нет, и нефть вернется к $40 за баррель.

В настоящее время на долю сланцевой нефти приходится более 60% добываемого в США черного золота. Согласно данным Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), по итогам 2017 года среднесуточная добыча нефти в стране составит 9,2 млн баррелей, а в 2018 году — 10 млн б/с.

Это уже уровень Саудовской Аравии (в стране добывается чуть больше 10 млн б/с). Там недалеко и до российских показателей (10,5 млн б/с ), тем более что в ближайшие годы в России, как ожидается, падение добычи нефти на действующих месторождениях будет происходить быстрее, чем прирост за счет новых месторождений.

Многие действующие месторождения России, в особенности в Западной Сибири, вошли в естественную фазу падения, ситуация усугубляется введенными секторальными санкциями со стороны западных стран, которые ограничивают доступ к технологиям повышения нефтеотдачи, отмечает эксперт Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Екатерина Грушевенко.

Кроме того, после введения в 2014 году санкций в отношении России была отложена реализация некоторых проектов на арктическом шельфе и проектов разработки сланцевой нефти, напоминает Грушевенко.

По всей видимости, добыча нефти в США будет расти быстрее, чем спрос на черное золото. Поскольку в целом внутренний рынок Соединенных Штатов выглядит вполне насыщенным, надо полагать, что вместе с объемами добычи будет расти и экспорт нефти из Соединенных Штатов, который только за 9 месяцев текущего года увеличился почти в 1,5 раза,

отмечает Жарский.

При условии, что рост спроса на нефть формируется на 75% за счет спроса со стороны двух крупнейших экономик — США (прогнозный рост спроса 0,5-0,6 млн б/с) и Китая (рост 0,4 млн б/с), при этом первые покрывают рост спроса за счет собственной добычи, а вторые из-за «рецессии по-китайски», возможно, замедлят наращивать спрос, говорить о том, что при сохранении стабильного прироста добычи рынок вырвется из сложившегося кризиса перепроизводства до конца 2018 года, не стоит, полагает эксперт.

«На мой взгляд, в течение следующего года нефть будет колебаться в широком диапазоне $54-65 за баррель, во многом изменение стоимости будет зависеть от исполнения участниками соглашения о сдерживании роста добычи своих обязательств, а так же от аппетитов США», — добавляет он.

Ближневосточный узел

Но цены могут развернуться не вниз, а вверх. Причина традиционная — реальные и вероятные конфликты на Ближнем Востоке, ключевом нефтедобывающем регионе мира. Начало года с протестами в Иране очередное тому подтверждение. Серьезный кризис может отправить котировки далеко за $70.

На динамику цен на нефть сильное влияние будут оказывать факторы геополитики и экономики, обращает внимание начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Ближний Восток остается регионом с напряженной обстановкой, в любой момент может вспыхнуть конфликт или произойти все что угодно, прогнозировать события в этом регионе очень сложно, но к ним нужно быть готовым,

соглашается Двоеглазов.

В 2017 году ближневосточный регион неоднократно вносил серьезные корректировки в параметры нефтяных цен. Волны роста вызвали, в частности, референдум о независимости в иракском Курдистане и последующие торги Эрбиля с официальным Багдадом за сферы влияния, угроза новых санкций в отношении Ирана, арест саудовских принцев. В 2018 году аналитики не исключают новых событий в регионе, которые могут «качнуть» глобальные тренды в ту или иную сторону.

Например, внутриполитический конфликт в Саудовской Аравии и внешнеполитический скандал с участием этой страны и других государств привели в прошлом году к росту цен в среднем на $7 за баррель, или на 12%, отмечает Георгий Ващенко.

Михаил Крылов также напоминает, что на нефтяной рынок также будет влиять стабильность транспортировки по трубопроводам США и ситуация в Венесуэле и Колумбии. Также как никогда важны экспорт российского сырья на восточном направлении и фрахтование флота для межконтинентальной перевозки.

Дополнительными факторами риска останутся гражданские войны в Африке и динамика ситуации в Саудовской Аравии,

а российскому рынку нефти нужно быть готовым к циклическому ухудшению экономической конъюнктуры в Китайской народной республике и повышению значимости страновых факторов на переговорах, предупреждает эксперт.

Главными игроками на рынке со стороны поставщиков будут Россия и Саудовская Аравия, а также Иран, подчеркивает Двоеглазов.

Также, обращает внимание эксперт, на цены в 2018 году серьезное влияние будет оказывать монетарная политика ФРС.

В будущем году ФРС начнет более агрессивно освобождать баланс, накопленный за годы количественного смягчения, вдобавок к этому планируется повышение ставки. Эти действия могут повысить стоимость доллара в мире и, соответственно, повлиять на стоимость нефти, предупреждает он.

Ценовой коридор немного поднимется: минимальным уровнем может стать поддержка в $50 за баррель, а сопротивление — $70 за баррель, предполагает он.

В этой прогнозной оценке (плюс-минус) сходятся большинство опрошенных экспертов. Правительство РФ ожидает, что в 2018 году цены на нефть не претерпят серьезных изменений.

«Цены на нефть будут находиться в пределах, которые сейчас наблюдаем», — заявил в конце декабря глава Минфина России Антон Силуанов телеканалу «Россия 24». При этом в бюджет заложена цена на нефть марки Urals в $40 за баррель.

В начале декабря в онлайн-интервью «Газете.Ru» министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что цены на нефть будут поддерживаться выше уровня $50 за баррель в 2018 году.

Цена нефти будет примерно в диапазоне «выше $50 и ниже $60 за баррель», уверен министр.