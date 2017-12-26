Подарок России: нефть подорожала от взрыва

На нефтепроводе в Ливии произошел взрыв, сообщает портал Akhbar Libya 24. Инцидент произошел на участке около порта Эс-Сидр. По данным портала, спасатели пытаются установить связь с инженерной бригадой, работавшей на месте.

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По данным источников, оператором нефтепровода, на котором произошел взрыв, является Waha Oil Co., совместное предприятие ливийской госкомпании National Oil Corp. и американских Hess Corp., Marathon Oil Corp. и ConocoPhillips, сообщает «Интерфакс».

Из-за аварии с рынка уйдет 60-70 тысяч баррелей нефти в сутки, пишут аналитики и информагентства. Цена барреля марки Brent подскочила к вечеру 26 декабря на 2,7% до $67.

Проблемы в Ливии дали биржевым спекулянтам хороший повод снова играть на повышение. С 11 декабря не работает трубопроводная система Forties Pipeline System (FPS), которая обеспечивает перекачку нефти с 85 месторождений в Северном море в объеме 450 тысяч баррелей нефти в сутки. Правда, компания-оператор нефтепровода Ineos обещает запустить его в ближайшее время, но пока она еще работает в тестовом режиме.

«С точки зрения реального объема предложения рынок нефти со взрывом нефтепровода в Ливии ничего не потерял: 60-70 тыс. баррелей в сутки на фоне 80 млн баррелей добычи в сутки во всем мире не имеют большого значения, но это не мешает спекулянтам использовать взрыв нефтепровода для разгона котировок наверх, нагнетая эмоции и ажиотаж», — полагает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

Завтра этот повод будут использовать, чтобы поднять цену нефти, хотя бы кратковременно, до $68-70 за баррель Brent, где находится ближайший уровень сопротивления, полагает он. Последний раз к этому рубежу котировки подходили в мае 2015 года, но не перешагнули его.

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс», полагает, что помимо новостей из Ливии есть сообщения, что Саудовская Аравия планирует увеличить доходы от нефти на 80% через пять лет. «То есть следует ожидать роста спроса в мировой экономике, а это приведет к росту цены и объемов», — отмечает он.

28 декабря ожидается важная статистика — динамика запасов в США, и пока прогнозы в пользу их сокращения на 1,2 млн баррелей. «Если запасы уменьшались быстрее, то можно ждать резкой реакции рынка, и не исключено, что краткосрочно нефть может подскочить и к $70 за баррель Brent», - говорит он.

Причин, по которым котировки остаются на высоком уровне, достаточно много, помимо проблем на нефтепроводах. Екатерина Грушевенко, эксперт Энергетического центра бизнес-школы «Сколково», называет несколько факторов. Снижение коммерческих запасов в США на 20,7 млн барр. в декабре, что связано со стремительным ростом экспорта из США. Сокращение добычи в Нигерии на фоне беспорядков в начале декабря. Уменьшение экспорта нефти из ОАЭ в ноябре на 200 тыс. баррелей в сутки для поддержания уровня исполнения сделки ОПЕК+.

Она считает, что у Brent до середины января сохраняется возможность дорасти до 68-69$ за баррель. В 2018 году рост спроса на нефть ожидается более умеренным — 1,3 млн баррелей в сутки против 1,5 миллионов в этом году. В связи с этим цены вернутся к диапазону 55-60$ за баррель. К тому же в начале января восстановит работу Forties, что тоже скорректирует цену Brent.

Для России все текущие новости с нефтяного рынка носят позитивный характер. Государство получает больше денег, а приток нефтедолларов в страну удерживает курс доллара в стабильном коридоре 58-60 рублей.

По данным Минфина, средняя стоимость барреля российской нефти Urals в январе-ноябре этого года составила $52,17, что на 27,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Хорошая конъюнктура позволила Минфину сократить дефицит федерального бюджета и купить валюты на рынке с 7 февраля по 28 декабря 2017 года почти на 830 млрд руб.

По словам министра финансов Антона Силуанова, ведомство ожидает дефицит федерального бюджета России в пределах 1,6% ВВП или около 1.5 трлн рублей по итогам 2017 года. Министр подчеркнул, что Минфин изначально закладывал в закон о бюджете прогнозный объем дефицита бюджета на уровне 2,5% ВВП. В следующем году дефицит бюджета ожидается на уровне 1,4% ВВП.

При среднегодовой цене нефти в $54-$55 за баррель в 2018 году на покупку валюты, по словам Силуанова, может быть направлено 2 трлн рублей.

«При цене $54-$55 за баррель это будет около 2 трлн руб. дополнительных нефтегазовых доходов. Перекроет даже те траты резервов, которые у нас в следующем году предусмотрены», — сказал министр финансов.

Он также подчеркнул, что если среднегодовая цена на нефть составит $60, ведомство приобретет валюту на 2,8 трлн руб.