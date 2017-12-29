Биткоин-2018: шокирующий прогноз

Биткоин начал год с падения впервые с 2015 года. С $13,9 тыс. он упал до $12,9 тыс. Но затем «биток» отскочил вверх до $15,4 тыс, после чего просел до $14,2 тысяч.

Реклама

Поводом для игры на понижение стало сообщение агентства Reuters, что Нацбанк КНР поручил Национальной ассоциации интернет-финансов страны (NIFA) потребовать от региональных властей ввести регулирование объемы майнинга, с целью экономии электроэнергии.

Эксперты считают, что 2018 год в целом будет не менее бурным для криптовалют, чем 2017-й, когда биктоин взлетел до $20 тыс.

Как объяснил «Газете.Ru» сооснователь криптобанка Wirex Павел Матвеев, к концу 2017 года биткоин поймал «медвежий тренд, способный понизить цену биткоина до $8 тысяч за монету».

Но к середине января наступившего года стоимость монеты должна будет восстановиться и вплотную приблизиться к $20 тыс., считает он. А в течение 2018 года она вполне может достичь уровня в $50 тыс., говорит эксперт.

Значительное влияние на стоимость биткоина (BTC) в 2018 году может оказать принятие соответствующего законодательства в Китае, Японии и других ведущих в криптоэкономике стран.

В случае массового внедрения sidechain (способ управления какими-либо параметрами одного канала или устройства с помощью другого устройства или сигнала), институциональные инвесторы могут поверить в биткоин так же, как и энтузиасты, и вопреки ожиданиям экспертов, играть не на понижение, а на повышение курса, поясняет Павел Матвеев.

В этом случае, можно предполагать абсолютно фантастические цифры, вплоть до $100 тыс., рисует эксперт заманчивые перспективы для возможных инвесторов.

Впрочем, есть и альтернативные точки зрения о будущем биткоина.

«Трудно рассматривать рост цены биткоина иначе, чем как пузырь, который в конечном итоге лопнет», — написал в начале января известный американский экономист Джефри Сакс в колонке для Boston Globe. Его стоимость поддерживается только верой людей и желанием быстро разбогатеть.

Он также полагает, что государства не согласятся отдать контроль над эмиссией денег и будут и дальше предпринимать активные шаги по регулированию рынка криптовалют.

Аналитик банка Morgan Stanley Джеймс Фосетт заявил изданию Business Insider, что если криптовалютой никто не будет пользоваться в качестве платежного средства, то ее стоимость будет равна нулю. А именно к этому и ведут регуляторные инициативы властей.

При этом, каким бы ни было будущее биткоина, разговоры о нем и криптоэкономике вряд ли утихнут в 2018-м. «Газета.Ru» вспоминает несколько запоминающихся случаев, связанных с криптовалютами в 2017 году.

Майнинговая ферма во «Внуково»

Криптовалюты стали настолько популярны, что во всем мире люди пытаются на них заработать. Не стали исключеним и россияне. Причем наши сограждане часто делают это на рабочем месте.

Так, в ночь на 15 декабря сотрудники ФСБ провели обыск в аэропорту «Внуково» после скачка напряжения, зафиксированного руководством компании. Как сообщает Telegram-канал Mash, в здании аэропорта правоохранители обнаружили майнинговую ферму, ставшую причиной перебоев электроэнергии.

По предварительной информации, криптовалютную ферму, располагавшуюся в центре управления воздушным движением, собрал системный администратор аэропорта.

Оперативники изъяли компьютерную технику центра управления воздушным движением и личный ноутбук сисадмина.

Ранее ForkLog сообщал, что служба кибербезопасности компании «Транснефть» выявила несколько сотрудников, занимавшихся майнингом на служебном оборудовании.

Майнинг — не единственная возможность заработать на криптовалюте. Россияне в 2017 году освоили и обналичку через биткоины.

В сентябре костромские полицейские и сотрудники ФСБ задержали трех человек, которые нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже биткоинов. По версии МВД, фигуранты дела незаконно обналичили более 500 млн руб. В отношении них возбудили дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Цыгане и биткоин

В 2017 году россияне не раз становились жертвами мошенников, продающих им «биткоины».

Например, цыгане на улице Обнинска (Калужская область) продали с рук местному жителю несколько монет под видом биткоинов. Об этом жена жертвы мошенников написала в социальной сети «ВКонтакте». По ее словам, фальшивку муж приобрел у «интеллигентного вида цыган» рядом с Аксеновским универмагом.

«Муж купил две штуки на 1 тысячу рублей, пришел домой — оказалось подделка, и продать их невозможно», — написала женщина в паблике «Типичный Обнинск».

При этом, по ее словам, продавец уверял потерпевшего в том, что биткоины постоянно дорожают и на них можно будет заработать несколько тысяч.

В декабре прошлого года мошенники похитили $300 тыс. у мужчины в центре Москвы, предложив ему купить биткоины, сообщали РИА «Новости» в пресс-службе столичного главка МВД.

«Двое неизвестных 15 декабря на улице Бауманская под предлогом продажи интернет-валюты (биткоинов), злоупотребляя доверием мужчины, мошенническим путем завладели принадлежащими ему деньгами в размере $300 тыс. и скрылись», — сказал представитель пресс-службы.

Материальный ущерб в полиции оценили в 17,6 млн руб. Было возбуждено уголовное дело.

Как отмечал «Газете.Ru» глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков, ему известны случаи, когда в 2017 году россияне даже продавали квартиры, чтобы купить биткоины.

Нравственные страдания биткоина

К дискуссии о будущем биткоина подключилась и Русская православная церковь.

Как заявил в конце года глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, ситуация с криптовалютoй — очередной виток создания «мыльного пузыря», финансовой пирамиды, за которой реально ничего не стоит.

Он сравнил эту ситуацию с долларом, который на данный момент уже не обеспечен американским золотым запасом.

«В своем роде доллар — это уже криптовалюта, потому что мы не знаем, каким образом управляется его движение и сколько долларовых купюр реально находятся в обращении в мире», — цитирует митрополита РИА «Новости».

По словам священнослужителя, «криптовалюта — это еще один шаг в сторону дальнейшей диссоциации денежной массы (теперь уже в виде просто электронных цифр) от каких-то реальных материальных ресурсов».

«Очень важно исследовать нравственную составляющую этого явления, и в какой-то момент Церкви придется тоже принять участие в осмыслении этого феномена», — сказал митрополит Иларион.

Пока православные еще только собираются оценить «нравственную» составляющую биткоина, еврейские общины уже это давно сделали.

Еще летом в России появилась первая в мире «кошерная» криптовалюта — Bitcoen. Она была разработана специально для еврейской общины. Главное ее отличие в том, что она «создана не для спекуляций», а для расчетных операций между иудеями со всего мира. Новая криптовалюта будет контролироваться исключительно представителями еврейской общины, однако купить ее может любой желающий.

Биткоин-миллиардеры

В 2017 году в мире появились первые биткоиновые миллиардеры. Ими стали братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы (им принадлежит около 1% этой криптовалюты).

Свои биткоины Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы приобрели на средства, полученные от создателя Facebook Марка Цукерберга — в 2008 году он заплатил им $65 млн. Братья обвиняли Цукерберга в том, что он украл у них идею социальной сети Facebook, якобы скопировав код схожего по концепции сайта самих близнецов — HarvardConnection. В результате стороны пришли к мировому соглашению, Цукерберг заплатил деньги, и на этом казалось, что история с близнецами закончилась.

Но в 2013 году Уинклвоссы решили купить биткоинов на $11 млн. Тогда стоимость одного биткоина составляла $120. Братья не прогадали — с тех пор стоимость биткоина выросла почти в сто раз.

При этом братья не собираются продавать криптовалюту, подчеркивая, что это долгосрочное вложение. Биткоин они называют «улучшенной версией золота» и прогнозируют рост криптовалюты до $40 тыс.