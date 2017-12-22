Цифровой батька: Минск легализовал криптовалюты

Белоруссия будет первым государством в мире, легализовавшим смарт-контракты на национальном уровне. Это произойдет после вступления в силу декрета «О развитии цифровой экономики». Об этом говорится в сообщении на сайте белорусского Парка высоких технологий (ПВТ), который определен в качестве основной экспериментальной площадки для реализации пилотных проектов по операциям с токенами.

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Как сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, он подписал декрет «О развитии цифровой экономики», который призван создать благоприятные условия для развития в республике информационных технологий, в том числе технологии блокчейна и криптовалют, и прихода в республику мировых IT-компаний.

«Новый декрет легализует ICO, криптовалюты и смарт-контракты (компьютерная программа для заключения и поддержания контрактов в технологии блокчейн). Благодаря принятию этого документа Белоруссия становится первой в мире юрисдикцией с комплексным правовым регулированием бизнесов на основе технологии блокчейн», - говорится в сообщении.

Декрет не предполагает никаких ограничений и специальных требований к операциям по созданию, размещению, хранению, отчуждению, обмену токенов, а также деятельности криптобирж и криптоплатформ.

«Деятельность по майнингу, приобретению, отчуждению токенов, осуществляемая физическими лицами, не является предпринимательской деятельностью, а токены не подлежат декларированию. При этом до 2023 года деятельность по майнингу, созданию, приобретению и отчуждению токенов не облагается налогами», — отмечают в ПВТ.

Эксперты отмечают, что майнинг – очень энергоемкий процесс, требующий большого расхода электроэнергии. Она в Белоруссии сейчас производится в основном на тепловых электростанциях и закупается у России в объеме чуть менее 3 млрд кВт*ч в год.

На этой неделе белорусские власти заявили, что не договорились с российской «Интер РАО» по цене на 2018 год, и со следующего года не будут покупать у нас электроэнергию. По мнению экспертов, республика вполне сможет обеспечить себя электричеством самостоятельно, в том числе за счет дешевого газа из РФ. Кроме того, в 2019-2020 годах будут запущены два энергоблока БелАЭС, которые сейчас сооружаются российским «Атомстройэкспортом», за счет чего в энергосистеме республике появятся 2 ГВт относительно дешевой атомной энергии.

«Активность белорусов на криптовалютном рынке нам неизвестна, но, очевидно, что он не менее привлекателен для них, чем для россиян, учитывая экономическое и политическое положение страны, а также налоговую ставку на доходы белорусов за рубежом. Скорее всего, ПВТ будет достаточно популярен у российского бизнеса»,

— комментирует ситуацию Павел Матвеев, сооснователь криптобанка Wirex.

Для сравнения: даже продвинутая в этом отношении Япония не так открыта для криптовалют, как теперь Белоруссия, не говоря уже о других странах, отмечает эксперт. «Но есть опасение, что это резолюция была принята «на хайпе», - добавляет он.

В России в данный момент пока что только ведется работа по созданию закона о криптовалютах. Да и то в нем только будут определены основные понятия. «Газете.Ru» удалось ознакомиться с черновиком будущего документа. По данным на 13 декабря, в нем был глоссарий, который содержал более десятка терминов.

Например, в документе разъяснено, что такое «виртуальная валюта». Это средство выражения стоимости, которым можно торговать в цифровой форме и которое функционирует в качестве: (1) средства обмена; и/или (2) расчетной денежной единицы; и/или (3) средства хранения стоимости, но не обладает статусом законного платежного средства.

При этом затягивать принятие документа о легализации криптовалют в России не будут. Президент России Владимир Путин поручил разработать законы об обороте криптовалют и ICO до 1 июля 2018 года.

Как заявил на днях председатель комитета по финансовым рынкам Госдумы Анатолий Аксаков, принятие законопроекта о криптовалюте состоится в марте следующего года.

«Проблема в том, что у нас уже есть много людей, которые приобретают криптовалюту, и их обманывают, мы должны дать людям возможность работать на законных основаниях, и защищать их как можно больше», - заявил он.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил, что может быть введена уголовная ответственность за выпуск криптовалют для расчетов взамен рубля.

«Наказания будут разными, в основном, административными, но в случае, если кто-то специально организовал криптовалюту с целью каких-то расчетов, то будет уголовное наказание», — сказал он.

На фоне этих регуляторных баталий, самая популярная в мире криптовалюта - биткоин – на этой неделе сменил вектор. После длительного периода роста его курс стал падать. Если 17 декабря биткоин пробил отметку в $20 тыс, то уже в пятницу он рухнул до $13 тысяч.

Аналитики считают данный спад кратковременным явлением и не видят повода для паники.

Похоже, что Рождество и Новый Год и стали главной причиной падения всего рынка криптовалют и биткоина в частности. Инвесторы начали фиксировать прибыль и выходить в фиат, намереваясь потратить спекулятивный доход в реальном мире, отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.

«Многие к Рождеству и Новому году фиксируют прибыль в фиате. Количество неподтвержденных транзакций превышает 300 тысяч, операции в сети превышают несколько часов даже с максимальной комиссией - это и приводит к существенной коррекции биткоина», — соглашается основатель Firelotto Данила Прозоров.

Коррекция на рынке криптовалют, действительно, назрела. В предыдущие дни рост курса биткоина шел слишком высокими темпами - по $1-2 тысячи в день.

После роста всегда наступает коррекция, говорит Игорь Доганов, портфельный управляющий The Token Fund.

По его словам, такая ситуация свидетельствует о том, что рынок здоровый, следует законам спроса и предложения, а не просто вечно надувающийся пузырь.

Сергей Лукашкин из PlanEx отмечает, что с появлением 18 декабря фьючерсов на биткоин на CME у институциональных инвесторов появилась возможность легально работать с криптовалютой. С этого момента и началось падение курса, которое сейчас перешло в острую фазу.

Доганов не исключает падение курса и до более низких уровней, например, до $10-11 тыс. «Эти уровни очень многие будут считать привлекательными для покупки, ведь возврат цены к $20 тыс. будет означать рост почти на 100%», - отмечает эксперт. При этом, по его словам, не исключено, что потенциал к росту у ведущей мировой криптовалюты сохранится.