Министры с финансами: сколько зарабатывают в правительстве

Минфин раскрыл зарплаты большинства федеральных министров, впервые опубликовав в составе своих открытых данных среднемесячные зарплаты в федеральных государственных органах за 2016 год.

Среднемесячная зарплата чиновников российского правительства, находящихся на государственных должностях, составила в 2016 году 693 тыс. руб.

К ним относятся председатель правительства, его заместители и федеральные министры. К госдолжностям причисляются также председатели Госдумы и Совфеда, депутаты и сенаторы, руководитель Счетной палаты и ее аудиторы, председатель и заместитель председателя ЦИК, федеральные судьи и председатели высших судов.

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Как отмечает РБК со ссылкой на данные Минфина, самая высокая зарплата в 2016 году была у министра финансов Антона Силуанова — 1,73 млн руб. в месяц. Среднемесячная зарплата министра экономического развития составляла 1,27 млн — в то время должность занимал недавно осужденный за взятку Алексей Улюкаев.

Ежемесячная зарплата министра энергетики Александра Новака была на уровне 1,16 млн рублей, 954 тысячи рублей получал глава МЧС Владимир Пучков, чуть меньше — 921 тысячу рублей — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

У министров юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования ежемесячная зарплата составляла от 497 до 634 тыс. рублей.

Самые маленькие зарплаты были у глав Минстроя и Минсельхоза — Михаил Мень получал в 2016 году 443 тысячи рублей, Александр Ткачев — 451 тысячу рублей.

Данных о зарплатах в Минобороны, МВД, ФСБ и СВР нет. Равно как и нет в открытых данных Минфина сведений о зарплате президента РФ.

В 2017 году зарплаты чиновников не индексировались. При этом ведомствам было разрешено в ограниченном масштабе использовать зарплатный фонд по вакантным должностям, чтобы обеспечить дополнительные выплаты штатным работникам.

Зарплата главы Счетной палаты (эту должность с 2013 года занимает Татьяна Голикова), ее заместителя и всех аудиторов в среднем составила 668,8 тыс. рублей. Председатель Конституционного суда, его заместители и судьи получали в среднем 615 тыс. рублей в месяц.

Средняя зарплата депутата Госдумы в 2016 году составила 420 тыс. руб., сенаторов Совета Федерации — 385 тыс. руб.

Зарплаты такого уровня могут быть у топ-менеджеров, также сейчас на рынке «перегреты» зарплаты в сфере блокчейна, криптовалют, ICO, отмечает представитель Superjob. Это касается «нетоповых» позиций, в этой области спрос резко превышает предложение, и кандидатам предлагают заоблачные цифры.

По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в федеральных госу­дарственных органах составила в 2016 году 115,7 тыс. рублей, что на 4% больше, чем годом ранее.

Средняя зарплата в Администрации президента составляла 219 тыс. рублей, в аппарате правительства — 228 тыс. рублей, в МИДе — 147 тыс. рублей, в МЧС — 137 тыс. рублей, отмечается в материалах Росстата.

При этом среди федеральных ведомств самый маленький размер средней зарплаты отмечен у сотрудников Федерального агентства по делам молодежи (58 тыс. руб.), Федерального агентства по недропользованию (57 тыс.руб.), Федерального агентства по делам национальностей (53 тыс. рублей).

Средняя зарплата сотрудников Генпрокуратуры, по данным Росстата, составляла в 2016 году порядка 84 тыс. рублей, Следственного комитета — 57,6 тыс. рублей.

В феврале 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о снижении зарплаты себе и некоторым другим чиновникам на 10%. Этот документ действовал до конца 2015 года, затем был пролонгирован на 2016 и 2017 годы. Два месяца назад Путин продлил действие своего указа еще на год.

Таким образом, в 2018 году зарплаты главы государства и председателя правительства, вице-премьеров и министров, а также генерального прокурора, главы Следственного комитета и руководителя Центральной избирательной комиссии будут выплачиваться с «дисконтом» в 10%.

Зарплаты президента и премьер-министра официально не публикуются. Согласно официальной декларации, Путин в 2016 году заработал 8 млн 858 тыс. 432 руб. Совокупный доход премьер-министра России Дмитрия Медведева по итогам 2016 года составил 8,587 млн руб.

Минфин также опубликовал данные о командировочных расходах и тратах на содержание служебных автомобилей.

Дороже всего обходятся командировки сотрудников центрального аппарата правительства: в зарубежных поездках их суточные составляют 270 тыс. руб., еще 700 тыс. рублей выделяется на проезд и проживание.

Расходы на эти цели сотрудников МИДа намного скромнее — в зарубежных поездках дипломаты получают 147 тыс. руб. в сутки, а на их проживание выделяется 52 тыс. руб.

В середине декабря этого года президент подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лицам, замещающим должности федеральной государственной гражданской службы: с 1 января 2018 года их оклады увеличатся на 4%. Зарплата чиновников, занятых на федеральной гражданской госслужбе, не индексировалась с 2013 года, когда она была повышена на 5,5%.

Отметим, что по данным Росстата, средняя зарплата по стране в 2016 году составляла 36,7 тыс. рублей.