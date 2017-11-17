Турбины разоряют Siemens

Глобальные сокращения

На днях глава Siemens Джо Кэзер на пресс-конференции в Мюнхене заявил о том, что из-за серьезного снижения спроса Siemens сократит производственные мощности в сегменте энергетического и газового оборудования.

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В тот же день компания распространила заявление о том, что планирует сократить по всему миру около 6,9 тыс. рабочих мест.

Почти половина сокращений придется на ФРГ, где концерн закроет два завода в городе Герлиц на границе с Польшей и в Лейпциге. Серьезно уменьшится количество персонала на заводе в Берлине. Подобные меры затронут производственные мощности концерна и в других странах.

«Сокращения необходимы, чтобы обеспечить конкурентоспособность нашей экспертизы в области технологий, связанных с электростанциями, в производстве генераторов и больших электрических турбин. Эта цель превалирует над мерами, которые мы предпринимаем», — заявила руководитель HR-отдела Siemens Янина Кугель.

Ранее представители компании обещали проработать возможности не сокращать персонал, однако в итоге все же решились это сделать. В концерне уверяют, что данные сокращения будут происходить в течение длительного периода времени, однако точные сроки не уточняют.

По словам Кэзера, причиной данных мер стало практически трехкратное за последние семь лет сокращение заказов на большие газовые турбины.

Во всем виноваты турбины

Падение спроса на большие турбины — тренд, которому не первый год, отмечает партнер практики «Промышленность» АО «НЭО Центр«Александр Ракша. Контракты на них заключаются заранее, поэтому, скорее всего, заводы исполнили уже заключенные контракты, а новых нет, добавляет он.

Если в 2010 году Siemens получил заказы на 300 газовых турбин мощностью более 100 МВт, то в 2013 году их было лишь 212, а в этом году будет заказано только 120-122 турбины.

В 2016 году выручка компании составила 79,6 млрд евро, а чистая прибыль составила 5,45 млрд евро, что на 25% ниже, чем год назад.

«Мы видим серьезное изменение рынка — спрос изменяется в сторону возобновляемой энергетики от традиционной, и это требует изменений», — сказал Джо Кэзер.

О такой тенденции говорят и глобальные исследования. Как отмечается в ежегодном докладе агентства по развитию возобновляемой энергетики REN21, доля ВИЭ (возобновляемые источники энергии) в мировом энергобалансе выросла в прошлом году до 24,5% с 19,3% в 2015 году. За последние пять лет инвестиции в новые мощности ВИЭ примерно вдвое превысили вложения в традиционную энергетику и составили $249,8 млрд.

Наблюдающийся последние 10 лет взрывной рост инвестиций в ВИЭ и энергоэффективность, доля которых в общем объеме сейчас достигает 18% и 14% соответственно, начинает влиять на структуру энергопотребления, отмечает директор по электроэнергетике VYGON Consulting Алексей Жихарев.

Теперь на удовлетворение растущих потребностей в электроэнергии затрачивается меньше первичных энергоресурсов, доля безуглеродной энергетики (ВИЭ и АЭС) растет. Именно в секторе возобновляемой энергетики ожидается серьезный рост, подчеркивает эксперт.

Чтобы удержаться на плаву в этой ситуации и сохранить прибыльность производства больших турбин, Siemens обсуждала возможность слияния с другим глобальным производителем энергооборудования — французской машиностроительной компанией Alstom.

Еще в апреле французские СМИ писали, что Siemens предлагает Alstom половину своего бизнеса по производству поездов, а сама хочет купить часть компании, отвечающей за производство турбин для энергетики.

В целом, Siemens не одинока, о планах по оптимизации бизнеса ранее объявила американская General Electric (GE), обращает внимание аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. И тоже по причине низкого спроса на энергооборудование, в частности, на турбины.

По итогам III квартала GE показала сокращение чистой прибыли до $1,84 млрд против $2,03 млрд, заработанных в не самом успешном для компании III квартале прошлого года. Причиной стало снижение на 32% числа заказов на оборудование для генерации.

В странах с развитой экономикой энергетический сектор становится более децентрализованным, четкая грань между потреблением и генерацией энергии стирается — одно и то же предприятие или частное домовладение может одновременно и потреблять энергию, и генерировать ее за счет установки ветряных генераторов, микроТЭЦ и солнечных панелей, отмечает Яковенко.

С этой стороны Россия остается для Siemens одним из наиболее привлекательных рынков для реализации именно больших турбин. Тем более, что собственную газовую турбину большой мощности в России пока так и не смогли довести до уровня эффективной работы.

Крыму тоже нужен свет

По данным агентства Bloomberg, ежегодная выручка Siemens в России составляет приблизительно 1,2 млрд евро.

На фоне планов по модернизации объектов традиционной тепловой энергетики на 1,5 трлн руб. ($25 млрд по текущему курсу) за 10 лет, которые на этой неделе одобрил президент РФ Владимир Путин, российский рынок для глобальных производителей энергооборудования становится еще привлекательнее.

В этой ситуации история с крымскими турбинами и встречными исками в Московском арбитраже выглядит для Siemens не настолько принципиальной, как это демонстрируется.

Напомним, минувшим летом агентство Reuters сообщило, что предназначенные для установки в Тамани газовые турбины производства Siemens в обход действующего санкционного режима оказались в Крыму.

В марте 2015 года совместное предприятие «Силовых машин» и Siemens продало четыре газотурбины ОАО «Технопромэкспорт» («дочка» ГК «Ростех») для последующей установки в Тамани. Однако через полгода эти же турбины за €152,4 млн были проданы ООО «Технопромэкспорт», которое занимается строительством двух ТЭС в Крыму.

После скандала Siemens потребовал обратный выкуп своего оборудования, а 11 июля этого года подал иск в арбитраж. В ходе одного из заседаний суд принял встречный иск от «дочек» Ростеха, которые оспаривают ряд пунктов из контракта с Siemens, в реализации которых якобы содержалась угроза суверенитету и безопасности России.

13 ноября глава ГК «Ростех» Сергей Чемезов впервые публично прокомментировал этот процесс, подчеркнув, что вернуть турбины Siemens «Технопромэкспорт» не сможет.

«Если говорить с человеческой точки зрения, то как теперь можно эти турбины вернуть? Если мы не построим станции, люди, живущие в Крыму, не получат ни тепло, ни электроэнергию, ни даже воду, потому что опреснительная станция там работает тоже на электричестве»,

— заявил он, напомнив, что линии подачи электроэнергии с Украины больше не работают.

По словам Чемезова, пока предложений от Siemens о мировом соглашении по делу не поступало. «Наоборот, Siemens подал два иска в суд с требованиями вернуть назад эти двигатели», — добавил он.

На последнем заседании по делу Siemens направил ходатайство о приостановлении дела по иску компании к структурам «Ростеха», чтобы вернуться к нему после рассмотрения встречного иска «Технопромэкспорта». Арбитраж ходатайство отклонил и принял решение вместе рассматривать оба встречных иска.

По мнению юристов, судьба процесса предрешена, а истец (в данном случае Siemens) пытается выиграть время, так как более сильную позицию на сегодняшний день занимает «Технопромэкспорт».

В целом санкции, введенные в отношении России, в юрисдикции судов РФ не могут быть признаны обстоятельством, достаточным для отказа одной из сторон от исполнения обязательств по контракту, следовательно, с крайне высокой степенью вероятности суд займет позицию «дочки» Ростеха, отмечает Никита Куликов исполнительный директор HEADS Consulting.

Siemens будет заявлять о том, что согласия на такие действия на давалось, однако для того, чтобы не ссориться с российскими партнерами, будет делать это максимально мягко и аккуратно.

Можно предположить, что все усилия, которые Siemens прилагает в правовом поле, направлены в первую очередь на то, чтобы защитить свою деловую репутацию на западных рынках и не получить штраф за нарушение санкционного режима в ЕС или, что куда вероятнее, в США, подчеркивает эксперт.

Ранее глава Siemens Джо Кэзер отмечал, что в 2017 году концерн ожидает убытки в районе 100-200 млн евро из-за ситуации с поставками газовых турбин в российский Крым.

На фоне ежегодной выручки в РФ в 1,2 млрд евро эта цифра выглядит внушительной, но не решающей.

Замминистра энергетики России Андрей Черезов заявил недавно, что концерн продолжает участвовать в конкурсах по поставкам турбин в Россию, «и никаких вопросов у Siemens это не вызывает».