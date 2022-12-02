«Зверь из будущего». Tesla отправила заказчикам первые электрические фуры

Tesla отправила первые электрогрузовики Semi заказчикам. Презентация грузовика состоялась еще в ноябре 2017 года, а производство обещали начать в 2019 году. Однако первые Tesla Semi начали производить лишь спустя пять лет после первоначальной презентации.

Первые Tesla Semi передали Pepsi на мероприятии компании в Неваде. Производитель напитков оформил заказ на 100 машин. Свои электромобили также ожидают Walmart, UPS и Anheuser-Busch.

Грузовик оснащен четырьмя независимыми двигателями на задних мостах. Груженым он разгоняется до 60 миль (96,5 км) в час за 20 секунд и может проехать 500 миль (804 км) на одной зарядке. Модель оценивается в $150 тыс.

«Эта штука выглядит так, как будто она пришла из будущего», — сказал Маск на мероприятии, назвав Semi «зверем».

В Semi есть контроль ускорения, система рекуперации для заряда батареи от торможения и адаптивный круиз-контроль для плавного движения по шоссе. По словам Маска, поскольку у Semi нет многоступенчатой трансмиссии, как у дизельных грузовиков, им также намного легче управлять. Грузовик отличается необычной конструкцией, в которой водитель сидит в центре кабины, а не сбоку. В компании заявили, что Semi может перевезти до 82 000 фунтов (около 37 тонн).

Tesla также похвасталась новыми «мегаваттными» сверхбыстрыми зарядными устройствами, которые будут использоваться для быстрой перезарядки аккумуляторов грузовика. Сколько времени потребуется для подзарядки, компания не уточнила.