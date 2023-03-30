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Кадры с места ЧП под Териберкой: десятки машин застряли в снегу

В Заполярье несколько десятков автомобилей застряли по дороге из Териберки в Мурманск из-за метели и нулевой видимости — многие стоят со вчерашнего дня. Экстренные службы начали операцию по их спасению. Как рассказали «Газете.Ru» очевидцы, вызволить удалось пока не всех, спасатели и волонтеры подвозят людям топливо и еду.

«Нас из снежного плена вызволили, пять минут назад дорожная техника прочистила дорогу. Сформирована самопроизвольная автоколонна в однополосном движении, двигаемся в сторону Мурманска. От МЧС видели два снегохода, которые пытались привозить топливо и забирали людей по 2-3-4 человека раз в час. Мы простояли почти 24 часа», — рассказал один из участников затора.

Другой очевидец сообщил, что сейчас на дороге остается, по его оценкам, порядка 40 автомобилей – им волонтеры подвозят бутерброды. По его словам, затор на дороге образовался из-за встречного потока транспорта на Териберку. Он отметил, что в снегу застряли снегоуборочные машины – их пытаются откопать своими силами.

«Воду не привозили. Топливо у всех на исходе», — рассказал очевидец.

Кадры с места ЧП — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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