20 октября 2023, 14:02
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Путинский Aurus и советская «Буханка». На чем будут ездить чиновники
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Aurus
Рекомендованы к закупке госчиновниками и представительские Aurus в двух версиях – седан Senat и внедорожник Komendant. Автомобили оснащены гибридной силовой установкой мощностью 598 л.с. на основе мотора V8 и отличаются роскошным интерьером. В частности, внедорожник Komendant получил девять вариантов цвета кузова и семь видов отделки интерьера
«Москвич 6»
Лифтбэки «Москвич 6» (аналог китайского JAC A5 Plus, или J7 на российском рынке) поступили в продажу по цене от 2,6 млн рублей за автомобиль с турбомотором 1.5 мощностью 136 л.с. и вариатором.
«Москвич 3»
«Москвич 3» (в Китае – JAC JS4) разрешено закупать для госслужащих в двух вариантах – бензиновом и электрическом. Автомобиль с мотором мощностью 147 л.с. предлагается с МКП или вариатором. Цена – от 2,2 до 2,5 млн рублей. Электрический «Москвич 3е» стоит 3,95 млн рублей.
Haval H9
Рамный внедорожник Haval H9 стоит от 4,1 до 4,3 млн рублей. Есть бензиновая версия с мотором на 218 л.с. и дизельная (190 л.с.). Привод – только полный, трансмиссия – 8-ступенчатый автомат.
Haval Dargo
Внедорожник Haval Dargo стоит 3-3,5 млн рублей в зависимости от версии. Под капотом – мотор 2.0 на 192 л.с., трансмиссия – 7-ступенчатый «робот», привод – передний или полный.
Haval Jolion
Производящийся в Тульской области Haval Jolion оснащается моторами 1.5 мощностью 143 и 150 л.с. Автомобиль доступен с «механикой» и роботизированной трансмиссией, передним и полным приводом. Стоимость – от 2 до 2,6 млн рублей.
Haval F7 и F7x
Кроссоверы Haval F7 и F7x оснащаются двумя моторами мощностью 150 и 190 л.с., доступны переднеприводные и полноприводные версии. Стоимость F7 – от 2,4 до 3,3 млн рублей в зависимости от версии. Диапазон цен на купеобразный F7x – 2,45-3,35 млн рублей.
Evolute i-Pro
На электрические седаны Evolute i-Pro производства липецкого «Моторинвеста» (китайский аналог — Dongfeng Aeolus E70) установлена рекомендованная цена в 3 млн рублей (с учетом господдержки можно купить за 1,8 млн рублей. Мощность двигателя – 150 л.с., заявленный запас хода – 433 км.
Evolute i-Joy
В список рекомендованных к госзакупкам вошли также кроссоверы Evolute i-Joy и i-Sky (Dongfeng Fengon E3 и Dongfeng Forthing Thunder соответственно). Рекомендованная цена на i-Joy с силовой установкой мощностью 163 л.с. – 3,5 млн рублей. Evolute i-Sky с мотором в 204 л.с. стоит 4 млн рублей с учетом госсубсидии.
Lada Granta
Самый доступный из российских автомобилей продается по цене от 700 до 966 тыс. рублей (за машину в кузове седан). Под капотом – моторы 1.6 мощностью 90 и 106 л.с., трансмиссия – механическая.
Lada Vesta
Vesta, как и Granta, оснащается моторами 1.6 мощностью 90 и 106 л.с. с механической трансмиссией. Автомобиль в кузове седан стоит от 1,2 до 1,7 млн рублей в зависимости от комплектации. В список машин для госслужащих вошел и универсал Vesta SW Cross (1,5 млн рублей за машину с 90-сильным мотором).
УАЗ «Патриот» и «Пикап»
Внедорожник «Патриот» стоит от 1,5 млн рублей за автомобиль с мотором 2.7 мощностью 149 л.с., отвечающим нормам «Евро-2», до 2 млн рублей за машину в максимальной комплектации с мотором «Евро-5». УАЗ «Пикап» с теми же агрегатами оценивается минимум в 1,56 млн рублей.
Lada Niva
Классическая трехдверная Lada Niva Legend с мотором 1.6 мощностью 83 л.с., механической коробкой и полным приводом стоит от 829 до 984 тыс. рублей. Niva Travel с теми же агрегатами стоит от 1,1 млн рублей.
УАЗ «Хантер»
Классический внедорожник «Хантер» доступен в единственной версии — с мотором мощностью 112 л.с. класса «Евро-0» и «механикой». Цена – 1,4 млн рублей.
УАЗ СГР
Рекомендованы к госзакупкам и УАЗы старого грузового модельного ряда. Самую дешевую «буханку» завод продает по цене от 1,3 млн рублей.
УАЗ «Профи»
Малотоннажный грузовик с мотором мощностью 150 л.с. и механической трансмиссией китайской марки BAIC стоит минимум 1,6 млн рублей. Автомобиль доступен с однорядной и двухрядной кабиной в виде бортовой машины и фургонов различного назначения.
Минпромторг утвердил список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования российскими госслужащими в служебных целях. В него вошли марки Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич», Evolute и Haval. О том, что это за машины – в фотогалерее «Газеты.Ru».