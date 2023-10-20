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Путинский Aurus и советская «Буханка». На чем будут ездить чиновники

Минпромторг представил список из российских и китайских машин для чиновников

Минпромторг утвердил список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования российскими госслужащими в служебных целях. В него вошли марки Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич», Evolute и Haval. О том, что это за машины – в фотогалерее «Газеты.Ru».

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